Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile de vegetație din Grecia în cadrul Programului UE de Prepoziționare

Președintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor provenite din India, pe fondul acuzațiilor că această țară continuă să importe, direct sau indirect, petrol din Rusia, transmite Reuters. Noua taxă se adaugă tarifelor vamale de 25% deja anunțate anterior. Măsura riscă să agraveze […] Articolul Trump impune taxe suplimentare de 25% asupra mărfurilor din India, acuzând comerțul cu petrol rusesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.