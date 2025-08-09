Ce trebuie să cunoască un start-up pentru a atrage finanțare
#diez, 9 august 2025 11:15
Vrei să lansezi un start-up, dar nu știi cum să atragi investiții? Dmitri Namașco, director executiv la Mozaic, explică pas cu pas cum funcționează finanțările pentru start-upuri – de la tipuri de investitori și criteriile de selecție, până la cum să te pregătești pentru o rundă de finanțare și ce trebuie să conțină un pitch convingător.
• • •
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au semnat un acord menit să pună capăt conflictului de zeci de ani, în cadrul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 8 august, la Casa Albă, scrie BBC.
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august # #diez
Dacă ești elev(ă) și îți dorești să obții noi cunoștințe care te vor ajuta inclusiv în noul an de învățământ, atunci acest material este pentru tine. Oportunitățile sunt o alternativă benefică pentru a explora și alte domenii în afară de cele propuse de programa școlară. De exemplu, până la sfârșitul acestei veri, poți merge într-un schimb de tineret la Craiova sau ai ocazia să contribui la combaterea dezinformării prin participarea la un concurs.
În școlile din Moldova lipsesc aproximativ 1.500 de profesori. MEC: cifrele sunt mai pozitive decât în anii precedenți # #diez
Școlile din Republica Moldova au nevoie în prezent de aproximativ 1.500 de profesori. Acest lucru a fost menționat de Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul emisiunii „Vorbim la pauză" de la #diez.
Norda recrutează participanți pasionați de artă, incluziune și dezvoltare personală pentru a participa la un schimb de tineri despre arta teatrală. Activitățile se vor desfășura la Craiova, în perioada 23 august – 3 septembrie 2025.
(foto) „Votați pentru Simion” și „lăsați zece comentarii”. Ce a găsit poliția în telefoanele persoanelor coordonate de Kremlin # #diez
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii despre perchezițiile desfășurate pe 7 august într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Persoanele vizitate de oamenii legii ar fi afiliate grupării criminale „Șor" și coordonate de la Moscova, iar autoritățile au publicat mai multe imagini care vin să confirme acest lucru.
Festivalul DescOpera din Republica Moldova a ajuns în finala competiției europene ECTN Awards 2025 – Destination of Sustainable Cultural Tourism, care premiază cele mai bune proiecte de turism cultural durabil de pe continent.
Moldcell primește titlul de „Cea mai bună rețea mobilă din Moldova" pentru prima jumătate a anului 2025, în urma unei evaluări riguroase a performanței reale a rețelelor mobile, de către Ookla Speedtest.
În Ucraina ar urma să apară o sărbătoare oficială a limbii române, care va fi marcată în data de 31 august. Despre aceasta a anunțat ministra afacerilor externe din România, Oana Țoiu.
LOGS – asociația care a unit studenții basarabeni din Timișoara și refugiații ucraineni stabiliți în vestul României # #diez
În urma invaziei Rusiei în Ucraina, peste 100.000 de refugiați au ajuns în România, unii dintre ei stabilindu-se în partea vestică a țării. Grupul de Inițiative Sociale „LOGS" din Timișoara s-a implicat activ în sprijinirea acestora, oferindu-le asistență umanitară, servicii de consiliere și suport pentru integrare. Totodată, în activitățile asociației au fost implicați și studenții originari din Republica Moldova care studiază la universitățile din Timișoara.
Pe clădirea în care își are sediul actual Moldtelecom, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Tighina, se păstrează un panou mozaicat din anul 1969, scrie ru.diez.md. Până la proclamarea independenței Republicii Moldova, spațiul respectiv găzduia serviciul de telecomunicații al RSS Moldovenești, parte a Ministerului Comunicațiilor al URSS. Compania Moldtelecom a fost înființată abia în 1993. În continuare vă spunem ce simbolizează mozaicul și cine l-a creat.
Antreprenoriatul social ajunge în școli. Instituțiile vocaționale din Moldova vor putea pilota din toamnă un nou modul educațional # #diez
Începând cu anul de studii 2025/2026, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Moldova a aprobat pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social, integrat în cursul „Bazele antreprenoriatului" în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Această inițiativă face parte din proiectul „Fostering Youth Social Entrepreneurship and Practical Career Management Skills in Ukraine, Moldova, Georgia and Armenia through the Innovative Social Student Companies (SSC) Approach" implementat de AO EcoVisio.
