Transportatorii ies din nou în stradă! Acuză Guvernul de corupție și inacțiune
Bani.md, 8 august 2025 12:20
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău despre organizarea unei întruniri de protest pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Potrivit documentului, acțiunea va bloca benzile de circulație de pe strada Piața Gării, parcarea și alte zone adiacente, cu participarea a circa 120 de […] Articolul Transportatorii ies din nou în stradă! Acuză Guvernul de corupție și inacțiune apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 5 minute
12:20
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău despre organizarea unei întruniri de protest pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Potrivit documentului, acțiunea va bloca benzile de circulație de pe strada Piața Gării, parcarea și alte zone adiacente, cu participarea a circa 120 de […] Articolul Transportatorii ies din nou în stradă! Acuză Guvernul de corupție și inacțiune apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
10:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova au înregistrat o scădere dramatică în sezonul 2024/2025, confirmând o tendință negativă ce se accentuează de patru ani consecutiv, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Între iulie 2024 și iunie 2025, Moldova a exportat doar 180,7 mii tone de porumb – cu 64,7% mai puțin decât în […] Articolul Record negativ: exporturile de porumb s-au prăbușit cu peste 64% într-un singur sezon apare prima dată în Bani.md.
10:30
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii care […] Articolul Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
10:20
Membrul Consiliului „Energocom”, Alexandr Slusari, reacționează dur la comunicatul Gazprom privind retragerea licenței de furnizare a gazului pentru „Moldovagaz”, acuzând gigantul rus de manipulare și ipocrizie. Potrivit lui Slusari, afirmațiile companiei ruse despre „distrugerea” Moldovagaz sunt exagerate și destinate publicului care nu cunoaște realitatea din sector. „Moldovagaz” continuă să dețină afaceri diversificate în Moldova – […] Articolul Comunicatul Gazprom e o minciună politică – Slusari apare prima dată în Bani.md.
10:20
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată o persoană fizică din Chișinău. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără declararea acestora organelor fiscale, cauzând […] Articolul Lux pe bani murdari: milionar din Chișinău, acuzat de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Bani.md.
10:00
Pe 28 septembrie curent, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. În acest articol, redacția realitatea.md prezintă șase pași pentru a vă putea exercita dreptul la vot. PASUL 1. Prezentați operatorului de calculator actul de identitate. Operatorul introduce datele dumneavoastră de identificare în sistem, […] Articolul Cum moldovenii își pot exercita dreptul la vot în septembrie: șase pași esențiali apare prima dată în Bani.md.
09:50
În cadrul parlamentarelor din acest an, a fost extinsă lista țărilor în care moldovenii își pot exprima opțiunea de vot prin poștă. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Persoanele care se vor afla în aceste state și vor să își exercite dreptul de […] Articolul BRIEFINGUL ZILEI: Cum pot vota moldovenii prin poștă la alegerile de pe 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
09:50
Membrul Consiliului „Energocom”, Alexandr Slusari, a lansat critici la adresa politicii economice promovate de actuala guvernare, pe care o consideră „păguboasă” și „sortită eșecului”. În cadrul emisiunii „Teritoria svobodi” de la Rlive, acesta a declarat că majoritatea compensațiilor sociale din ultimii ani – circa 80% – au fost finanțate din împrumuturi externe, nu din veniturile […] Articolul Slusari: 80% din compensațiile la lumină și gaz, plătite din datorii externe apare prima dată în Bani.md.
09:40
Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar # Bani.md
Modelul actual limitează dezvoltarea economică, îngreunează accesul la credite și contribuie la scurgerea de capital din țară, au remarcat directorii marilor companii în cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale, organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei: „Modernizarea sistemului de finanțare a statului, a mediului de afaceri și a familiilor”. S-a discutat despre […] Articolul Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar apare prima dată în Bani.md.
09:40
Gazprom acuză Chișinăul de „distrugerea” Moldovagaz și de confiscarea investițiilor rusești # Bani.md
Compania rusă „Gazprom” a reacționat la decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage, începând cu 1 septembrie 2025, licența de furnizare a gazului pentru SA „Moldovagaz” și de a desemna „Energocom” drept furnizor public al serviciului. Într-un comunicat oficial, Gazprom – cel mai mare acționar și creditor al Moldovagaz – afirmă […] Articolul Gazprom acuză Chișinăul de „distrugerea” Moldovagaz și de confiscarea investițiilor rusești apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
15:50
VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver # Bani.md
Totul a început din necesitate și din dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, nu peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit cu ideea după ce au […] Articolul VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver apare prima dată în Bani.md.
