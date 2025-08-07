Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități din țară, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală
#diez, 7 august 2025 11:00
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiştii brigăzii „Fulger" au descins cu percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Poliției Republicii Moldova, investigațiile au loc într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală.
• • •
Acum 10 minute
11:00
Acum 24 ore
17:00
Filmul „Loc sub soare” a devenit cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune la un festival din Columbia # #diez
Proiecția „Loc sub soare", regizată de moldoveanul Vlad Bolgarin, a câștigat Premiul „Bocachico Dorado" pentru Cel mai bun scurtmetraj internațional de ficțiune. Distincția a fost decernată în cadrul Festivalului Internațional de Film „San Jorge", care a avut loc în Columbia în luna iunie.
17:00
Știm că în această perioadă majoritatea tinerilor sunt preocupați de admiterea la instituțiile de învățământ. Așa cum a rămas mai puțin de o lună până începe noul an de studii, noi îți sugerăm să îmbini utilul cu plăcutul și să te înregistrezi la una sau la mai multe dintre oportunitățile despre care îți relatăm în acest material. În luna august, ai posibilitatea să participi la o tabără de antreprenoriat, să întâlnești studenți din diaspora în cadrul unui forum sau să candidezi pentru un stagiu de practică la Comisia Europeană. Fie că ești elev(ă), student(ă), fie tânăr(ă) profesionist(ă), în acest articol cu siguranță vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine, astfel încât să închei memorabil și această vară.
16:00
(video) Punctul G | Despre ce-și dorește o femeie de 21 de ani în Moldova de azi, cu Laura Vition # #diez
Cum e să fii tânără, feministă și vocală într-o societate în care încă ți se cere să „nu exagerezi"? În noul episod Punctul G, Laura Vition, studentă și activistă, vorbește sincer și cu umor despre ce înseamnă să-ți revendici libertatea și identitatea la 21 de ani, într-o țară care încă negociază cu patriarhatul, scrie AGORA.
16:00
Antreprenoarele din Moldova pot beneficia de mentorat gratuit pentru introducerea strategiilor incluzive în companiile lor # #diez
Deții o afacere într-un domeniu în care femeile sunt subreprezentate (IT, comerț, export) și îți dorești să o dezvolți? Întreprinderile conduse de femei de pe ambele maluri ale Nistrului pot beneficia gratuit de mentorat, sesiuni informative și sprijin în elaborarea și aplicarea unor politici interne echitabile și incluzive.
15:00
Aproximativ 24 % dintre adolescenții de 15 ani din Republica Moldova declară că au avut deja un prim contact sexual, arată studiului Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) realizat de Organizația Mondială a Sănătății. Dintre aceștia, o parte semnificativă nu a utilizat metode de protecție. Acest fapt subliniază cât de important este ca tinerii să aibă acces la informații corecte, adaptate vârstei, și să fie ghidați în luarea unor decizii informate și asumate.
13:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova anunță cea de-a patra etapă a concursului de admitere – depunerea actelor în original, în perioada 6-10 august 2025. Candidații la studii care optează pentru programe în domeniul general sănătate, inclusiv cei care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, trebuie să depună documentele în termenele stabilite.
13:00
După o perioadă caniculară, Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a emis o avertizare meteo de instabilitate atmosferică. Codul galben este valabil astăzi, 6 august, în intervalul orar 13:00-22:00.
13:00
Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu.
11:45
Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale # #diez
67 de tineri în etate au primit telefoane mobile. Aceștia au fost studenți în cadrul programului „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine", unde au învățat să-și dezvolte competențele digitale.
11:45
Tradițional, în lunile august și septembrie, la Chișinău sunt amenajate târguri școlare. Dacă copilul tău este elev în acest an, vei putea achiziționa rechizite, vestimentație, ghiozdane, dar și alte mărfuri necesare.
Ieri
09:45
Festivalul LAPOIANA, ajuns la a VII-a ediție, își deschide din nou porțile pe 9-10 august 2025, în satul Glinjeni, raionul Fălești. Evenimentul aduce împreună muzică electronică, atmosferă de festival și o conexiune autentică cu tradițiile și comunitatea locală. Iată ce ar trebui să știi despre ediția din acest an.
09:45
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă. Zborurile vor fi operate de compania Wizz Air de patru ori pe săptămână – marți, joi, sâmbătă și duminică.
5 august 2025
19:00
(video) Un scurtmetraj despre desertul moldovenesc „Cușma lui Guguță” a fost lansat pe o platformă internațională # #diez
Portalul NOWNESS a lansat un scurtmetraj dedicat desertului moldovenesc „Cușma lui Guguță", semnat de regizoarea Anita Volker. Filmul explorează legătura dintre tradiția culinară și memoria colectivă, urmărind, pas cu pas, procesul de pregătire a emblematicului desert.