Arme deținute ilegal și probe aruncate peste geam. Noi detalii despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală # #diez
Arme deținute ilegal, ordine primite de la Moscova și o geantă cu probe aruncată pe geam – acestea sunt doar câteva dintre descoperirile făcute de oamenii legii pe 7 august, în urma celor 78 de percheziții dintr-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani.
Structura anului de studii pentru grădinițele din Moldova. Când urmează să fie organizate activitățile și vacanțele copiilor # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat planul-cadru pentru organizarea procesului educațional în grădinițele publice și private din Republica Moldova. Documentul conține inclusiv calendarul anului de studii 2025/2026 în învățământul preșcolar. Toate activitățile și vacanțele din învățământul preșcolar urmează să fie organizate în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026.
După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și 1.000 de euro pentru shopping în Fidenza Village.
Istorii dramatice ale basarabenilor într-un roman docuficțiune. La întâlnirea Clubului de carte din august dezbatem unul dintre volumele Paulei Erizanu # #diez
Ultima lună de vară nu poate trece fără tradiționalul Club de carte #diez și Librăriile Cartier. Întâlnirea din gustar va avea loc în data de 31 august (duminică), la ora 12:00. Da, da, ai înțeles bine – chiar de Ziua Limbii Române. Cum altfel am putea marca această zi, dacă nu citind și discutând despre o carte din literatura română? Vom dezbate romanul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită", de Paula Erizanu. Ne vedem împreună cu autoarea la Librăria din Centru din municipiul Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 126.
Laboratoare moderne dotate cu tablete grafice Wacom Cintiq – o investiție strategică în educația artistică și digitală la UTM # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei își continuă angajamentul față de inovație și excelență educațională, investind în infrastructura educațională de ultimă generație. Recent, un pas important în această direcție a fost făcut prin achiziționarea a 40 de tablete grafice Wacom Cintiq, echipamente profesionale recunoscute pe plan mondial pentru performanța și precizia lor. Aceste tablete vor revoluționa procesul de învățământ în domeniile artistic și digital la UTM.
Bullyingul în școlile din Moldova: care este portretul elevilor implicați, cum se pedepsește și ce fac instituțiile pentru a preveni această problemă # #diez
64,4 % dintre elevii din Republica Moldova spun că în școala lor au loc situații de bullying. În același timp, 62,3 % precizează că au fost martori ai bullyingului. Cel puțin astfel arată rezultatele unui chestionar realizat de Consiliul Național al Elevilor în 2024. Pornind de la această constatare, am discutat cu psihologa Ina Crasnojan-Laba pentru a înțelege care este portretul unui copil afectat și al unui copil care afectează. Totodată, câteva psihologe școlare ne-au explicat cum previn bullyingul în instituțiile în care activează și cum soluționează cazurile de violență. Mai mult, am verificat și cum pot fi sancționați elevii care manifestă astfel de comportamente.
Ce spun manualele rusești de istorie despre Moldova: „Teritoriu rusesc, expus influențelor externe” # #diez
„Manualele schimbă adevărul despre Moldova ca să pară că țara noastră nu are dreptul să existe. Aceste cărți pregătesc rușii să accepte războaie sau invazii în fostele țări sovietice." Acestea sunt concluziile doctorului în istorie Artur Leșcu, care a analizat conținutul manualelor studiate de elevii din Federația Ruse.
Vrei să afli mai multe despre tehnologiile verzi? Înscrie-te la Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil # #diez
Ești o tânără cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani, interesată de subiecte legate de protecția mediului? Sau poate îți dorești să afli mai multe despre cum arată o carieră în domeniile dezvoltării durabile? Au început înscrierile la Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil, unde vei putea să-ți dezvolți cunoștințele legate de tehnologiile verzi. Participarea e gratuită.
Locuri bugetare disponibile la UPSC pentru cei care n-au fost admiși în sesiunea de bază. La ce facultăți te poți înscrie # #diez
Te-ai înscris la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" (UPSC) în sesiunea de bază, dar nu ai fost admis(ă) la buget? Mai ai o șansă. Există câteva locuri bugetare disponibile anume pentru candidații care se regăsesc în listele cu rezultatele preliminare, la studii cu taxă, dar își doresc să obțină un loc de studii la buget.
