Restanțierii la căldură, condamnați la iarnă cu țevile înfundate
Bani.md, 12 august 2025 17:20
„Termoelectrica" S.A. anunță că, în cadrul Campaniei „Achiți iarna, fii răsplătit vara", locatarii care nu înregistrează datorii la plata agentului termic vor beneficia gratuit de lucrările necesare pregătirii blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Acțiunea, desfășurată în perioada 1 iunie – 15 septembrie, include spălarea hidropneumatică și testarea la presiune a instalațiilor de termoficare
• • •
Prăbușirea prețurilor la petrol și oprirea tranzitului gazelor prin Ucraina au redus exporturile rusești de produse minerale la 110,1 miliarde de dolari în perioada ianuarie–iunie 2025, arată datele Serviciului Vamal Federal. Pierderea față de aceeași perioadă din 2024 este de 20,3 miliarde de dolari (de la 131,4 miliarde). Per total, exporturile de bunuri au scăzut
A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții # Bani.md
Au rămas mai puțin de 50 de zile până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care vor să obțină mai multe informații cu privire la procesul de organizare a scrutinului, pot apela Centrul de Apel din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Este un număr unic de telefon
Uzina Metalurgică din Râbnița a fost repornită pe 8 august și funcționează în prezent la capacitate maximă, după o perioadă de inactivitate cauzată de reducerea livrărilor de gaz în regiunea transnistreană în data de 1 august. Potrivit datelor disponibile, volumul actual de gaz livrat pe malul stâng al Nistrului este de 2 milioane de metri
Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei # Bani.md
Statul Republicii Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG" S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, anunță
Marina SUA a reușit o performanță tehnologică impresionantă, pilotând non-stop timp de trei zile o dronă alimentată exclusiv cu energie solară. Skydweller, dezvoltată de startup-ul american Skydweller Aero în parteneriat cu gigantul francez Thales, a fost testată în misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere maritimă, scrie romaniatv.ro. Fabricată din fibră de carbon și cu o
Majorarea cotei standard a TVA din România, de la 19% la 21%, ar putea genera un efect direct asupra prețurilor din Republica Moldova, prin ceea ce economiștii numesc „inflație importată". Republica Moldova depinde de bunurile românești. La sfârșitul lunii mai 2025, importurile din România reprezentau aproximativ 25% din totalul de 4,2 miliarde de dolari ale
Rușii fug cu banii din bănci: 4 miliarde de euro scoase cash în două luni, de frica blackout-ului online # Bani.md
În lunile iunie și iulie 2025, populația și mediul de afaceri din Rusia au retras din bănci circa 400 miliarde de ruble (aproximativ 4 miliarde de euro) în numerar, arată datele Băncii Centrale a Federației Ruse, citate de The Mosow Times. Ritmul retragerilor – aproximativ 200 miliarde de ruble pe lună – este peste media
Statele Unite și China au decis să prelungească cu încă 90 de zile „armistițiul tarifar", evitând introducerea unor taxe vamale de peste 100% pe importurile reciproce, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a semnat un decret prin care suspendă până la 10 noiembrie majorarea tarifelor la produsele chinezești.