18:00
Ești gata de aventură? Participă la o vânătoare de comori organizată de Centrul Municipal de Tineret Chișinău # #diez
Tinerii și tinerele din Chișinău sunt invitați/invitate la o vânătoare de comori organizată de Centrul Municipal de Tineret (CMT). Activitatea va avea loc miercuri, 7 august, începând cu ora 15:00. Punctul de întâlnire este sediul CMTC.
18:00
„GUGA GAGA”: povestea jucăriilor cu grijă pentru noile generații continuă cu susținere europeană # #diez
Peste 90 % dintre jucăriile din lume sunt fabricate din plastic, iar majoritatea ajung la gunoi în mai puțin de un an, arată datele unui raport Greenpeace. Aceste jucării contribuie semnificativ la poluarea mediului, iar multe dintre ele conțin substanțe toxice care pot afecta sănătatea copiilor. În aceste condiții, tot mai mulți părinți caută alternative sigure, durabile și educative. Așa a luat naștere „GUGA GAGA" – un studio creativ de jucării, fondat de Marcela Mastac și inspirat din experiența propriei familii.
18:00
A mai rămas o lună de vară, iar copilul tău nu pare deloc pregătit de școală? Îl poți ajuta să reintre ușor în ritmul de învățare printr-un curs captivant și interactiv. Înscrie-l la „Electronica pentru începători", un program marca TEKEDU care îi va trezi curiozitatea și îl va face să aștepte cu entuziasm 1 septembrie!
18:00
Fostul Președinte al României, Ion Iliescu, a decedat la vârsta de 95 de ani la spitalul SRI, unde a fost internat pe parcursul ultimelor săptămâni. Ion Iliescu a suferit de cancer la plămâni, iar sâmbătă seara medicii au anunțat că acesta se află în stare gravă. Iliescu este primul președinte din România, de după anul 1989, care va beneficia de funeralii de stat.
17:00
Dacă vrei să studiezi la o universitate din Republica Moldova, la licență sau la masterat, și nu ai reușit să aplici în primul tur de admitere, mai ai o posibilitate. În august se va desfășura o etapă suplimentară la care pot fi disponibile locuri atât la buget, cât și la taxă.
17:00
În perioada 24 ianuarie – 24 februarie 2025, Vector Academy a realizat primul studiu al pieței salariale din domeniul marketingului din Republica Moldova. Rezultatele arată că specialiștii care au peste șapte ani de experiență, declară că primesc lunar un salariu mediu de 28.600 de lei. Rezultatele studiului le puteți vedea în articolul de mai jos.
16:00
Astăzi, 5 august, universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele intermediare ale admiterii, atât la licență, cât și la masterat. Urmează o etapă importantă: confirmarea locului. Cum faci acest lucru, explicăm mai jos.
16:00
Lista evenimentelor la care să mergi în prima săptămâna a ultimei luni de vară dacă ești elev(ă) # #diez
E august, ceea ce înseamnă că a mai rămas o lună din vacanță. Dacă nu știi ce să faci în prima săptămână a ultimei luni de vară, îți venim în ajutor. Am pregătit o listă cu câteva evenimente educative la care să mergi împreună cu prietenii tăi până în data de 10 august.
14:45
Peste 1.400 de moldoveni din diasporă s-au înregistrat la Târgul Online de Cariere. Angajatorii din țară pot atrage talente din întreaga lume # #diez
Primul Târg Online de Cariere pentru Diasporă, organizat pe 8-9 august, a generat un interes record în rândul moldovenilor stabiliți peste hotare: peste 1.400 de persoane s-au înregistrat pentru a explora oportunități de muncă în Republica Moldova.
13:45
Evghenia Guțul, actuala bașcană a UTA Găgăuzia, a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare în regim semiînchis. Sentința a fost pronunțată marți, 5 august, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor", declarat neconstituțional în iunie 2023.
13:45
Ai un documentar de cel puțin 40 de minute? Înscrie-te la prima competiție națională de documentare moldovenești # #diez
Festivalul Internațional de Film Documentar MOLDOX a lansat apelul de înscrieri pentru prima competiție națională dedicată documentarelor moldovenești de mediu și lung metraj. Aceasta va avea loc între 26 și 30 noiembrie 2025 la Chișinău.
12:45
Ce ar trebui să faci după ce ai fost admis(ă) la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # #diez
Astăzi, 5 august 2025, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a făcut publice rezultatele concursului intermediar de admitere pe site-ul Universității.
11:30
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a afișat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026 # #diez
Academia „Ștefan cel Mare" este o altă instituție de învățământ superior din Moldova care a făcut publică lista intermediară a tinerilor admiși la studii în anul universitar 2025/2026. Respectiv, dacă ai depus dosarul, deja poți verifica dacă ai fost admis(ă).