Moldova Youth Forum revine cu o nouă ediție. Despre ce se va vorbi în cadrul evenimentului și cum poți participa # #diez
Ce faci pe 28 august? Moldova Youth Forum 2025 (MYF2025) își propune să aducă împreună tineri activi din toate regiunile Moldovei pentru o zi de dialog, idei și colaborare. Potrivit organizatorilor, forumul este creat pentru persoanele care doresc să se implice, să-și facă vocea auzită și să cunoască semeni dornici să miște lucrurile în țară.
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați. Această cifră reprezintă 46 % din totalul celor 24.380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Pentru etapa a doua a concursului de admitere rămân disponibile 2.238 locuri. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării.
Pe 31 iulie 2025, Figma s-a listat la Bursa din New York unde și-a evaluat oferta publică inițială (IPO) la 33 de dolari per acțiune și a închis prima zi la un preț de 115,50 dolari – cu 250 % mai mult. Compania și-a triplat valoarea acțiunilor la începutul tranzacționării.
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august # #diez
Forfota pregătirilor pentru noul an de învățământ se simte deja. Indiferent de facultatea la care înveți sau urmează să fii admis(ă), noi îți sugerăm să profiți de timpul rămas pentru a-ți programa activitățile extracurriculare de care ai putea beneficia până la sfârșitul verii sau în această toamnă. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înscrie în calitate de student(ă) pe parcursul lunii august.
Petrece trei zile la un training în natură și învață să-ți înțelegi emoțiile datorită educației non-formale. Participarea este gratuită # #diez
Asociația Obștească „Dezvoltare prin Implicare" organizează un training în natură pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Dacă îți dorești să lucrezi cu tine, cu corpul tău și să-ți îmbunătățești relația cu ceilalți, prin metode de educație non-formală, atunci nu ezita să te înscrii.
Îți faci studiile în România? Devino voluntar(ă) într-o tabără de vară pentru elevii moldoveni, organizată la o universitate din Iași # #diez
În perioada 18-29 august la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași urmează să aibă loc o tabără de vară pentru elevii din Republica Moldova. În acest
(video) Hai la film! Patru producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, patru filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc pe 14 și 16 august. Сообщение (video) Hai la film! Patru producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.
Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități din țară, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală # #diez
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiştii brigăzii „Fulger” au descins cu percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Poliției Republicii Moldova, investigațiile au loc într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Сообщение Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități din țară, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală появились сначала на #diez.
Filmul „Loc sub soare” a devenit cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune la un festival din Columbia # #diez
Proiecția „Loc sub soare”, regizată de moldoveanul Vlad Bolgarin, a câștigat Premiul „Bocachico Dorado” pentru Cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune. Distincția a fost decernată în cadrul Festivalului Internațional de Film „San Jorge”, care a avut loc în Columbia în luna iunie. Сообщение Filmul „Loc sub soare” a devenit cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune la un festival din Columbia появились сначала на #diez.
Știm că în această perioadă majoritatea tinerilor sunt preocupați de admiterea la instituțiile de învățământ. Așa cum a rămas mai puțin de o lună până începe noul an de studii, noi îți sugerăm să îmbini utilul cu plăcutul și să te înregistrezi la una sau la mai multe dintre oportunitățile despre care îți relatăm în acest material. În luna august, ai posibilitatea să participi la o tabără de antreprenoriat, să întâlnești studenți din diaspora în cadrul unui forum sau să candidezi pentru un stagiu de practică la Comisia Europeană. Fie că ești elev(ă), student(ă), fie tânăr(ă) profesionist(ă), în acest articol cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine, astfel încât să închei memorabil și această vară. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.