Rata anuală a inflației în România a urcat puternic la 7,8% în iulie 2025, comparativ cu 5,7% în luna precedentă, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Față de iunie, prețurile generale au crescut cu aproape 2,7%, ceea ce specialiștii consideră o accelerare semnificativă. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la mărfurile
Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra # Bani.md
Mai sunt două zile în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este anunțul făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până astăzi, 12 august 2025, circa 1.900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA, 1.025 de persoane și Canada – 507 persoane. Apelul Comisiei vizează
VIDEO Apicultura din tată-n fiu. Cum reușesc soții Miron să ducă mai departe tradiția familiei # Bani.md
Apicola Miron este o afacere de familie din Republica Moldova, transmisă din generație în generație, care păstrează vie tradiția producerii mierii și a produselor apicole. Natalia, una dintre primele someliere de miere din țară, împreună cu soțul ei, Vladimir, povestesc despre provocările din acest domeniu, despre deficitul tot mai mare de forță de muncă și
Respect Moldova a depus la CEC documentele pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista primilor 25 de candidați # Bani.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarul include lista a 101 candidați pentru funcția de deputat și semnăturile prin care fiecare și-a exprimat consimțământul de a participa la scrutinul din toamnă. CEC urmează să examineze documentele și,
Piața carburanților din Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de importuri din statele vecine și din regiune, arată datele prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru semestrul I 2025. În primele șase luni ale anului, au fost aduse în țară 453.122 tone de produse petroliere, din care 72,6% au fost
Adevărul din spatele “importurilor” din Croația: energia vine din Ucraina, de la un milionar ucrainean # Bani.md
Energia electrică livrată, în trimestrul doi al anului 2025, Republicii Moldova nu a fost importată fizic din Croația, ci din Ucraina, a clarificat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Potrivit acestuia, furnizorul este compania DTEK, parte a imperiului de afaceri al milioanrului ucrainean Rinat Ahmetov, înregistrată în Croația. Slusari a explicat că Ahmetov deține grupuri DTEK
Importul de energie electrică din România a reprezentat principala sursă de aprovizionare a Republicii Moldova în trimestrul II al anului 2025, cu o pondere de aproximativ 37% din totalul energiei achiziționate pe piața angro, potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cifra marchează o scădere de circa 7 puncte procentuale față
Cetățenii care intenționează să voteze pentru hotarele țării se pot înregistra prealabil pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Procedura este necesară, pentru a stabili câte secții de votare se vor deschide în afara Moldovei și câte buletine de vot trebuie tipărite. Pentru a lua decizii referitor la numărul de votanți în afara țării, funcționarii
UE acordă 1,5 miliarde de euro proveniți din înghețarea activelor rusești, pentru a acoperi împrumurile Ucrainei # Bani.md
Un procent de 95% din această sumă va fi alocată de UE rabursării împrumuturilor Ucrainei. Este vorba despre suma de peste 1,5 miliarde de euro, potrivit departamentului de presă al Comisiei Europene, citat de Ukrainska Pravda. Cea de-a treia tranșă a veniturilor obținute din înghețarea activelor rusești va fi redirecționată pentru a sprijini Ucraina. Ultima tranșă acoperă veniturile
OpenAI a prezentat GPT-5, noua generație a modelului său emblematic de inteligență artificială, pe care directorul executiv Sam Altman o descrie drept „un upgrade serios" și un pas important spre inteligența artificială generală (AGI), relatează Financial Times, citat de briefing wold. Potrivit companiei, GPT-5 aduce îmbunătățiri semnificative în domenii precum matematica, științele și programarea, cu
India nu renunță la petrolul rusesc, în pofida tarifelor lui Trump – legăturile cu Moscova rămân „de neclintit” # Bani.md
Tarifele de 50% impuse de administrația Trump asupra petrolului rusesc nu vor opri importurile masive ale Indiei, scrie Semafor. New Delhi își asigură aproape 40% din necesarul de petrol din Rusia și menține relații militare și diplomatice profunde cu Moscova, întărite de sprijinul sovietic în războiul indo-pakistanez din 1971. Deși există câteva săptămâni până la
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), în cooperare cu autoritățile naționale competente, a demarat o investigație privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, vizând infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit STISC, în cadrul anchetei vor fi examinate acțiunile unor angajați suspectați de complicitate la tentativele de