11:30
Universitatea de Studii Economice din Moldova (ASEM) a publicat rezultatele preliminare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Astfel, tinerii pot vedea dacă figurează în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ.
11:30
Start-upul Planable, fondat în Republica Moldova și România, a fost achiziționat de compania SE Ranking, specializată în optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO). Fondată în 2016, Planable este platforma care a reușit să ajungă la peste 7.000 de branduri și agenții de social media marketing pentru eficientizarea proceselor de colaborare și aprobare a conținutului.
11:30
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a afișat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026 # #diez
Universitatea de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) a publicat rezultatele preliminare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Astfel, tinerii pot vedea dacă figurează în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ.
11:30
Admitere 2025: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a publicat listele intermediare ale studenților înscriși # #diez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" (UPSC) a publicat rezultatele preliminarii ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Astfel, dacă ai depus actele la această instituție, poți vedea dacă figurezi în lista viitorilor studenți înmatriculați.
11:30
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a afișat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026 # #diez
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USAR) a publicat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Astfel, tinerii care au depus actele la una dintre facultățile acestei instituții pot afla dacă figurează în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ.
11:30
Lista tinerilor admiși la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul în anul de studii 2025/2026 # #diez
O altă instituție care a publicat rezultatele intermediare ale admiterii este Universitatea de Stat de „B. P. Hasdeu" din Cahul. Dacă ai depus actele la universitate, poți verifica dacă te regăsești în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
S-a decis ocuparea completă a Fâșiei Gaza. Anunțul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu # #diez
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat luni, 4 august, că s-a decis ocuparea integrală a Fâșiei Gaza, inclusiv desfășurarea de operațiuni militare în regiunile unde se presupune că sunt deținuți ostatici.
10:30
Admitere 2025: Universitatea de Stat din Moldova a publicat listele intermediare ale studenților înscriși # #diez
Astăzi, 5 august, instituțiile de învățământ superior din țară anunță primele rezultate ale admiterii din acest an. Universitatea de Stat din Moldova (USM) a publicat deja lista tinerilor admiși la locurile finanțate de la bugetul de stat. Сообщение Admitere 2025: Universitatea de Stat din Moldova a publicat listele intermediare ale studenților înscriși появились сначала на #diez.
10:30
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a publicat rezultatele intermediare ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Astfel, tinerii care au depus actele la una dintre facultățile acestei instituții pot afla dacă figurează în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ. Сообщение UTM a publicat rezultatele preliminare ale admiterii появились сначала на #diez.
10:30
Lista tinerilor admiși la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în anul de studii 2025/2026 # #diez
O altă instituție care a publicat rezultatele intermediare ale admiterii este Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF). Dacă ai depus actele la USMF, poți verifica dacă te regăsești în lista viitorilor studenți înmatriculați la această instituție superioară de învățământ. Сообщение Lista tinerilor admiși la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
10:30
În această toamnă, satul Butuceni din Orheiul Vechi devine punctul de legătură între inovație și tradiție. Acest cadru de poveste va găzdui TechVillage, un eveniment de trei zile în care deciziile de colaborare se vor lua la umbra unui copac, fără grabă. Ediția din 2025 păstrează ideea inițială a TechVillage de a conecta fondatorii și investitorii într-un sat moldovenesc, departe de sălile de conferințe. Сообщение Start-upurile care caută investiții sunt invitate la TechVillage 2025 появились сначала на #diez.
4 august 2025
18:30
Maib dă start înscrierilor pentru cea de-a cincea ediție a programului de internship și invită tinerii curioși, ambițioși și dornici să-și dezvolte competențele profesionale să afle cum funcționează una dintre cele mai moderne și dinamice instituții din sectorul bancar din Republica Moldova. Сообщение Start înscrieri: maib lansează ediția a V-a a programului de internship появились сначала на #diez.
16:30
Zilele Nordului 2025: 13.000 de participanți, 100 de evenimente și o nouă demonstrație a faptului că orașele se schimbă prin cultură # #diez
A XII-a ediție a festivalului Zilele Nordului, desfășurată între 31 iulie și 3 august 2025 la Darabani, a adunat peste 13.000 de participanți la 100 de evenimente culturale, artistice, civice și sportive, continuând misiunea festivalului de a reconecta Nordul prin cultură și de a propune un model de dezvoltare pentru comunitățile mici din România. Dezvoltat în parteneriat cu autoritățile locale și regionale și susținut de comunitate și companii responsabile, festivalul a consolidat direcția strategică anunțată anul trecut: pregătirea unei candidaturi regionale pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2035. Сообщение Zilele Nordului 2025: 13.000 de participanți, 100 de evenimente și o nouă demonstrație a faptului că orașele se schimbă prin cultură появились сначала на #diez.
