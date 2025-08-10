Vremea caniculară se menține în întreaga țara: Cer senin și fără precipitații astăzi, 10 august 2025

Vremea caniculară se menține în întreaga țara: Cer senin și fără precipitații astăzi, 10 august 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8