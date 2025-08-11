Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete
11 august 2025
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" se întrunește astăzi în ședința Consiliului Politic Național pentru aprobarea listei de candidați la funcția de deputat și a programului electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ulterior, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista a fost alcătuită ținând cont de trei criterii
• • •
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie 2025 cu un nou record de trafic. Potrivit datelor oficiale, în luna trecută au fost înregistrați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45% (+218.187 pasageri) comparativ cu iulie 2024. În total, în perioada raportată, au fost efectuate
Producătorii americani de cipuri Nvidia și AMD au acceptat să plătească 15% din veniturile obținute din vânzările către China de procesoare avansate, precum modelul H20 folosit în aplicații de inteligență artificială, către guvernul Statelor Unite. Măsura, confirmată pentru Reuters de un oficial american, este o condiție pentru obținerea licențelor de export, scrie Reuters. Administrația președintelui
Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori # Bani.md
„Termoelectrica" S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea investigației redacției NordNews – DOC Licitația Termoelectrica și TurboEnergyPower: Prețuri „umflate" de până la 18 ori. "- Se
Azerbaidjanul ar putea ridica embargoul asupra livrărilor de armament către Ucraina, ca răspuns la atacurile aeriene rusești asupra obiectivelor companiei petroliere de stat SOCAR din regiunea Odesa. Potrivit surselor citate de portalul Caliber, decizia ar putea fi luată dacă Moscova va continua „politica agresivă" împotriva intereselor Baku. Pe 10 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a
Cât de profitabile sunt afacerile mari în Republica Moldova? Ce trebuie să știi înainte să investești # Bani.md
Andrian Buță este un antreprenor care activează din 2018 în nișa de prelucrare a lemnului și fabricarea ambalajelor din lemn. După o investiție de aproximativ 500.000 de euro, obiectivul său este să exploateze la maximum potențialul afacerii sale. În episodul „Afaceri la Microscop", el vorbește despre provocările reale ale antreprenorilor din domeniul producției în Republica
Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Pașii esențiali pentru succes # Bani.md
Valeria Griskina, o antreprenoare de 25 de ani, activează ca creator de conținut și generează lunar între 4.000 și 5.000 de euro. Obiectivul său este să își tripleze veniturile și să dezvolte o afacere solidă în jurul brandului personal. În episodul „Afaceri la Microscop", Valeria vorbește despre provocările reale ale domeniului, ce presupune construirea unei
China solicită Statelor Unite să reducă restricțiile la exportul de cipuri esențiale pentru inteligența artificială, ca parte a unui posibil acord comercial înaintea unei întâlniri între președinții Donald Trump și Xi Jinping, relatează Financial Times, citat de Reuters. Potrivit sursei, oficialii chinezi au transmis experților din Washington că Beijingul dorește ca administrația Trump să relaxeze
Gruparea de hackeri Silent Crow a anunțat că a publicat în dark web prima tranșă de date obținute în urma atacului cibernetic asupra sistemelor IT ale companiei aeriene ruse „Aeroflot". „Astăzi facem publice fișele medicale ale piloților și angajaților companiei", se arată în mesajul publicat pe 9 august, pe canalul Telegram al grupării. Potrivit hackerilor,
GPT-5, între așteptări uriașe și realitate: noul model OpenAI, descris drept „evolutiv, nu revoluționar” # Bani.md
După peste doi ani de dezvoltare, OpenAI a lansat mult așteptatul GPT-5, cea mai nouă generație a modelului lingvistic care stă la baza aplicației populare ChatGPT. Deși compania americană, evaluată la 300 de miliarde de dolari, îl prezintă ca pe cel mai avansat sistem creat vreodată, primele reacții sunt moderate, scrie Financial Times. Unii utilizatori
Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, critică dur acțiunile Guvernului și ale Băncii Naționale, pe care le consideră parte dintr-o strategie electorală menită să atragă voturi, nu să rezolve problemele reale ale economiei. Durleșteanu amintește că, pe 7 august 2025, Banca Națională a redus rata de bază cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,50% la
În cadrul ofertei de preluare derulate de grupul polonez Maspex asupra producătorului de vinuri Purcari (simbol bursier WINE), mai mulți membri din conducerea companiei și-au vândut pachete semnificative de acțiuni, potrivit rapoartelor publicate miercuri la Bursa de Valori București. Marcel Grajdieru, director general Crama Ceptura, a cedat 321.496 de acțiuni la prețul de 21 lei/unitate,