Numărul populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova era, la 1 ianuarie 2025, de 2,38 milioane de persoane, dintre care 22,8% (544 mii) sunt tineri cu vârsta între 14 și 34 de ani, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Față de începutul anului precedent, numărul tinerilor a scăzut cu 23,7 mii sau 4,2%. Structura pe
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a efectuat 71 de vizite fiscale la 31 de contribuabili din domeniul asistenței stomatologice, în cadrul acțiunilor de conformare menite să verifice disciplina de casă și alte aspecte legate de administrarea fiscală. Potrivit SFS, monitorizarea a dus la o scădere a cifrei de
În luna iulie 2025, 321 de unități de consum au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale din cauza neachitării facturilor, a anunțat SA „Moldovagaz". Datoriile acestora însumează circa 699,1 mii de lei. Pe lângă aceste cazuri, 112 consumatori s-au ales cu condiția plății preventive pentru reconectare, după ce în trecut le-a fost sistată
Bani pentru crescătorii de oi și capre. Fermierii au depus cereri în sumă de 52 milioane lei # Bani.md
În perioada 23 iunie – 8 august 2025, au fost depuse 351 de cereri, pentru acordarea plăților crescătorilor de ovine și caprine, în creștere cu 16% față de 2023. Suma totală a subvențiilor solicitate depășește 52 milioane lei, cu 21% mai mult decât anul trecut, a anunțat directoarea adjunctă a AIPA, Diana Coșalîc în cadrul
În primul semestru al anului 2025, piața de capital din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă pe segmentul primar, în pofida scăderii volumului tranzacțiilor pe piața secundară, arată datele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a coborât în luna iulie 2025 la 7,93%, de la 8,17% în iunie, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea prețurilor la produsele alimentare, în special la legume, care s-au ieftinit cu 4,6% față de luna precedentă. Indicele lunar […] Articolul Motorina se scumpește, legumele se ieftinesc, iar inflația coboară la 7,9% apare prima dată în Bani.md.
Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # Bani.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” se întrunește astăzi în ședința Consiliului Politic Național pentru aprobarea listei de candidați la funcția de deputat și a programului electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ulterior, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista a fost alcătuită ținând cont de trei criterii […] Articolul Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete apare prima dată în Bani.md.
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie 2025 cu un nou record de trafic. Potrivit datelor oficiale, în luna trecută au fost înregistrați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45% (+218.187 pasageri) comparativ cu iulie 2024. În total, în perioada raportată, au fost efectuate […] Articolul Boom pe cerul Moldovei: peste 700.000 de pasageri au trecut prin aeroport în iulie apare prima dată în Bani.md.
Producătorii americani de cipuri Nvidia și AMD au acceptat să plătească 15% din veniturile obținute din vânzările către China de procesoare avansate, precum modelul H20 folosit în aplicații de inteligență artificială, către guvernul Statelor Unite. Măsura, confirmată pentru Reuters de un oficial american, este o condiție pentru obținerea licențelor de export, scrie Reuters. Administrația președintelui […] Articolul Afacere cu condiții! Nvidia și AMD cedează 15% din venituri pentru acces la piața chineză apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori # Bani.md
„Termoelectrica” S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea investigației redacției NordNews – DOC Licitația Termoelectrica și TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori. ”- Se […] Articolul Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori apare prima dată în Bani.md.
Azerbaidjanul ar putea ridica embargoul asupra livrărilor de armament către Ucraina, ca răspuns la atacurile aeriene rusești asupra obiectivelor companiei petroliere de stat SOCAR din regiunea Odesa. Potrivit surselor citate de portalul Caliber, decizia ar putea fi luată dacă Moscova va continua „politica agresivă” împotriva intereselor Baku. Pe 10 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a […] Articolul SOCAR sub foc rusesc – Azerbaidjanul ia în calcul livrări de armament pentru Kiev apare prima dată în Bani.md.
Cât de profitabile sunt afacerile mari în Republica Moldova? Ce trebuie să știi înainte să investești # Bani.md
Andrian Buță este un antreprenor care activează din 2018 în nișa de prelucrare a lemnului și fabricarea ambalajelor din lemn. După o investiție de aproximativ 500.000 de euro, obiectivul său este să exploateze la maximum potențialul afacerii sale. În episodul „Afaceri la Microscop”, el vorbește despre provocările reale ale antreprenorilor din domeniul producției în Republica […] Articolul Cât de profitabile sunt afacerile mari în Republica Moldova? Ce trebuie să știi înainte să investești apare prima dată în Bani.md.
Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Pașii esențiali pentru succes # Bani.md
Valeria Griskina, o antreprenoare de 25 de ani, activează ca creator de conținut și generează lunar între 4.000 și 5.000 de euro. Obiectivul său este să își tripleze veniturile și să dezvolte o afacere solidă în jurul brandului personal. În episodul „Afaceri la Microscop”, Valeria vorbește despre provocările reale ale domeniului, ce presupune construirea unei […] Articolul Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Pașii esențiali pentru succes apare prima dată în Bani.md.
China solicită Statelor Unite să reducă restricțiile la exportul de cipuri esențiale pentru inteligența artificială, ca parte a unui posibil acord comercial înaintea unei întâlniri între președinții Donald Trump și Xi Jinping, relatează Financial Times, citat de Reuters. Potrivit sursei, oficialii chinezi au transmis experților din Washington că Beijingul dorește ca administrația Trump să relaxeze […] Articolul China forțează mâna SUA: ridicați restricțiile la cipuri pentru inteligență artificială apare prima dată în Bani.md.
Gruparea de hackeri Silent Crow a anunțat că a publicat în dark web prima tranșă de date obținute în urma atacului cibernetic asupra sistemelor IT ale companiei aeriene ruse „Aeroflot”. „Astăzi facem publice fișele medicale ale piloților și angajaților companiei”, se arată în mesajul publicat pe 9 august, pe canalul Telegram al grupării. Potrivit hackerilor, […] Articolul Scandal cibernetic: Hackeri publică fișele medicale ale piloților „Aeroflot” apare prima dată în Bani.md.
GPT-5, între așteptări uriașe și realitate: noul model OpenAI, descris drept „evolutiv, nu revoluționar” # Bani.md
După peste doi ani de dezvoltare, OpenAI a lansat mult așteptatul GPT-5, cea mai nouă generație a modelului lingvistic care stă la baza aplicației populare ChatGPT. Deși compania americană, evaluată la 300 de miliarde de dolari, îl prezintă ca pe cel mai avansat sistem creat vreodată, primele reacții sunt moderate, scrie Financial Times. Unii utilizatori […] Articolul GPT-5, între așteptări uriașe și realitate: noul model OpenAI, descris drept „evolutiv, nu revoluționar” apare prima dată în Bani.md.
Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, critică dur acțiunile Guvernului și ale Băncii Naționale, pe care le consideră parte dintr-o strategie electorală menită să atragă voturi, nu să rezolve problemele reale ale economiei. Durleșteanu amintește că, pe 7 august 2025, Banca Națională a redus rata de bază cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,50% la […] Articolul Reducere simbolică la dobânzi, inflație în galop – Durleșteanu: doar fumigenă electorală” apare prima dată în Bani.md.
În cadrul ofertei de preluare derulate de grupul polonez Maspex asupra producătorului de vinuri Purcari (simbol bursier WINE), mai mulți membri din conducerea companiei și-au vândut pachete semnificative de acțiuni, potrivit rapoartelor publicate miercuri la Bursa de Valori București. Marcel Grajdieru, director general Crama Ceptura, a cedat 321.496 de acțiuni la prețul de 21 lei/unitate, […] Articolul Soții Bostan au încasat un sfert de milion de euro din vânzarea acțiuniilor Purcari apare prima dată în Bani.md.
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a transformat stațiunea Wonsan într-un spectacol grandios pentru turiștii ruși, oferindu-le un nivel de lux „inaccesibil chiar și în hotelurile de cinci stele”, scrie Life. Pachetul de opt zile, cu zbor inclus, costa aproximativ 190.000 de ruble (circa 1.900 de euro), iar experiența a combinat ospitalitatea excesivă cu un […] Articolul Vacanță ca în lagăr de lux: rușii, plimbați în pas militar la resortul lui Kim Jong Un apare prima dată în Bani.md.
Pentru a patra lună consecutiv, rușii își retrag economiile din băncile străine și le transferă în conturi din Federația Rusă. În iunie, aceste transferuri nete ale gospodăriilor au depășit ieșirile de bani din țară cu 55 miliarde de ruble (aproape 700 milioane de dolari), potrivit estimărilor preliminare ale Băncii Centrale a Rusiei. Este cel mai […] Articolul Banii rușilor fac cale-ntoarsă: flux record din străinătate spre Moscova apare prima dată în Bani.md.
