Teatru, degustare de vin sau cinema în aer liber. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare
#diez, 10 august 2025 18:00
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? În acest articol am adunat câteva evenimente care vor avea loc în Moldova între 11 și 18 august. Tu ce alegi: teatru, filme în aer liber sau degustare de vin? Сообщение Teatru, degustare de vin sau cinema în aer liber. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum o oră
18:00
Teatru, degustare de vin sau cinema în aer liber. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare # #diez
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? În acest articol am adunat câteva evenimente care vor avea loc în Moldova între 11 și 18 august. Tu ce alegi: teatru, filme în aer liber sau degustare de vin? Сообщение Teatru, degustare de vin sau cinema în aer liber. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
14:45
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a stabilit structura anului școlar 2025/2026. Cursurile vor începe luni, 8 septembrie 2025, și se vor încheia vineri, 19 iunie 2026. Astfel, elevii din România vor avea 36 de săptămâni de școală. Сообщение Structura anului școlar 2025/2026 în România: orarul lecțiilor, vacanțelor și al examenelor появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
13:45
O istorie nereușită a candidaților independenți la parlamentare. Câți dintre ei au ajuns în Parlament # #diez
Pentru a deveni deputat, un candidat independent trebuie să obțină 2 % dintre voturile oferite de cetățeni. Acest lucru nu s-a întâmplat însă niciodată în istoria Republicii Moldova, deși zeci de persoane și-au încercat de-a lungul istoriei norocul. Сообщение O istorie nereușită a candidaților independenți la parlamentare. Câți dintre ei au ajuns în Parlament появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
12:30
Săptămâna 11-16 august aduce în Moldova vreme caldă cu cer variabil. Dacă în Briceni maximele vor urca treptat de la 25 °C la 30 °C, în Cahul va fi cel mai fierbinte, cu temperaturi ce vor ajunge până la 35 °C. Umiditatea se va menține la 60 % în toate regiunile, iar vântul va sufla slab până la moderat, schimbându-și direcția de la nord-vest la sud-est pe parcursul săptămânii. Сообщение Soare sau ploi? Cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
12:30
Salariul unui cadru didactic nu este o sumă fixă, ci rezultatul unui calcul care ia în considerare mai mulți factori – de la vechimea în muncă și gradul didactic obținut, până la norma didactică, orele suplimentare sau funcțiile de conducere. La acestea se pot adăuga sporuri speciale. Dacă vrei să înțelegi cum se formează salariul unui profesor din Republica Moldova, citește articolul care urmează. Сообщение Cum se calculează salariul unui profesor în Moldova появились сначала на #diez.
11:30
Chișinăul găzduiește în prezent două skatepark-uri. Acestea au devenit locuri de întâlnire pentru pasionații de skateboard, role și trotinetă. Situate în zone accesibile din oraș, parcurile oferă spații special amenajate pentru trucuri și antrenamente, iar accesul este gratuit pentru toți doritorii. Сообщение Lista skatepark-urilor din Chișinău. Unde se află acestea появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
10:15
Începând cu 8 august, în toate statele membre ale Uniunii Europene se aplică integral Regulamentul european privind libertatea presei, un act legislativ considerat de europarlamentari un reper major pentru protecția mass-media în spațiul comunitar. Documentul prevede măsuri de protecție sporită a deciziilor editoriale împotriva ingerințelor și presiunilor nejustificate. Totodată, acesta oferă garanții pentru ca instituțiile publice de presă să beneficieze de finanțare adecvată, conform misiunii lor de serviciu public. Сообщение Regulamentul european privind libertatea presei a intrat în vigoare. Ce prevede acesta появились сначала на #diez.
Ieri
17:30
„Arta care unește continente” – expoziție internațională de pictură la Biblioteca Națională. Până când o puteți vizita # #diez
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, pe parcursul lunii august, expoziția de pictură „Arta care unește continente”, parte a Salonului de Artă al instituției. Aceasta reunește 53 de lucrări realizate de artiști din Republica Moldova, România, Germania, Regatul Unit și Emiratele Arabe Unite, participanți la Tabăra Internațională de Pictură „Culorile Păcii”. Сообщение „Arta care unește continente” – expoziție internațională de pictură la Biblioteca Națională. Până când o puteți vizita появились сначала на #diez.