(video) Punctul G | Despre ce-și dorește o femeie de 21 de ani în Moldova de azi, cu Laura Vition # #diez
Cum e să fii tânără, feministă și vocală într-o societate în care încă ți se cere să „nu exagerezi”? În noul episod Punctul G, Laura Vition, studentă și activistă, vorbește sincer și cu umor despre ce înseamnă să-ți revendici libertatea și identitatea la 21 de ani, într-o țară care încă negociază cu patriarhatul, scrie AGORA. Сообщение (video) Punctul G | Despre ce-și dorește o femeie de 21 de ani în Moldova de azi, cu Laura Vition появились сначала на #diez.
Antreprenoarele din Moldova pot beneficia de mentorat gratuit pentru introducerea strategiilor incluzive în companiile lor # #diez
Deții o afacere într-un domeniu în care femeile sunt subreprezentate (IT, comerț, export) și îți dorești să o dezvolți? Întreprinderile conduse de femei de pe ambele maluri ale Nistrului pot beneficia gratuit de mentorat, sesiuni informative și sprijin în elaborarea și aplicarea unor politici interne echitabile și incluzive. Сообщение Antreprenoarele din Moldova pot beneficia de mentorat gratuit pentru introducerea strategiilor incluzive în companiile lor появились сначала на #diez.
Aproximativ 24 % dintre adolescenții de 15 ani din Republica Moldova declară că au avut deja un prim contact sexual, arată studiului Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) realizat de Organizația Mondială a Sănătății. Dintre aceștia, o parte semnificativă nu a utilizat metode de protecție. Acest fapt subliniază cât de important este ca tinerii să aibă acces la informații corecte, adaptate vârstei, și să fie ghidați în luarea unor decizii informate și asumate. Сообщение Ce ar trebui să știi înainte de primul act sexual și când simți că ești „pregătit(ă)” появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță cea de-a patra etapă a concursului de admitere – depunerea actelor în original, în perioada 6-10 august 2025. Candidații la studii care optează pentru programe în domeniul general sănătate, inclusiv cei care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, trebuie să depună documentele în termenele stabilite. Сообщение Vrei să studiezi la USMF? Când are loc depunerea dosarului în original появились сначала на #diez.
După o perioadă caniculară, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis o avertizare meteo de instabilitate atmosferică. Codul galben este valabil astăzi, 6 august, în intervalul orar 13:00-22:00. Сообщение Pregătiți umbrelele! Meteorologii au emis ploi însoțite de descărcări electrice появились сначала на #diez.
Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu. Сообщение Orange Moldova accelerează tranziția către un model 100 % digital în relația cu clienții появились сначала на #diez.
Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale # #diez
67 de tineri în etate au primit telefoane mobile. Aceștia au fost studenți în cadrul programului „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine”, unde au învățat să-și dezvolte competențele digitale. Сообщение Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale появились сначала на #diez.
Tradițional, în lunile august și septembrie, la Chișinău sunt amenajate târguri școlare. Dacă copilul tău este elev în acest an, vei putea achiziționa rechizite, vestimentație, ghiozdane, dar și alte mărfuri necesare. Сообщение Lista locațiilor din Chișinău unde vor fi amenajate iarmaroacele școlare în acest an появились сначала на #diez.
Festivalul LAPOIANA, ajuns la a VII-a ediție, își deschide din nou porțile pe 9-10 august 2025, în satul Glinjeni, raionul Fălești. Evenimentul aduce împreună muzică electronică, atmosferă de festival și o conexiune autentică cu tradițiile și comunitatea locală. Iată ce ar trebui să știi despre ediția din acest an. Сообщение Trei zile până la LAPOIANA: ce ar trebui să știi despre ediția din acest an появились сначала на #diez.
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă. Zborurile vor fi operate de compania Wizz Air de patru ori pe săptămână – marți, joi, sâmbătă și duminică. Сообщение O companie aeriană va opera zboruri directe din Moldova către Bulgaria появились сначала на #diez.
(video) Un scurtmetraj despre desertul moldovenesc „Cușma lui Guguță” a fost lansat pe o platformă internațională # #diez
Portalul NOWNESS a lansat un scurtmetraj dedicat desertului moldovenesc „Cușma lui Guguță”, semnat de regizoarea Anita Volker. Filmul explorează legătura dintre tradiția culinară și memoria colectivă, urmărind, pas cu pas, procesul de pregătire a emblematicului desert. Сообщение (video) Un scurtmetraj despre desertul moldovenesc „Cușma lui Guguță” a fost lansat pe o platformă internațională появились сначала на #diez.
