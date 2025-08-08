Numărul de înecuri s-a redus la jumătate față de vara trecută: IGSU continuă campaniile de prevenire și instruire
Vocea Basarabiei, 8 august 2025 16:40
Începând cu vara acestui an, 26 de persoane, dintre care șapte minori, și-au pierdut viața prin înec în Republica Moldova, o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 56 de decese. Încurajate de această reducere, autoritățile continuă campaniile de prevenire și instruire pentru siguranța populației în timpul scăldatului. Inspectoratul
• • •
Acum 10 minute
16:40
Acum o oră
16:00
Miniștrii de Externe ai Ucrainei, Moldovei și României lansează „Triunghiul Odesa” la Cernăuți, cu participarea Poloniei și Lituaniei # Vocea Basarabiei
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României — Andri Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu — au semnat astăzi o declarație comună în cadrul unei reuniuni trilaterale desfășurate la Cernăuți. Întâlnirea, a patra de acest fel, a marcat și o premieră: participarea online a omologilor din Polonia și Litua Ministrul ucrainean Andri Sibiha
Acum 2 ore
15:00
Festivalul DescOperă din Moldova, premiat la nivel european pentru turism cultural durabil # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare în competiția „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2025", organizată de European Cultural Tourism Network în parteneriat cu European Travel Commission, anunță Ministerul Culturii. Distincția a fost obținută la categoria „Reziliență în destinații de turism cultural durabil" și a fost acordată festivalului internațional DescOperă, recunoscut pentru modul în care îmbină
Acum 4 ore
13:50
Pe 31 august 2025, Ucraina va sărbători pentru prima dată Ziua Limbii Române, o decizie simbolică salutată de România în contextul consolidării relațiilor bilaterale și a protecției drepturilor minorităților, transmite IPN. Anunțul a fost făcut în cadrul vizitei oficiale la Kiev a ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care a avut întrevederi cu înalți
13:30
Experții acuză Gazprom de manipulare și presiuni politice în urma retragerii licenței Moldovagaz # Vocea Basarabiei
Declarațiile recente ale concernului rus Gazprom, care a calificat retragerea licenței Moldovagaz drept o „expropriere" și „distrugere a afacerii", sunt criticate dur de experții din domeniul energetic din Republica Moldova. Aceștia consideră comunicatul Gazprom drept o acțiune manipulatoare cu scop politic, menită să pună presiune asupra autorităților de la Chișinău, transmite IPN. Alexandr Slusari, expert
Acum 6 ore
12:40
Peste 13.200 de moldoveni s-au înregistrat pentru a vota în străinătate; majoritatea indică Rusia, CEC avertizează asupra posibilelor manipulări # Vocea Basarabiei
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru a vota peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a depășit 13.200, potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre aceștia, peste 11.000 au indicat Federația Rusă ca țară în care intenționează să-și exercite dreptul de vot. Restul statelor înregistrează cifre semnificativ mai mici.
