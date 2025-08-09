/VIDEO/ Verde-n ochi: Agonia grupului criminal Șor, apelul către Putin și curajul judecătoarei. Ce urmează după condamnarea lui Guțul
TV8, 9 august 2025 17:50
/VIDEO/ Verde-n ochi: Agonia grupului criminal Șor, apelul către Putin și curajul judecătoarei. Ce urmează după condamnarea lui Guțul
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
17:50
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
16:40
16:10
Acum 4 ore
15:40
14:40
14:10
Acum 6 ore
13:50
13:20
12:50
12:20
Acum 8 ore
11:50
11:10
10:40
10:10
Acum 12 ore
10:00
09:40
09:10
Acum 24 ore
23:30
23:20
23:20
23:00
22:50
22:10
21:40
21:10
20:20
19:50
19:20
18:20
Ieri
17:40
17:20
16:50
16:30
16:20
16:00
15:50
15:50
15:00
14:10
14:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.