16:30
Orașul Codlea din județul Brașov va găzdui un obiectiv turistic unic în România – Muzeul Basmelor Românești. Mai exact, acesta reprezintă un parc dedicat poveștilor și legendelor populare, realizat printr-un proiect de regenerare urbană. Vor fi create nouă zone tematice, cu instalații interactive audio-video, decoruri inspirate din basme și spații de joacă. Сообщение În județul Brașov se construiește Muzeul Basmelor Românești появились сначала на #diez.
15:30
Știai că în Republica Moldova poți practica SUP-ul (activitate acvatică în care stai în picioare pe o placă flotantă și te deplasezi folosind o padelă cu o singură lopată)? Dacă nu, îți spunem noi unde îl poți încerca. Apropo, țara noastră oferă posibilitatea de a practica mai multe tipuri interesante de activități acvatice, despre care, probabil, la fel nu știai. Vezi mai jos lista acestora și detalii despre fiecare în parte. Vara aceasta este momentul perfect să încerci măcar câteva dintre ele. Сообщение SUP, plimbare cu jetskiul sau volei. Ce activități acvatice poți practica vara în Moldova появились сначала на #diez.
13:30
Vrei să studiezi la universitate sau să înveți limba arabă în Egipt? Guvernul de la Cairo oferă burse tinerilor moldoveni # #diez
Ambasada Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova lansează înscrierile pentru programul de burse EGYAID Scholarships. În acest an, Guvernul de la Cairo va oferi studenților din Republica Moldova burse pentru studii de licență, masterat și pentru un program de studiere a limbii arabe ca limbă străină. Bursele sunt disponibile pentru anul academic 2025/2026. Сообщение Vrei să studiezi la universitate sau să înveți limba arabă în Egipt? Guvernul de la Cairo oferă burse tinerilor moldoveni появились сначала на #diez.
12:15
După o perioadă în care nu a activat în Republica Moldova, Galeria de artă „Lutnița” se redeschide în două spații noi, situate în orașul Chișinău și în satul Ustia. Redeschiderea va fi marcată de o expoziție personală a artistului Pavel Brăila, a cărui practică explorează modurile în care sunt construite percepțiile identitare în diverse contexte socio-politice. Сообщение Galeria de artă „Lutnița” se redeschide în două spații noi появились сначала на #diez.
11:15
Vrei să lansezi un start-up, dar nu știi cum să atragi investiții? Dmitri Namașco, director executiv la Mozaic, explică pas cu pas cum funcționează finanțările pentru start-upuri – de la tipuri de investitori și criteriile de selecție, până la cum să te pregătești pentru o rundă de finanțare și ce trebuie să conțină un pitch convingător. Сообщение Ce trebuie să cunoască un start-up pentru a atrage finanțare появились сначала на #diez.
10:15
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au semnat un acord menit să pună capăt conflictului de zeci de ani, în cadrul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 8 august, la Casa Albă, scrie BBC. Сообщение Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat un acord de pace, mediat de Trump появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august # #diez
Dacă ești elev(ă) și îți dorești să obții noi cunoștințe care te vor ajuta inclusiv în noul an de învățământ, atunci acest material este pentru tine. Oportunitățile sunt o alternativă benefică pentru a explora și alte domenii în afară de cele propuse de programa școlară. De exemplu, până la sfârșitul acestei veri, poți merge într-un schimb de tineret la Craiova sau ai ocazia să contribui la combaterea dezinformării prin participarea la un concurs. Сообщение Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.
18:15
În școlile din Moldova lipsesc aproximativ 1.500 de profesori. MEC: cifrele sunt mai pozitive decât în anii precedenți # #diez
Școlile din Republica Moldova au nevoie în prezent de aproximativ 1.500 de profesori. Acest lucru a fost menționat de Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul emisiunii „Vorbim la pauză” de la #diez. Сообщение În școlile din Moldova lipsesc aproximativ 1.500 de profesori. MEC: cifrele sunt mai pozitive decât în anii precedenți появились сначала на #diez.
16:15
Norda recrutează participanți pasionați de artă, incluziune și dezvoltare personală pentru a participa la un schimb de tineri despre arta teatrală. Activitățile se vor desfășura la Craiova, în perioada 23 august – 3 septembrie 2025. Сообщение Participă la un Erasmus+ dedicat artei teatrale și mergi în Craiova. Cine este eligibil появились сначала на #diez.
