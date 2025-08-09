Vacanța bizară pentru un grup de ruși în stațiunea de lux a lui Kim Jong Un: „Cred că am plâns jumătate de zbor”

Vacanța bizară pentru un grup de ruși în stațiunea de lux a lui Kim Jong Un: „Cred că am plâns jumătate de zbor”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8