12:10
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei în ziua expirării ultimatumului lui Trump către Putin # Vocea Basarabiei
În noaptea de vineri, 8 august, forțele ruse au lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, utilizând peste 100 de drone, în contextul expirării ultimatumului emis de președintele american Donald Trump către omologul său rus, Vladimir Putin, privind încetarea focului în Ucraina. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ale Ucrainei, citate de MOLDPRES. Atacul
11:50
Gazprom” reacționează dur după retragerea licenței „Moldovagaz”: acuză Chișinăul de distrugerea investiției și promite acțiuni legale # Vocea Basarabiei
„Guvernul moldovean a implementat mecanisme care au dus la reorganizarea forțată a Grupului „Moldovagaz", la restrângerea controlului asupra activelor și veniturilor acestuia, majorarea costurilor de achiziție a gazelor și, implicit, la creșterea tarifelor pentru populație".se arată în declarația Gazprom. În declarația publicată, „Gazprom" subliniază că, în calitate de cel mai mare acționar și creditor al
11:40
Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani # Vocea Basarabiei
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Braniște din raionul Rîșcani, potrivit informațiilor furnizate de agenția MOLDPRES. În acest context, autoritățile au convocat o ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. Virusul a fost identificat pe 6 august într-o gospodărie neprofesională, unde au fost afectate opt animale. Un exemplar a
Acum 8 ore
10:00
Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice: două persoane reținute, legături cu organizația criminală „Șor” # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", au desfășurat, la 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
09:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, l-a primit ieri, 7 august, la sediul instituției, pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în țara noastră. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre evoluția cooperării bilaterale în domeniul apărării, proiectele comune de modernizare
Acum 12 ore
08:30
Două semafoare pietonale moderne și patru semafoare destinate transportului auto au fost instalate la una dintre cele mai aglomerate intersecții din sectorul Râșcani al capitalei. Este vorba despre nodul rutier format de străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod și bulevardul Moscova. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura are scopul de a spori siguranța pietonilor și de
Acum 24 ore
19:00
Doliu național în România: Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost condus joi, 8 august 2025, pe ultimul drum, fiind înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Militar Ghencea III din București. Decesul său a survenit marți, 6 august, la ora 15:55, la Spitalul „Agrippa Ionescu", unde era internat de aproape două luni. Iliescu avea 95 de ani. Guvernul
18:50
Controlul judiciar aplicat fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost prelungit cu două luni. Procurorul de caz a solicitat extinderea măsurii preventive, invocând riscul ca învinuitul să evite cercetările în dosarul penal în care este implicat. „La demersul procurorului de caz, prin încheierea judecătorului de instrucție
18:00
DOC/ Politica editorială a posturilor Vocea Basarabiei TV și Radio Vocea Basarabiei, aprobată de CA pentru alegerile din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Informăm că declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 ale posturilor Vocea Basarabiei TV și Radio Vocea Basarabiei au fost aprobate de Consiliul Audiovizualului în cadrul ședinței din 6 august 2025, conform Deciziei nr. 1316/2025.
17:50
13 august 2025, zi decisivă în cazul extrădării lui Vlad Plahotniuc! Anunțul Procuraturii Generale # Vocea Basarabiei
Procuratura Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare, iar ședința de examinare de către Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare va avea loc la 13 august 2025. „Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea
17:20
Stop războiului din Ucraina? Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnescă în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu,
17:00
UE susține antreprenorii din Moldova: Compensații de peste 81 milioane lei, oferite pentru energia electrică # Vocea Basarabiei
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program,
Ieri
16:50
Alegeri 2025: CEC analizează cererea depusă de candidatul independent Oleg Bolotnicov # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de astăzi, 7 august 2025, a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea a fost depusă de către Bolotnicov Oleg. Amintim că pentru a fi înregistrat, candidatul independent
16:00
Dezinformare electorală pe Facebook: Deputata Olesea Stamate cere intervenția CEC și a Procuraturii # Vocea Basarabiei
Deputata Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat un denunț public privind o campanie masivă de dezinformare sponsorizată pe rețelele sociale, solicitând intervenția urgentă a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Procuraturii Generale, Poliției și a organizațiilor care monitorizează procesul electoral. Potrivit Olesei Stamate, pagina de Facebook „Moldova Stat Liber" ar promova
15:30
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați. Despre aceasta anunță Ministerul Educației și Cercetării care subliniază că această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale,
15:30
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 07.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de pericol de incendii, valabil pentru intervalul 08–14 august 2025. Potrivit avertizării, în această perioadă, în mai multe zone ale țării, se prevede un pericol excepțional de incendii cu caracter natural. Condițiile meteorologice – în special temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor – favorizează aprinderea și extinderea rapidă