14:00
(foto) „Votați pentru Simion” și „lăsați zece comentarii”. Ce a găsit poliția în telefoanele persoanelor coordonate de Kremlin # #diez
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii despre perchezițiile desfășurate pe 7 august într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Persoanele vizitate de oamenii legii ar fi afiliate grupării criminale „Șor” și coordonate de la Moscova, iar autoritățile au publicat mai multe imagini care vin să confirme acest lucru. Сообщение (foto) „Votați pentru Simion” și „lăsați zece comentarii”. Ce a găsit poliția în telefoanele persoanelor coordonate de Kremlin появились сначала на #diez.
13:00
Festivalul DescOpera din Republica Moldova a ajuns în finala competiției europene ECTN Awards 2025 – Destination of Sustainable Cultural Tourism, care premiază cele mai bune proiecte de turism cultural durabil de pe continent. Сообщение Un festival din Moldova a ajuns în finala premiilor europene pentru turism cultural durabil появились сначала на #diez.
13:00
Moldcell primește titlul de „Cea mai bună rețea mobilă din Moldova” pentru prima jumătate a anului 2025, în urma unei evaluări riguroase a performanței reale a rețelelor mobile, de către Ookla Speedtest. Сообщение Moldcell a fost recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova появились сначала на #diez.
13:00
În Ucraina ar urma să apară o sărbătoare oficială a limbii române, care va fi marcată în data de 31 august. Despre aceasta a anunțat ministra afacerilor externe din România, Oana Țoiu. Сообщение Kievul va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială și în Ucraina появились сначала на #diez.
12:00
LOGS – asociația care a unit studenții basarabeni din Timișoara și refugiații ucraineni stabiliți în vestul României # #diez
În urma invaziei Rusiei în Ucraina, peste 100.000 de refugiați au ajuns în România, unii dintre ei stabilindu-se în partea vestică a țării. Grupul de Inițiative Sociale „LOGS” din Timișoara s-a implicat activ în sprijinirea acestora, oferindu-le asistență umanitară, servicii de consiliere și suport pentru integrare. Totodată, în activitățile asociației au fost implicați și studenții originari din Republica Moldova care studiază la universitățile din Timișoara. Сообщение LOGS – asociația care a unit studenții basarabeni din Timișoara și refugiații ucraineni stabiliți în vestul României появились сначала на #diez.
12:00
Pe clădirea în care își are sediul actual Moldtelecom, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Tighina, se păstrează un panou mozaicat din anul 1969, scrie ru.diez.md. Până la proclamarea independenței Republicii Moldova, spațiul respectiv găzduia serviciul de telecomunicații al RSS Moldovenești, parte a Ministerului Comunicațiilor al URSS. Compania Moldtelecom a fost înființată abia în 1993. În continuare vă spunem ce simbolizează mozaicul și cine l-a creat. Сообщение Soare, Pământ, avion și telefon. Ce simbolizează panoul mozaic de pe clădirea Moldtelecom появились сначала на #diez.
12:00
Antreprenoriatul social ajunge în școli. Instituțiile vocaționale din Moldova vor putea pilota din toamnă un nou modul educațional # #diez
Începând cu anul de studii 2025/2026, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Moldova a aprobat pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social, integrat în cursul „Bazele antreprenoriatului” în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Această inițiativă face parte din proiectul „Fostering Youth Social Entrepreneurship and Practical Career Management Skills in Ukraine, Moldova, Georgia and Armenia through the Innovative Social Student Companies (SSC) Approach” implementat de AO EcoVisio. Сообщение Antreprenoriatul social ajunge în școli. Instituțiile vocaționale din Moldova vor putea pilota din toamnă un nou modul educațional появились сначала на #diez.
11:00
Arme deținute ilegal și probe aruncate peste geam. Noi detalii despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală # #diez
Arme deținute ilegal, ordine primite de la Moscova și o geantă cu probe aruncată pe geam – acestea sunt doar câteva dintre descoperirile făcute de oamenii legii pe 7 august, în urma celor 78 de percheziții dintr-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Сообщение Arme deținute ilegal și probe aruncate peste geam. Noi detalii despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală появились сначала на #diez.