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a transformat stațiunea Wonsan într-un spectacol grandios pentru turiștii ruși, oferindu-le un nivel de lux „inaccesibil chiar și în hotelurile de cinci stele", scrie Life. Pachetul de opt zile, cu zbor inclus, costa aproximativ 190.000 de ruble (circa 1.900 de euro), iar experiența a combinat ospitalitatea excesivă cu un
Pentru a patra lună consecutiv, rușii își retrag economiile din băncile străine și le transferă în conturi din Federația Rusă. În iunie, aceste transferuri nete ale gospodăriilor au depășit ieșirile de bani din țară cu 55 miliarde de ruble (aproape 700 milioane de dolari), potrivit estimărilor preliminare ale Băncii Centrale a Rusiei. Este cel mai
Trecerea accelerată a moldovenilor de la retragerile de numerar la achitările digitale a devenit motorul principal al dezvoltării comerțului online. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, din 2023 peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul. „Tendința este clară. Maximum în următorii doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de
Producătorii de mere din Republica Moldova se confruntă în acest an cu o scădere a producției, estimată preliminar la 277.000 de tone – cu 31,5% mai puțin decât volumul de 404.600 tone realizat în 2024. Potrivit Asociației Moldova Fruct, declinul este cauzat în principal de două valuri de înghețuri de primăvară și de reducerea suprafețelor
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează, în perioada 22–24 august 2025, la CIE Moldexpo din Chișinău, prima ediție a expoziției „Produs Autohton", un eveniment dedicat promovării producătorilor locali și a valorilor autentice ale țării. Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale și delicii culinare, articole de artizanat, dar
La 31 iulie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei au totalizat 5,043 miliarde de euro, în scădere cu 26,72 milioane euro față de nivelul de 5, 070 miliarde de euro înregistrat la 30 iunie 2025. Diminuarea rezervelor valutare a fost determinată în principal de intervențiile BNM pe piața valutară, prin vânzări
Spoială a prins zborul spre un nou mandat la Aeroportul Chișinău: mașini de lux și locuințe în declarația de avere # Bani.md
Agenția Proprietății Publice a anunțat câștigătorul concursului public pentru funcția de administrator al Aeroportului Chișinău. După două etape – preselecția și interviul – actualul administrator interimar, Sergiu Spoială, a obținut cel mai mare punctaj dintre cei 11 candidați și a fost desemnat câștigător. Potrivit declarației de avere pentru anul 2024, Spoială a încasat un salariu
În ultimele patru sezoane, Republica Moldova a exportat 156,4 mii tone de etanol, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Cel mai bun an pentru industria de profil a fost 2021-2022, când s-au livrat peste 47 milioane litri, un record neatins ulterior. În următoarele trei sezoane, volumele exportate s-au stabilizat la 35–37 milioane litri, cu 20–22% sub
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # Bani.md
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la 2.704 euro
Deși are o populație de doar aproximativ 650.000 de locuitori, Luxemburgul reușește să depășească economic, în cifre absolute, mai multe state din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, inclusiv Republica Moldova. Potrivit estimărilor FMI pentru 2024, PIB-ul nominal al Luxemburgului este de circa 85–86 miliarde USD, în timp ce Republica Moldova are o economie de
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău despre organizarea unei întruniri de protest pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Potrivit documentului, acțiunea va bloca benzile de circulație de pe strada Piața Gării, parcarea și alte zone adiacente, cu participarea a circa 120 de
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova au înregistrat o scădere dramatică în sezonul 2024/2025, confirmând o tendință negativă ce se accentuează de patru ani consecutiv, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Între iulie 2024 și iunie 2025, Moldova a exportat doar 180,7 mii tone de porumb – cu 64,7% mai puțin decât în
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, în cadrul unei viz
Membrul Consiliului „Energocom”, Alexandr Slusari, reacționează dur la comunicatul Gazprom privind retragerea licenței de furnizare a gazului pentru „Moldovagaz”, acuzând gigantul rus de manipulare și ipocrizie. Potrivit lui Slusari, afirmațiile companiei ruse despre „distrugerea” Moldovagaz sunt exagerate și destinate publicului care nu cunoaște realitatea din sector. „Moldovagaz” continuă să dețină afaceri diversificate în Moldova – […] Articolul Comunicatul Gazprom e o minciună politică – Slusari apare prima dată în Bani.md.
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată o persoană fizică din Chișinău. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără declararea acestora organelor fiscale, cauzând […] Articolul Lux pe bani murdari: milionar din Chișinău, acuzat de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Bani.md.