14:40
Permisele emise în R. Moldova, tot mai solicitate de locuitorii din stânga Nistrului # Vocea Basarabiei
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, în prezent, 59.715 de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 41.223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci emise în conformitate
13:10
Putin și Trump vor avea o întâlnire în zilele următoare: Rusia și SUA au ajuns la un acord privind organizarea unui summit # Vocea Basarabiei
Rusia și Statele Unite au convenit asupra organizării unui summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, care ar urma să aibă loc în zilele următoare. Informația a fost confirmată de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a declarat că părțile au început deja elaborarea detaliilor logistice și diplomatice ale întâlnirii. „La sugestia părții americane,
12:10
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului" din Dondușeni, Republica Moldova, se apropie de final. Proiectul, finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, are drept scop promovarea culturii, spiritualității și civilizației românești în nordul Republicii Moldova, scrie ziarullumina.ro Cu o valoare totală de 400
11:40
Cel mai mare incendiu de pădure din 2025 în Franța: peste 1.800 de pompieri luptă cu flăcările în sudul țării # Vocea Basarabiei
Peste 1.800 de pompieri au intervenit miercuri în departamentul Aude, din sudul Franței, pentru a controla cel mai mare incendiu de pădure cu care țara s-a confruntat în acest an. Incendiul a devastat în 24 de ore peste 16.000 de hectare de vegetație, iar flăcările continuă să se extindă rapid, afectând mai multe localități.O femeie
10:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt doar 7 zile pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot aflați în perioada votării în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, să se înregistreze pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie
09:50
Republica Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie, anunță viceprim-ministra Cristina Gherasimov # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să deschidă oficial negocierile
09:30
Percheziții de amploare în toată țara: 78 de descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, iar perchezițiile sunt efectuate la […] Articolul Percheziții de amploare în toată țara: 78 de descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Trump impune taxe suplimentare de 25% asupra mărfurilor din India, acuzând comerțul cu petrol rusesc # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor provenite din India, pe fondul acuzațiilor că această țară continuă să importe, direct sau indirect, petrol din Rusia, transmite Reuters. Noua taxă se adaugă tarifelor vamale de 25% deja anunțate anterior. Măsura riscă să agraveze […] Articolul Trump impune taxe suplimentare de 25% asupra mărfurilor din India, acuzând comerțul cu petrol rusesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
6 august 2025
18:50
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrulunei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanului autonomiei, Eugenia Guțul, condamnată ieri la șapte ani de detenție. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmândca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, informează MOLDPRES. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Eugenia Guțul”, a declaratpreședintele Adunării, Dmitri […] Articolul Comratul sare în apărarea Evgheniei Guțul: Rezoluție adoptată în unanimitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. Atfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite. Celelalte posturi vamale […] Articolul Atenție! Postul vamal „Molovata”, închis din cauza vântului puternic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință […] Articolul Prețurile gazelor naturale scad în Europa, apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Trenul București–Kiev revine pe șine: Călătorie prin Chișinău, cu 4 vagoane ucrainene # Vocea Basarabiei
Trenul București-Kiev, care a mai circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus, a anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. El a declarat, în cadrul unei întâlniri bilaterale România – Ucraina, care s-a desfăşurat în oraşul Darabani din judeţul Botoşani, că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va […] Articolul Trenul București–Kiev revine pe șine: Călătorie prin Chișinău, cu 4 vagoane ucrainene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 06.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Igor Grosu, către copiii din diaspora: „Moldova este a voastră și vă așteaptă cu dor acasă” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi copiii participanți la tabăra DOR – un program dedicat tinerilor din diaspora Republicii Moldova. În acest an, programul a reunit copii din 16 țări, veniți acasă pentru a descoperi Moldova, tradițiile, cultura și limba maternă. „Sunt copii educați, energici, care poartă în suflet dorul și curiozitatea față de […] Articolul Igor Grosu, către copiii din diaspora: „Moldova este a voastră și vă așteaptă cu dor acasă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Zelenski acuză Rusia că a atacat o instalație de gaze la granița cu România pentru a slăbi pregătirile Ucrainei pentru iarnă # Vocea Basarabiei
Rusia a atacat o instalaţie de gaze din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, pentru a slăbi pregătirile pentru sezonul de iarnă, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters, preluată de Agerpres. El a spus că infrastructura de gaze a fost atacată în satul Novosilske, la graniţa cu România, unde se află conducta de […] Articolul Zelenski acuză Rusia că a atacat o instalație de gaze la granița cu România pentru a slăbi pregătirile Ucrainei pentru iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