7 august 2025
18:15
Structura anului de studii pentru grădinițele din Moldova. Când urmează să fie organizate activitățile și vacanțele copiilor # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat planul-cadru pentru organizarea procesului educațional în grădinițele publice și private din Republica Moldova. Documentul conține inclusiv calendarul anului de studii 2025/2026 în învățământul preșcolar. Toate activitățile și vacanțele din învățământul preșcolar urmează să fie organizate în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026. Сообщение Structura anului de studii pentru grădinițele din Moldova. Când urmează să fie organizate activitățile și vacanțele copiilor появились сначала на #diez.
18:15
După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și 1.000 de euro pentru shopping în Fidenza Village. Сообщение Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă! появились сначала на #diez.
18:15
Istorii dramatice ale basarabenilor într-un roman docuficțiune. La întâlnirea Clubului de carte din august dezbatem unul dintre volumele Paulei Erizanu # #diez
Ultima lună de vară nu poate trece fără tradiționalul Club de carte #diez și Librăriile Cartier. Întâlnirea din gustar va avea loc în data de 31 august (duminică), la ora 12:00. Da, da, ai înțeles bine – chiar de Ziua Limbii Române. Cum altfel am putea marca această zi, dacă nu citind și discutând despre o carte din literatura română? Vom dezbate romanul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”, de Paula Erizanu. Ne vedem împreună cu autoarea la Librăria din Centru din municipiul Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 126. Сообщение Istorii dramatice ale basarabenilor într-un roman docuficțiune. La întâlnirea Clubului de carte din august dezbatem unul dintre volumele Paulei Erizanu появились сначала на #diez.
17:15
Laboratoare moderne dotate cu tablete grafice Wacom Cintiq – o investiție strategică în educația artistică și digitală la UTM # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei își continuă angajamentul față de inovație și excelență educațională, investind în infrastructura educațională de ultimă generație. Recent, un pas important în această direcție a fost făcut prin achiziționarea a 40 de tablete grafice Wacom Cintiq, echipamente profesionale recunoscute pe plan mondial pentru performanța și precizia lor. Aceste tablete vor revoluționa procesul de învățământ în domeniile artistic și digital la UTM. Сообщение Laboratoare moderne dotate cu tablete grafice Wacom Cintiq – o investiție strategică în educația artistică și digitală la UTM появились сначала на #diez.
17:15
Bullyingul în școlile din Moldova: care este portretul elevilor implicați, cum se pedepsește și ce fac instituțiile pentru a preveni această problemă # #diez
64,4 % dintre elevii din Republica Moldova spun că în școala lor au loc situații de bullying. În același timp, 62,3 % precizează că au fost martori ai bullyingului. Cel puțin astfel arată rezultatele unui chestionar realizat de Consiliul Național al Elevilor în 2024. Pornind de la această constatare, am discutat cu psihologa Ina Crasnojan-Laba pentru a înțelege care este portretul unui copil afectat și al unui copil care afectează. Totodată, câteva psihologe școlare ne-au explicat cum previn bullyingul în instituțiile în care activează și cum soluționează cazurile de violență. Mai mult, am verificat și cum pot fi sancționați elevii care manifestă astfel de comportamente. Сообщение Bullyingul în școlile din Moldova: care este portretul elevilor implicați, cum se pedepsește și ce fac instituțiile pentru a preveni această problemă появились сначала на #diez.
16:00
Ce spun manualele rusești de istorie despre Moldova: „Teritoriu rusesc, expus influențelor externe” # #diez
„Manualele schimbă adevărul despre Moldova ca să pară că țara noastră nu are dreptul să existe. Aceste cărți pregătesc rușii să accepte războaie sau invazii în fostele țări sovietice.” Acestea sunt concluziile doctorului în istorie Artur Leșcu, care a analizat conținutul manualelor studiate de elevii din Federația Ruse. Сообщение Ce spun manualele rusești de istorie despre Moldova: „Teritoriu rusesc, expus influențelor externe” появились сначала на #diez.
16:00
Vrei să afli mai multe despre tehnologiile verzi? Înscrie-te la Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil # #diez
Ești o tânără cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani, interesată de subiecte legate de protecția mediului? Sau poate îți dorești să afli mai multe despre cum arată o carieră în domeniile dezvoltării durabile? Au început înscrierile la Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil, unde vei putea să-ți dezvolți cunoștințele legate de tehnologiile verzi. Participarea e gratuită. Сообщение Vrei să afli mai multe despre tehnologiile verzi? Înscrie-te la Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil появились сначала на #diez.