Pe 28 septembrie curent, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. În acest articol, redacția realitatea.md prezintă șase pași pentru a vă putea exercita dreptul la vot. PASUL 1. Prezentați operatorului de calculator actul de identitate. Operatorul introduce datele dumneavoastră de identificare în sistem, […] Articolul Cum moldovenii își pot exercita dreptul la vot în septembrie: șase pași esențiali apare prima dată în Bani.md.
În cadrul parlamentarelor din acest an, a fost extinsă lista țărilor în care moldovenii își pot exprima opțiunea de vot prin poștă. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Persoanele care se vor afla în aceste state și vor să își exercite dreptul de […] Articolul BRIEFINGUL ZILEI: Cum pot vota moldovenii prin poștă la alegerile de pe 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
Membrul Consiliului „Energocom”, Alexandr Slusari, a lansat critici la adresa politicii economice promovate de actuala guvernare, pe care o consideră „păguboasă” și „sortită eșecului”. În cadrul emisiunii „Teritoria svobodi” de la Rlive, acesta a declarat că majoritatea compensațiilor sociale din ultimii ani – circa 80% – au fost finanțate din împrumuturi externe, nu din veniturile […] Articolul Slusari: 80% din compensațiile la lumină și gaz, plătite din datorii externe apare prima dată în Bani.md.
Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar # Bani.md
Modelul actual limitează dezvoltarea economică, îngreunează accesul la credite și contribuie la scurgerea de capital din țară, au remarcat directorii marilor companii în cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale, organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei: „Modernizarea sistemului de finanțare a statului, a mediului de afaceri și a familiilor”. S-a discutat despre […] Articolul Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar apare prima dată în Bani.md.
Gazprom acuză Chișinăul de „distrugerea” Moldovagaz și de confiscarea investițiilor rusești # Bani.md
Compania rusă „Gazprom” a reacționat la decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage, începând cu 1 septembrie 2025, licența de furnizare a gazului pentru SA „Moldovagaz” și de a desemna „Energocom” drept furnizor public al serviciului. Într-un comunicat oficial, Gazprom – cel mai mare acționar și creditor al Moldovagaz – afirmă […] Articolul Gazprom acuză Chișinăul de „distrugerea” Moldovagaz și de confiscarea investițiilor rusești apare prima dată în Bani.md.
VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver # Bani.md
Totul a început din necesitate și din dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, nu peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit cu ideea după ce au […] Articolul VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver apare prima dată în Bani.md.
Numărul companiilor străine înființate în Republica Moldova în perioada 2021–2024 a fost de 2 109, potrivit datelor prezentate de Ministerul Economiei, în baza evidenței Agenției Servicii Publice. Comparativ, în perioada anterioară – 2016–2020 – au fost înregistrate doar 352 de companii cu capital străin, conform unei analize efectuate pe baza Registrului de Stat al unităților […] Articolul În patru ani, Moldova a atras de șase ori mai multe firme străine decât între 2016–2020 apare prima dată în Bani.md.
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu […] Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în Bani.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de […] Articolul BNM a ieftinit creditul după o pauză de jumătate de an. Rata de bază coboară la 6,25% apare prima dată în Bani.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că Washingtonul va impune tarife de aproximativ 100% pentru importurile de semiconductori, cu o excepție esențială: măsura nu se va aplica companiilor care produc cipuri în SUA sau au planuri concrete de a face acest lucru, scrie Reuters. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a Casei Albe […] Articolul Trump trântește tarife de 100% pe microcipuri! Apple scapă, restul tremură apare prima dată în Bani.md.
Moldovagaz, baronul energiei, milionarul din retail și regele cerealelor controlează 3% din economia țării # Bani.md
Cele mai mari 10 companii din Republica Moldova generează împreună o cifră de afaceri de peste 3,49 miliarde de euro, echivalentul a 6,37% din totalul pieței, potrivit datelor HitHorizons, actualizate în mai 2025. Liderul absolut este Moldovagaz, cu vânzări de 860,7 milioane de euro, reprezentând 1,57% din întreaga piață (acționar majoritar al companiei gazieiere este […] Articolul Moldovagaz, baronul energiei, milionarul din retail și regele cerealelor controlează 3% din economia țării apare prima dată în Bani.md.
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Programului de compensare lansat de Guvern cu suportul Uniunii Europene. Potrivit autorităților, în aceste șapte luni, 721 de antreprenori unici au beneficiat […] Articolul Doar o firmă din 200 a beneficiat de compensații la curent apare prima dată în Bani.md.
