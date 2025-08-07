Doliu național în România: Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare

11:40

Peste 1.800 de pompieri au intervenit miercuri în departamentul Aude, din sudul Franței, pentru a controla cel mai mare incendiu de pădure cu care țara s-a confruntat în acest an. Incendiul a devastat în 24 de ore peste 16.000 de hectare de vegetație, iar flăcările continuă să se extindă rapid, afectând mai multe localități.O femeie […]