Trecerea accelerată a moldovenilor de la retragerile de numerar la achitările digitale a devenit motorul principal al dezvoltării comerțului online. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, din 2023 peste 80% din creșterea comerțului online este generată de plățile cu cardul. „Tendința este clară. Maximum în următorii doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de […] Articolul Numerarul, pe cale de dispariție în Moldova: cardul devine rege apare prima dată în Bani.md.
Producătorii de mere din Republica Moldova se confruntă în acest an cu o scădere a producției, estimată preliminar la 277.000 de tone – cu 31,5% mai puțin decât volumul de 404.600 tone realizat în 2024. Potrivit Asociației Moldova Fruct, declinul este cauzat în principal de două valuri de înghețuri de primăvară și de reducerea suprafețelor […] Articolul Recolta de mere, amputată de înghețuri, cu peste 30% apare prima dată în Bani.md.
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează, în perioada 22–24 august 2025, la CIE Moldexpo din Chișinău, prima ediție a expoziției „Produs Autohton”, un eveniment dedicat promovării producătorilor locali și a valorilor autentice ale țării. Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale și delicii culinare, articole de artizanat, dar […] Articolul Chișinău găzduiește prima ediție a expoziției „Produs Autohton” apare prima dată în Bani.md.
La 31 iulie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei au totalizat 5,043 miliarde de euro, în scădere cu 26,72 milioane euro față de nivelul de 5, 070 miliarde de euro înregistrat la 30 iunie 2025. Diminuarea rezervelor valutare a fost determinată în principal de intervențiile BNM pe piața valutară, prin vânzări […] Articolul Datoria externă și piața valutară au tăiat din rezervele BNM în iulie apare prima dată în Bani.md.
Spoială a prins zborul spre un nou mandat la Aeroportul Chișinău: mașini de lux și locuințe în declarația de avere # Bani.md
Agenția Proprietății Publice a anunțat câștigătorul concursului public pentru funcția de administrator al Aeroportului Chișinău. După două etape – preselecția și interviul – actualul administrator interimar, Sergiu Spoială, a obținut cel mai mare punctaj dintre cei 11 candidați și a fost desemnat câștigător. Potrivit declarației de avere pentru anul 2024, Spoială a încasat un salariu […] Articolul Spoială a prins zborul spre un nou mandat la Aeroportul Chișinău: mașini de lux și locuințe în declarația de avere apare prima dată în Bani.md.
În ultimele patru sezoane, Republica Moldova a exportat 156,4 mii tone de etanol, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Cel mai bun an pentru industria de profil a fost 2021-2022, când s-au livrat peste 47 milioane litri, un record neatins ulterior. În următoarele trei sezoane, volumele exportate s-au stabilizat la 35–37 milioane litri, cu 20–22% sub […] Articolul Milioane din aburi de spirt! Cine controlează piața etanolului în Moldova apare prima dată în Bani.md.
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # Bani.md
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la 2.704 euro […] Articolul De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim apare prima dată în Bani.md.
Deși are o populație de doar aproximativ 650.000 de locuitori, Luxemburgul reușește să depășească economic, în cifre absolute, mai multe state din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, inclusiv Republica Moldova. Potrivit estimărilor FMI pentru 2024, PIB-ul nominal al Luxemburgului este de circa 85–86 miliarde USD, în timp ce Republica Moldova are o economie de […] Articolul Țara cât un oraș bate Moldova la PIB! Luxemburgul depășește economic 15 state europene apare prima dată în Bani.md.
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău despre organizarea unei întruniri de protest pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Potrivit documentului, acțiunea va bloca benzile de circulație de pe strada Piața Gării, parcarea și alte zone adiacente, cu participarea a circa 120 de […] Articolul Transportatorii ies din nou în stradă! Acuză Guvernul de corupție și inacțiune apare prima dată în Bani.md.