Ești gata de aventură? Participă la o vânătoare de comori organizată de Centrul Municipal de Tineret Chișinău # #diez
Tinerii și tinerele din Chișinău sunt invitați/invitate la o vânătoare de comori organizată de Centrul Municipal de Tineret (CMT). Activitatea va avea loc miercuri, 7 august, începând cu ora 15:00. Punctul de întâlnire este sediul CMTC. Сообщение Ești gata de aventură? Participă la o vânătoare de comori organizată de Centrul Municipal de Tineret Chișinău появились сначала на #diez.
„GUGA GAGA”: povestea jucăriilor cu grijă pentru noile generații continuă cu susținere europeană # #diez
Peste 90 % dintre jucăriile din lume sunt fabricate din plastic, iar majoritatea ajung la gunoi în mai puțin de un an, arată datele unui raport Greenpeace. Aceste jucării contribuie semnificativ la poluarea mediului, iar multe dintre ele conțin substanțe toxice care pot afecta sănătatea copiilor. În aceste condiții, tot mai mulți părinți caută alternative sigure, durabile și educative. Așa a luat naștere „GUGA GAGA” – un studio creativ de jucării, fondat de Marcela Mastac și inspirat din experiența propriei familii. Сообщение „GUGA GAGA”: povestea jucăriilor cu grijă pentru noile generații continuă cu susținere europeană появились сначала на #diez.
A mai rămas o lună de vară, iar copilul tău nu pare deloc pregătit de școală? Îl poți ajuta să reintre ușor în ritmul de învățare printr-un curs captivant și interactiv. Înscrie-l la „Electronica pentru începători”, un program marca TEKEDU care îi va trezi curiozitatea și îl va face să aștepte cu entuziasm 1 septembrie! Сообщение TEKEDU dă stratul cursurilor de vară pentru copii: „Electronica pentru începători” появились сначала на #diez.
Fostul Președinte al României, Ion Iliescu, a decedat la vârsta de 95 de ani la spitalul SRI, unde a fost internat pe parcursul ultimelor săptămâni. Ion Iliescu a suferit de cancer la plămâni, iar sâmbătă seara medicii au anunțat că acesta se află în stare gravă. Iliescu este primul președinte din România, de după anul 1989, care va beneficia de funeralii de stat. Сообщение A decedat Ion Iliescu, fost Președinte al României. Prin ce s-a remarcat acesta появились сначала на #diez.
Dacă vrei să studiezi la o universitate din Republica Moldova, la licență sau la masterat, și nu ai reușit să aplici în primul tur de admitere, mai ai o posibilitate. În august se va desfășura o etapă suplimentară la care pot fi disponibile locuri atât la buget, cât și la taxă. Сообщение Admitere 2025: când se va desfășura turul II de înscriere la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
În perioada 24 ianuarie – 24 februarie 2025, Vector Academy a realizat primul studiu al pieței salariale din domeniul marketingului din Republica Moldova. Rezultatele arată că specialiștii care au peste șapte ani de experiență, declară că primesc lunar un salariu mediu de 28.600 de lei. Rezultatele studiului le puteți vedea în articolul de mai jos. Сообщение (studiu) Între 8.000 și 70.000 de lei: ce salarii au specialiștii în marketing din Moldova появились сначала на #diez.
Astăzi, 5 august, universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele intermediare ale admiterii, atât la licență, cât și la masterat. Urmează o etapă importantă: confirmarea locului. Cum faci acest lucru, explicăm mai jos. Сообщение Ce faci după ce ai fost admis(ă) la universitate în Moldova появились сначала на #diez.
Lista evenimentelor la care să mergi în prima săptămâna a ultimei luni de vară dacă ești elev(ă) # #diez
E august, ceea ce înseamnă că a mai rămas o lună din vacanță. Dacă nu știi ce să faci în prima săptămână a ultimei luni de vară, îți venim în ajutor. Am pregătit o listă cu câteva evenimente educative la care să mergi împreună cu prietenii tăi până în data de 10 august. Сообщение Lista evenimentelor la care să mergi în prima săptămâna a ultimei luni de vară dacă ești elev(ă) появились сначала на #diez.