Fiscul a intrat pe fir: vizite la sânge și milioane scoase la lumină din industria prelucrătoare # Bani.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, 179 de contribuabili din domeniul industriei prelucrătoare au fost supuși acțiunilor de conformare, fiind efectuate 399 de vizite fiscale, inclusiv vizite la fața locului pentru observarea directă a activității și verificarea disciplinei de casă, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Urmare a monitorizării, cifra de afaceri a acestor contribuabili […] Articolul Fiscul a intrat pe fir: vizite la sânge și milioane scoase la lumină din industria prelucrătoare apare prima dată în Bani.md.
Contribuabilii care folosesc sistemul e-Factura și/sau bonurile fiscale emise de echipamente conectate la Monitorizarea Electronică a Vânzărilor (MEV) își vor putea restitui TVA de la 20% la 70% pentru, potrivit unei hotărâri de Guvern. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și are drept obiectiv principal creșterea capacității contribuabililor de a reinvesti, susținând astfel fluxul economic […] Articolul Bani înapoi fără controale: firmele digitale vor putea recupera până la 70% din TVA apare prima dată în Bani.md.
Vântul schimbării bate și în Zona de Securitate. Centrale eoliene de 190 milioane de lei, în satele de lângă Nistru # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova face un nou pas în tranziția către surse de energie curată, aprobând rezultatele licitațiilor pentru desemnarea a 11 producători eligibili de energie regenerabilă. Printre aceștia se numără și trei investitori care vor construi centrale eoliene în localități din perimetrul Zonei de Securitate – în satele Talmaza, Purcari și Răscăieți (raionul Ștefan Vodă) […] Articolul Vântul schimbării bate și în Zona de Securitate. Centrale eoliene de 190 milioane de lei, în satele de lângă Nistru apare prima dată în Bani.md.
Uleiul de floarea-soarelui rămâne unul dintre cele mai importante produse agroalimentare din comerțul exterior al Republicii Moldova, cu un rol strategic în contextul integrării europene și al volatilității geopolitice din regiune. Analiza economistul Iurie Rija, scoate la iveală dezechilibre între importuri și exporturi, diferențe semnificative de preț și o piață dominată de un număr restrâns […] Articolul Regele cerealelor și oligarhul Sheriff controlează robinetul cu ulei al Moldovei apare prima dată în Bani.md.
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se […] Articolul Energocom sparge 2 milioane pe tehnică: laptopuri, camere, shreddere și RAM apare prima dată în Bani.md.
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, este în discuții preliminare pentru o vânzare de acțiuni care ar permite angajaților să-și valorifice participațiile, ceea ce ar putea ridica evaluarea companiei la aproximativ 500 de miliarde de dolari, a declarat o sursă apropiată subiectului pentru Reuters. Această tranzacție ar marca o creștere spectaculoasă față de evaluarea actuală de […] Articolul Jumătate de trilion pentru AI: OpenAI își pregătește angajații să devină milionari apare prima dată în Bani.md.
Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: primele teste au loc săptămâna aceasta # Bani.md
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, citat de clubferoviar.ro. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va […] Articolul Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: primele teste au loc săptămâna aceasta apare prima dată în Bani.md.
Guvernul Statelor Unite va scoate la licitație pe 10 septembrie superiahtul „Amadea”, confiscat în urma sancțiunilor impuse după începutul războiului din Ucraina și atribuit miliardarului rus Suleiman Kerimov, aflat pe lista neagră a Trezoreriei SUA încă din 2018. Informația a fost confirmată de NBC News, care notează că ambarcațiunea luxoasă are o valoare estimată de […] Articolul SUA au scos la vânzare iahtul de aur al oligarhului lui Putin, cu 325 milioane e dolari apare prima dată în Bani.md.
15 milioane de metri cubi de gaz – pierduți în ceață. Moldovagaz va cere ANRE schimbarea regulilor # Bani.md
Conform estimărilor actualizate, pierderile totale din rețelele de distribuție ale Moldovagaz pentru anul 2025 vor fi de aproximativ 14,944 milioane de metri cubi, mai puțin comparativ cu anul 2010, când acest indicator a depășit pragul de 57 milioane metri cubi, anunță Moldovagaz într-un comunicat de presă. Potrivit datelor prezentate, unii operatori regionali de distribuție au […] Articolul 15 milioane de metri cubi de gaz – pierduți în ceață. Moldovagaz va cere ANRE schimbarea regulilor apare prima dată în Bani.md.
Profesioniști în prim-plan: Respect Moldova intră în cursa electorală cu o echipă „fără politicieni de carieră” # Bani.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21. Potrivit lui Zagorodnîi, formațiunea […] Articolul Profesioniști în prim-plan: Respect Moldova intră în cursa electorală cu o echipă „fără politicieni de carieră” apare prima dată în Bani.md.