16:00
Locuri bugetare disponibile la UPSC pentru cei care n-au fost admiși în sesiunea de bază. La ce facultăți te poți înscrie # #diez
Te-ai înscris la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) în sesiunea de bază, dar nu ai fost admis(ă) la buget? Mai ai o șansă. Există câteva locuri bugetare disponibile anume pentru candidații care se regăsesc în listele cu rezultatele preliminare, la studii cu taxă, dar își doresc să obțină un loc de studii la buget. Сообщение Locuri bugetare disponibile la UPSC pentru cei care n-au fost admiși în sesiunea de bază. La ce facultăți te poți înscrie появились сначала на #diez.
15:00
Moldova Youth Forum revine cu o nouă ediție. Despre ce se va vorbi în cadrul evenimentului și cum poți participa # #diez
Ce faci pe 28 august? Moldova Youth Forum 2025 (MYF2025) își propune să aducă împreună tineri activi din toate regiunile Moldovei pentru o zi de dialog, idei și colaborare. Potrivit organizatorilor, forumul este creat pentru persoanele care doresc să se implice, să-și facă vocea auzită și să cunoască semeni dornici să miște lucrurile în țară. Сообщение Moldova Youth Forum revine cu o nouă ediție. Despre ce se va vorbi în cadrul evenimentului și cum poți participa появились сначала на #diez.
15:00
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați. Această cifră reprezintă 46 % din totalul celor 24.380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Pentru etapa a doua a concursului de admitere rămân disponibile 2.238 locuri. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Câte locuri libere au rămas la liceele din țară după încheierea primei etape de admitere появились сначала на #diez.
15:00
Pe 31 iulie 2025, Figma s-a listat la Bursa din New York unde și-a evaluat oferta publică inițială (IPO) la 33 de dolari per acțiune și a închis prima zi la un preț de 115,50 dolari – cu 250 % mai mult. Compania și-a triplat valoarea acțiunilor la începutul tranzacționării. Сообщение Figma a ieșit la IPO. Compania a fost listată la bursa din New York появились сначала на #diez.
14:00
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august # #diez
Forfota pregătirilor pentru noul an de învățământ se simte deja. Indiferent de facultatea la care înveți sau urmează să fii admis(ă), noi îți sugerăm să profiți de timpul rămas pentru a-ți programa activitățile extracurriculare de care ai putea beneficia până la sfârșitul verii sau în această toamnă. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înscrie în calitate de student(ă) pe parcursul lunii august. Сообщение Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.
13:00
Petrece trei zile la un training în natură și învață să-ți înțelegi emoțiile datorită educației non-formale. Participarea este gratuită # #diez
Asociația Obștească „Dezvoltare prin Implicare” organizează un training în natură pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Dacă îți dorești să lucrezi cu tine, cu corpul tău și să-ți îmbunătățești relația cu ceilalți, prin metode de educație non-formală, atunci nu ezita să te înscrii. Сообщение Petrece trei zile la un training în natură și învață să-ți înțelegi emoțiile datorită educației non-formale. Participarea este gratuită появились сначала на #diez.
12:00
Îți faci studiile în România? Devino voluntar(ă) într-o tabără de vară pentru elevii moldoveni, organizată la o universitate din Iași # #diez
În perioada 18-29 august la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași urmează să aibă loc o tabără de vară pentru elevii din Republica Moldova. În acest context, organizatorii sunt în căutarea voluntarilor care își doresc să contribuie la organizarea și buna desfășurare a proiectului. Dacă ești originar(ă) din Republica Moldova și înveți în România, nu ezita să te alături. Сообщение Îți faci studiile în România? Devino voluntar(ă) într-o tabără de vară pentru elevii moldoveni, organizată la o universitate din Iași появились сначала на #diez.
12:00
(video) Hai la film! Patru producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, patru filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc pe 14 și 16 august. Сообщение (video) Hai la film! Patru producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.
11:00
Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități din țară, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală # #diez
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiştii brigăzii „Fulger” au descins cu percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Poliției Republicii Moldova, investigațiile au loc într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Сообщение Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități din țară, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală появились сначала на #diez.
