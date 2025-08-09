/FOTO/ Copacii, un risc pentru automobilele parcate? O mașină din stânga Nistrului, făcută zob
TV8, 9 august 2025 11:10
/FOTO/ Copacii, un risc pentru automobilele parcate? O mașină din stânga Nistrului, făcută zob
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:40
Acum 2 ore
10:10
10:00
09:40
Acum 4 ore
09:10
Acum 12 ore
23:30
23:20
23:20
23:00
22:50
Acum 24 ore
22:10
21:40
21:10
20:20
19:50
19:20
18:20
17:40
17:20
16:50
16:30
16:20
16:00
15:50
15:50
15:00
14:10
14:10
13:30
13:00
11:50
Ieri
11:20
11:20
11:10
10:40
10:20
09:50
09:20
08:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.