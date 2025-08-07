Laboratoare moderne dotate cu tablete grafice Wacom Cintiq – o investiție strategică în educația artistică și digitală la UTM

17:00

Știm că în această perioadă majoritatea tinerilor sunt preocupați de admiterea la instituțiile de învățământ. Așa cum a rămas mai puțin de o lună până începe noul an de studii, noi îți sugerăm să îmbini utilul cu plăcutul și să te înregistrezi la una sau la mai multe dintre oportunitățile despre care îți relatăm în acest material. În luna august, ai posibilitatea să participi la o tabără de antreprenoriat, să întâlnești studenți din diaspora în cadrul unui forum sau să candidezi pentru un stagiu de practică la Comisia Europeană. Fie că ești elev(ă), student(ă), fie tânăr(ă) profesionist(ă), în acest articol cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine, astfel încât să închei memorabil și această vară. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.