15:30
Numărul companiilor străine înființate în Republica Moldova în perioada 2021–2024 a fost de 2 109, potrivit datelor prezentate de Ministerul Economiei, în baza evidenței Agenției Servicii Publice. Comparativ, în perioada anterioară – 2016–2020 – au fost înregistrate doar 352 de companii cu capital străin, conform unei analize efectuate pe baza Registrului de Stat al unităților […] Articolul În patru ani, Moldova a atras de șase ori mai multe firme străine decât între 2016–2020 apare prima dată în Bani.md.
13:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu […] Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în Bani.md.
12:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de […] Articolul BNM a ieftinit creditul după o pauză de jumătate de an. Rata de bază coboară la 6,25% apare prima dată în Bani.md.
12:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că Washingtonul va impune tarife de aproximativ 100% pentru importurile de semiconductori, cu o excepție esențială: măsura nu se va aplica companiilor care produc cipuri în SUA sau au planuri concrete de a face acest lucru, scrie Reuters. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a Casei Albe […] Articolul Trump trântește tarife de 100% pe microcipuri! Apple scapă, restul tremură apare prima dată în Bani.md.
Ieri
11:50
În cadrul parlamentarelor din acest an, a fost extinsă lista țărilor în care moldovenii își pot exprima opțiunea de vot prin poștă. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Persoanele care se vor afla în aceste state și vor să își exercite dreptul de […] Articolul BRIEFINGUL ZILEI: Cum pot vota moldovenii prin poștă la alegerile de pe 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
11:40
Moldovagaz, baronul energiei, milionarul din retail și regele cerealelor controlează 3% din economia țării # Bani.md
Cele mai mari 10 companii din Republica Moldova generează împreună o cifră de afaceri de peste 3,49 miliarde de euro, echivalentul a 6,37% din totalul pieței, potrivit datelor HitHorizons, actualizate în mai 2025. Liderul absolut este Moldovagaz, cu vânzări de 860,7 milioane de euro, reprezentând 1,57% din întreaga piață (acționar majoritar al companiei gazieiere este […] Articolul Moldovagaz, baronul energiei, milionarul din retail și regele cerealelor controlează 3% din economia țării apare prima dată în Bani.md.
11:20
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Programului de compensare lansat de Guvern cu suportul Uniunii Europene. Potrivit autorităților, în aceste șapte luni, 721 de antreprenori unici au beneficiat […] Articolul Doar o firmă din 200 a beneficiat de compensații la curent apare prima dată în Bani.md.
10:40
Fiscul a intrat pe fir: vizite la sânge și milioane scoase la lumină din industria prelucrătoare # Bani.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, 179 de contribuabili din domeniul industriei prelucrătoare au fost supuși acțiunilor de conformare, fiind efectuate 399 de vizite fiscale, inclusiv vizite la fața locului pentru observarea directă a activității și verificarea disciplinei de casă, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Urmare a monitorizării, cifra de afaceri a acestor contribuabili […] Articolul Fiscul a intrat pe fir: vizite la sânge și milioane scoase la lumină din industria prelucrătoare apare prima dată în Bani.md.
10:30
Contribuabilii care folosesc sistemul e-Factura și/sau bonurile fiscale emise de echipamente conectate la Monitorizarea Electronică a Vânzărilor (MEV) își vor putea restitui TVA de la 20% la 70% pentru, potrivit unei hotărâri de Guvern. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și are drept obiectiv principal creșterea capacității contribuabililor de a reinvesti, susținând astfel fluxul economic […] Articolul Bani înapoi fără controale: firmele digitale vor putea recupera până la 70% din TVA apare prima dată în Bani.md.
10:00
Vântul schimbării bate și în Zona de Securitate. Centrale eoliene de 190 milioane de lei, în satele de lângă Nistru # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova face un nou pas în tranziția către surse de energie curată, aprobând rezultatele licitațiilor pentru desemnarea a 11 producători eligibili de energie regenerabilă. Printre aceștia se numără și trei investitori care vor construi centrale eoliene în localități din perimetrul Zonei de Securitate – în satele Talmaza, Purcari și Răscăieți (raionul Ștefan Vodă) […] Articolul Vântul schimbării bate și în Zona de Securitate. Centrale eoliene de 190 milioane de lei, în satele de lângă Nistru apare prima dată în Bani.md.
09:50
Uleiul de floarea-soarelui rămâne unul dintre cele mai importante produse agroalimentare din comerțul exterior al Republicii Moldova, cu un rol strategic în contextul integrării europene și al volatilității geopolitice din regiune. Analiza economistul Iurie Rija, scoate la iveală dezechilibre între importuri și exporturi, diferențe semnificative de preț și o piață dominată de un număr restrâns […] Articolul Regele cerealelor și oligarhul Sheriff controlează robinetul cu ulei al Moldovei apare prima dată în Bani.md.
6 august 2025
17:50
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se […] Articolul Energocom sparge 2 milioane pe tehnică: laptopuri, camere, shreddere și RAM apare prima dată în Bani.md.
