/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 674: Mai multe pachete de ajutor aeriene peste Gaza și noile țări implicate în acțiune
TV8, 10 august 2025 10:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 674: Mai multe pachete de ajutor aeriene peste Gaza și noile țări implicate în acțiune
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
10:50
Acum o oră
10:20
10:00
Acum 2 ore
09:30
09:10
Acum 12 ore
23:40
22:20
22:20
Acum 24 ore
21:50
21:10
20:20
19:50
17:50
17:20
16:40
16:10
15:40
14:40
14:10
13:50
13:20
12:50
12:20
11:50
11:10
Ieri
10:40
10:10
10:00
09:40
09:10
8 august 2025
23:30
23:20
23:20
23:00
22:50
22:10
21:40
21:10
20:20
19:50
19:20
18:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.