16:30
Le permitem copiilor sau nu? Ce spun părinții despre Labubu și Huggy Wuggy și ce influență pot avea asupra stării emoționale # #diez
Are ochii mari, în formă de migdală, iar nasul parcă-i o inimioară. E pufoasă, moale și colorată. Pare o jucărie de pluș inofensivă. Există, totuși, un „dar”. Din gurița-i aparent zâmbitoare se ivește un șirag de dinți ascuțiți, iar dacă citești și despre semnificația ei, nu mai pare atât de inocentă. E vorba despre Labubu, jucăria care a stârnit curiozitatea copiilor și a ajuns să fie dorită de aproape toți picii. Părerile părinților sunt împărțite: unii spun că are o înfățișare neliniștitoare, iar alții – că nu văd nimic ciudat în ea. Сообщение Le permitem copiilor sau nu? Ce spun părinții despre Labubu și Huggy Wuggy și ce influență pot avea asupra stării emoționale появились сначала на #diez.
14:15
Compania Moldovagaz nu va mai furniza gaze naturale consumatorilor casnici din Republica Moldova începând cu 1 septembrie 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, în cadrul ședinței din 4 august, retragerea licenței de furnizare deținută de Moldovagaz. Сообщение Moldovagaz rămâne fără licență de furnizare a gazelor. Energocom va prelua consumatorii появились сначала на #diez.
14:15
Peste 100.000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile. Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova # #diez
De patru ani, Kaufland Moldova și Banca de Alimente colaborează pentru a reduce risipa de alimente în Republica Moldova și pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate. În anul 2024, peste 55 de tone de produse alimentare, în valoare de 1.000.000 de lei, au fost redirecționate din magazinele Kaufland către comunitățile vulnerabile din țară. Cu ajutorul acestora, au fost pregătite 109.000 de porții de mâncare caldă, distribuite prin organizații neguvernamentale, cantine sociale și centre comunitare. Сообщение Peste 100.000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile. Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova появились сначала на #diez.
14:15
Între 8 și 10 august 2025, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va avea loc ediția aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor. Cu muzică, natură, focuri de tabără, două scene și un program bogat pe durata a trei zile, evenimentul se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate din această vară. Сообщение Festivalul Lupilor 2025 lansează o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentului появились сначала на #diez.
13:15
Cea de-a patra ediție a programului „Școala finanțelor moderne”, care a avut loc între 28 iulie - 3 august, s-a încheiat cu succes pentru un grup de studenți și masteranzi de la Academia de Studii Economice din Moldova. Сообщение Tinerii ASEM-iști au participat la „Școala finanțelor moderne”, ediția a IV-a появились сначала на #diez.
13:15
Producătorii locali sunt invitați să-și promoveze produsele în cadrul unui concurs tematic. Condiții de participare și premii # #diez
În premieră, producătorii din Republica Moldova au oportunitatea de a-și pune creativitatea în valoare în cadrul unui concurs dedicat produselor autohtone. Companiile din toate regiunile țării sunt invitate să participe la competiția „Cea mai creativă prezentare a produsului autohton”, organizată în cadrul primei ediții a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON”. Evenimentul va avea loc între 22 și 24 august 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Сообщение Producătorii locali sunt invitați să-și promoveze produsele în cadrul unui concurs tematic. Condiții de participare și premii появились сначала на #diez.
12:15
Marina Tauber își va afla sentința după alegerile parlamentare. Procurorii cer 13 ani de închisoare # #diez
Astăzi la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință în dosarul Marinei Tauber, în care aceasta este acuzată de mai multe infracțiuni legate de finanțarea ilegală a fostului Partid Politic „ȘOR”. Sentința finală urmează a fi pronunțată pe 30 septembrie 2025, adică după alegerile parlamentare. Сообщение Marina Tauber își va afla sentința după alegerile parlamentare. Procurorii cer 13 ani de închisoare появились сначала на #diez.
11:00
De la 1 august 2025 au intrat în vigoare mai multe modificări fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Acestea au dus la creșteri de prețuri pentru produse și servicii de bază. Principalele schimbări se referă la majorarea TVA și a accizelor. Сообщение Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: ce s-a mai scumpit în România появились сначала на #diez.
11:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală a publicat lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegeri. Moldovenii stabiliți în România vor putea vota la una dintre cele 16 secții care vor fi deschise. Сообщение Parlamentare 2025: lista secțiilor de votare din România появились сначала на #diez.
10:00
Republica Moldova a obținut o medalie de argint în cadrul celei de-a 37-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Informatică (IOI 2025), desfășurată între 27 iulie și 3 august în orașul Sucre, Statul Plurinațional al Boliviei. Distincția a fost acordată elevului Alin Popescu, din clasa a XI-a, de la Liceul Teoretic „Orizont” din Durlești, municipiul Chișinău. Сообщение Argint pentru Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică 2025 появились сначала на #diez.