15:40
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, este în discuții preliminare pentru o vânzare de acțiuni care ar permite angajaților să-și valorifice participațiile, ceea ce ar putea ridica evaluarea companiei la aproximativ 500 de miliarde de dolari, a declarat o sursă apropiată subiectului pentru Reuters. Această tranzacție ar marca o creștere spectaculoasă față de evaluarea actuală de […] Articolul Jumătate de trilion pentru AI: OpenAI își pregătește angajații să devină milionari apare prima dată în Bani.md.
15:30
Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: primele teste au loc săptămâna aceasta # Bani.md
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, citat de clubferoviar.ro. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va […] Articolul Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: primele teste au loc săptămâna aceasta apare prima dată în Bani.md.
15:10
Guvernul Statelor Unite va scoate la licitație pe 10 septembrie superiahtul „Amadea”, confiscat în urma sancțiunilor impuse după începutul războiului din Ucraina și atribuit miliardarului rus Suleiman Kerimov, aflat pe lista neagră a Trezoreriei SUA încă din 2018. Informația a fost confirmată de NBC News, care notează că ambarcațiunea luxoasă are o valoare estimată de […] Articolul SUA au scos la vânzare iahtul de aur al oligarhului lui Putin, cu 325 milioane e dolari apare prima dată în Bani.md.
14:00
15 milioane de metri cubi de gaz – pierduți în ceață. Moldovagaz va cere ANRE schimbarea regulilor # Bani.md
Conform estimărilor actualizate, pierderile totale din rețelele de distribuție ale Moldovagaz pentru anul 2025 vor fi de aproximativ 14,944 milioane de metri cubi, mai puțin comparativ cu anul 2010, când acest indicator a depășit pragul de 57 milioane metri cubi, anunță Moldovagaz într-un comunicat de presă. Potrivit datelor prezentate, unii operatori regionali de distribuție au […] Articolul 15 milioane de metri cubi de gaz – pierduți în ceață. Moldovagaz va cere ANRE schimbarea regulilor apare prima dată în Bani.md.
12:40
Profesioniști în prim-plan: Respect Moldova intră în cursa electorală cu o echipă „fără politicieni de carieră” # Bani.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21. Potrivit lui Zagorodnîi, formațiunea […] Articolul Profesioniști în prim-plan: Respect Moldova intră în cursa electorală cu o echipă „fără politicieni de carieră” apare prima dată în Bani.md.
12:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat, în data de 6 august 2025, un val de 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unor cauze penale ce vizează fapte de delapidare a averii străine și […] Articolul Mafia asfaltului lovește din nou! Funcționari și firme favorizate în schimbul mitei apare prima dată în Bani.md.
12:30
În timp ce în alte țări oamenii caută activ randamente sigure și profitabile, în Republica Moldova milioane de euro sunt lăsate să-și piardă valoarea în tăcere. Cetățenii moldoveni păstrează astăzi peste 36,4 miliarde de lei în așa-numite „depozite moarte” – adică bani aflați în conturi la vedere, fără dobândă sau cu o dobândă simbolică sub […] Articolul 1,9 miliarde de euro dorm în bancă: Moldovenii pierd banii cu ochii deschiși apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întîlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […] Articolul Moldova are nevoie de reforme radicale ale politicii economice apare prima dată în Bani.md.
12:10
Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero # Bani.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în clasamentul „Net Zero Leaders 2025” realizat de Forbes, clasându-se pe locul 4. Această distincție reconfirmă angajamentul ferm al PMI față de măsurile pentru protejarea climei, prin integrarea sustenabilității în mod strategic în toate procesele de business – nu ca un proiect separat, […] Articolul Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero apare prima dată în Bani.md.
11:10
Devierile financiare tarifare acumulate de Moldovagaz, estimate de experți la până la 300 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2025, nu vor fi preluate de Energocom, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Energocom nu va prelua aceste devieri. Ele rămân responsabilitatea Moldovagaz. Furnizorul de ultimă instanță are o misiune clară și limitată – […] Articolul Junghietu spune „nu” datoriilor Moldovagaz: Devierile tarifare nu trec la Energocom apare prima dată în Bani.md.
10:40
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis alocarea a 3 milioane de lei pentru mai multe localități din raioanele Râșcani, Orhei, Strășeni și Hîncești, afectate recent de vijelii și ploi torențiale. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean, în cadrul ședinței de Guvern din 6 august. „Am alocat bani pentru localitățile afectate de intemperii. […] Articolul CSE alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii apare prima dată în Bani.md.
10:30
Vasile Șaramet a demisionat din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC) a Republicii Moldova. Cererea de demisie a fost depusă și acceptată cu începere din data de 6 august 2025. În locul lui Șaramet, conducerea instituției a fost preluată de Andrei Ceban, numit în funcția de director al AAC prin decizia Guvernului. Până […] Articolul Turbulențe în aviație! Șaramet a demisionat de la Autoritatea Aeronautică Civilă apare prima dată în Bani.md.