6 august 2025
17:00
Filmul „Loc sub soare” a devenit cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune la un festival din Columbia # #diez
Proiecția „Loc sub soare”, regizată de moldoveanul Vlad Bolgarin, a câștigat Premiul „Bocachico Dorado” pentru Cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune. Distincția a fost decernată în cadrul Festivalului Internațional de Film „San Jorge”, care a avut loc în Columbia în luna iunie. Сообщение Filmul „Loc sub soare” a devenit cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune la un festival din Columbia появились сначала на #diez.
17:00
Știm că în această perioadă majoritatea tinerilor sunt preocupați de admiterea la instituțiile de învățământ. Așa cum a rămas mai puțin de o lună până începe noul an de studii, noi îți sugerăm să îmbini utilul cu plăcutul și să te înregistrezi la una sau la mai multe dintre oportunitățile despre care îți relatăm în acest material. În luna august, ai posibilitatea să participi la o tabără de antreprenoriat, să întâlnești studenți din diaspora în cadrul unui forum sau să candidezi pentru un stagiu de practică la Comisia Europeană. Fie că ești elev(ă), student(ă), fie tânăr(ă) profesionist(ă), în acest articol cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine, astfel încât să închei memorabil și această vară. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.
16:00
(video) Punctul G | Despre ce-și dorește o femeie de 21 de ani în Moldova de azi, cu Laura Vition # #diez
Cum e să fii tânără, feministă și vocală într-o societate în care încă ți se cere să „nu exagerezi”? În noul episod Punctul G, Laura Vition, studentă și activistă, vorbește sincer și cu umor despre ce înseamnă să-ți revendici libertatea și identitatea la 21 de ani, într-o țară care încă negociază cu patriarhatul, scrie AGORA. Сообщение (video) Punctul G | Despre ce-și dorește o femeie de 21 de ani în Moldova de azi, cu Laura Vition появились сначала на #diez.
16:00
Antreprenoarele din Moldova pot beneficia de mentorat gratuit pentru introducerea strategiilor incluzive în companiile lor # #diez
Deții o afacere într-un domeniu în care femeile sunt subreprezentate (IT, comerț, export) și îți dorești să o dezvolți? Întreprinderile conduse de femei de pe ambele maluri ale Nistrului pot beneficia gratuit de mentorat, sesiuni informative și sprijin în elaborarea și aplicarea unor politici interne echitabile și incluzive. Сообщение Antreprenoarele din Moldova pot beneficia de mentorat gratuit pentru introducerea strategiilor incluzive în companiile lor появились сначала на #diez.
15:00
Aproximativ 24 % dintre adolescenții de 15 ani din Republica Moldova declară că au avut deja un prim contact sexual, arată studiului Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) realizat de Organizația Mondială a Sănătății. Dintre aceștia, o parte semnificativă nu a utilizat metode de protecție. Acest fapt subliniază cât de important este ca tinerii să aibă acces la informații corecte, adaptate vârstei, și să fie ghidați în luarea unor decizii informate și asumate. Сообщение Ce ar trebui să știi înainte de primul act sexual și când simți că ești „pregătit(ă)” появились сначала на #diez.
13:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță cea de-a patra etapă a concursului de admitere – depunerea actelor în original, în perioada 6-10 august 2025. Candidații la studii care optează pentru programe în domeniul general sănătate, inclusiv cei care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, trebuie să depună documentele în termenele stabilite. Сообщение Vrei să studiezi la USMF? Când are loc depunerea dosarului în original появились сначала на #diez.
13:00
După o perioadă caniculară, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis o avertizare meteo de instabilitate atmosferică. Codul galben este valabil astăzi, 6 august, în intervalul orar 13:00-22:00. Сообщение Pregătiți umbrelele! Meteorologii au emis ploi însoțite de descărcări electrice появились сначала на #diez.
13:00
Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu. Сообщение Orange Moldova accelerează tranziția către un model 100 % digital în relația cu clienții появились сначала на #diez.
11:45
Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale # #diez
67 de tineri în etate au primit telefoane mobile. Aceștia au fost studenți în cadrul programului „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine”, unde au învățat să-și dezvolte competențele digitale. Сообщение Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.