CEC a înregistrat încă doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral al partidului pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost confirmat reprezentantul partidului în […] Articolul CEC a înregistrat încă doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
ONU, despre condamnarea Evgheniei Guțul: „O chestiune internă a Republicii Moldova” # Vocea Basarabiei
Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite consideră condamnarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, o chestiune internă a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de adjunctul purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Farhan Haq. În cadrul unui briefing de presă, oficialul a menționat că este o problemă care trebuie soluționată de sistemul judiciar moldovenesc. […] Articolul ONU, despre condamnarea Evgheniei Guțul: „O chestiune internă a Republicii Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 06.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
„Tu ești următoarea”: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea # Vocea Basarabiei
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă unor presiuni și amenințări grave în perioada premergătoare verdictului. Anunțul a fost făcut miercuri, 6 august, de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, judecătoarea a sesizat autoritățile cu privire la o serie de acțiuni […] Articolul „Tu ești următoarea”: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă, în faţa presei, că vicepreşedintele său JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028. Întrebat marţi de jurnalişti despre statutul potenţial al lui JD Vance în „galaxia MAGA” (Make America Great Again, mişcarea populistă creată şi reprezentată de […] Articolul Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
VIDEO/ Un deținut periculos a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia: Poliția este în alertă # Vocea Basarabiei
Un deținut aflat în custodia autorităților a evadat marți, 5 august, din sediul Judecătoriei Cimișlia. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit șefului IGP, bărbatul era vizat într-un dosar penal de agresiune sexuală, fiind considerat periculos. Conform informațiilor prezentate, individul ar fi […] Articolul VIDEO/ Un deținut periculos a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia: Poliția este în alertă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Ion Ceban a contestat interdicția de călătorie în România și spațiul Schengen: „Este o decizie politică” # Vocea Basarabiei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a contestat oficial interdicția de călătorie impusă de autoritățile din România, care îi interzice accesul pe teritoriul acestei țări și, implicit, în spațiul Schengen. „Am inițiat procedura de contestare și suspendare a deciziei politice cu privire la vestita interdicție”, a declarat Ceban într-o conferință de […] Articolul Ion Ceban a contestat interdicția de călătorie în România și spațiul Schengen: „Este o decizie politică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Guvernul alocă 3 milioane de lei pentru satele afectate de calamitățile din mai-iunie # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova va oferi sprijin financiar în valoare totală de aproape 3 milioane de lei pentru mai multe localități afectate de vijelii și ploi torențiale în lunile mai și iunie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, desfășurată astăzi. Potrivit premierului Dorin Recean, fondurile vor fi alocate din fondul de […] Articolul Guvernul alocă 3 milioane de lei pentru satele afectate de calamitățile din mai-iunie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Ambasada Republicii Moldova în România transmite condoleanțe României privind moartea fostului președinte Ion Iliescu # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova a transmis, în numele autorităților de la Chișinău, sincere condoleanțe familiei îndoliate și cetățenilor României în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu, survenit pe 5 august, la vârsta de 95 de an „Prin decizia istorică a României de a recunoaște, prima, independența Republicii Moldova, primul Președinte al României Ion Iliescu a jucat […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în România transmite condoleanțe României privind moartea fostului președinte Ion Iliescu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
SUA condamnă tentativele Rusiei de a influența alegerile din Moldova: „Moldovenii au dreptul de a-și decide singuri conducătorii și viitorul” # Vocea Basarabiei
Statele Unite au transmis marți un mesaj ferm privind sprijinul pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, condamnând categoric orice tentativă de amestec în treburile interne ale statului. Reacția oficială vine după ce președinta Maia Sandu a avertizat cu privire la o campanie „fără precedent” de interferență orchestratată de Rusia, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru […] Articolul SUA condamnă tentativele Rusiei de a influența alegerile din Moldova: „Moldovenii au dreptul de a-și decide singuri conducătorii și viitorul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Patru focare de pestă porcină africană și un focar de rabie au fost confirmate săptămâna trecută în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.Trei focare de pestă porcină au fost depistate la porci domestici în localitatea Cărpineni, raionul Hâncești, iar un alt focar a fost identificat la un mistreț, în apropiere de Criva, raionul […] Articolul Patru focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, confirmate de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
