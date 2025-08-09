Reducere simbolică la dobânzi, inflație în galop – Durleșteanu: doar fumigenă electorală”

17:20

La un an de la lansarea funcționalității MIA – Plăți Instant pentru afaceri, echipa Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a organizat un eveniment dedicat mediului de afaceri pentru a celebra rezultatele obținute, dar și pentru a informa antreprenorii despre toate avantajele si metodele de acceptare plăți adaptate diferitor modele de business. La acest moment sistemul […]