09:40
Exporturile Republicii Moldova către SUA au fost lovite de un nou tarif vamal de 25%, aplicat de administrația Trump începând cu 1 august 2025, în cadrul unui val global de măsuri protecționiste. Potrivit unei analize realizate de Vadim Gumene, expert asociat la Expert-Grup, această măsură va genera o contractare estimată de 24% a exporturilor moldovenești, […] Articolul Tarif fără logică, daune reale. Cum strică SUA afacerile Moldovei apare prima dată în Bani.md.
5 august 2025
17:30
Peste 1.000 de cetățeni cu domiciliu în regiunea transnistreană au beneficiat de servicii de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025, potrivit datelor oficiale prezentate de instituție. Conform cifrelor, se constată o creștere constantă a interesului locuitorilor din […] Articolul Reintegrare cu pași mici! Transnistria vine la Chișinău… cu CV-ul în mână apare prima dată în Bani.md.
17:20
La un an de la lansare, MIA – Plăți Instant pentru afaceri a devenit un instrument cheie pentru mediul economic # Bani.md
La un an de la lansarea funcționalității MIA – Plăți Instant pentru afaceri, echipa Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a organizat un eveniment dedicat mediului de afaceri pentru a celebra rezultatele obținute, dar și pentru a informa antreprenorii despre toate avantajele si metodele de acceptare plăți adaptate diferitor modele de business. La acest moment sistemul […] Articolul La un an de la lansare, MIA – Plăți Instant pentru afaceri a devenit un instrument cheie pentru mediul economic apare prima dată în Bani.md.
16:40
Devieri financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz. Cine va achita nota după trecerea la Energocom? # Bani.md
Devierile financiare tarifare acumulate de compania Moldovagaz ar putea atinge până la sfârșitul anului suma de 300 de milioane de lei, potrivit estimărilor experților din domeniul energetic. În contextul retragerii licenței Moldovagaz pentru furnizarea gazelor naturale și preluării acestui rol de către Energocom, BANI.MD a solicitat clarificări de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică […] Articolul Devieri financiare de 300 milioane lei la Moldovagaz. Cine va achita nota după trecerea la Energocom? apare prima dată în Bani.md.
16:10
Goluri pe teren, Ethereum în portofel – Candidatul pe lista PAS, fotbalistul Maxim Potîrniche, a pariat pe crypto # Bani.md
Fotbalistul Maxim Potîrniche, legitimat la CS „Petrocub” și candidat pe lisata PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu impresionează doar pe terenul de joc, ci și prin portofoliul său financiar, care include criptomonede, acțiuni la bursă și depozite bancare. Potrivit declarației de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, sportivul deține active financiare în bunuri […] Articolul Goluri pe teren, Ethereum în portofel – Candidatul pe lista PAS, fotbalistul Maxim Potîrniche, a pariat pe crypto apare prima dată în Bani.md.
15:00
Canicula a început să afecteze direct infrastructura rutieră din Republica Moldova. Administraţia Națională a Drumurilor a anunțat că, pe traseul M5, în apropiere de localitatea Dumbrăvița (km 184+200, sectorul Bălți), dalele de beton s-au ridicat din cauza temperaturilor extreme înregistrate în ultimele zile. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „ridicarea dalelor”, se produce când materialul rutier […] Articolul Drumul M5 „se umflat” de la caniculă! Dalele de beton s-au ridicat lângă Bălți apare prima dată în Bani.md.
14:30
Tarifele la gaz rămân stabile după preluarea furnizării de către Energocom — Slusari dă asigurări # Bani.md
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici nu vor fi majorate după preluarea furnizării de către compania de stat Energocom, a declarat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Asigurările vin la o zi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a suspendat licența Moldovagaz și a desemnat Energocom drept nou furnizor. „Nu există premise pentru […] Articolul Tarifele la gaz rămân stabile după preluarea furnizării de către Energocom — Slusari dă asigurări apare prima dată în Bani.md.
12:30
Ultimatum din SUA: Trump vrea 100% tarife pentru țările care nu rup legătura cu petrolul rusesc # Bani.md
Fostul președinte american Donald Trump a anunțat un posibil val suplimentar de tarife comerciale împotriva Indiei, acuzând New Delhi că se îmbogățește de pe urma petrolului rusesc și contribuie indirect la finanțarea războiului din Ucraina. „India nu doar că cumpără volume uriașe de petrol rusesc, dar îl și revinde pe piața internațională cu profituri masive. […] Articolul Ultimatum din SUA: Trump vrea 100% tarife pentru țările care nu rup legătura cu petrolul rusesc apare prima dată în Bani.md.
12:30
Peste 20 de bunuri imobiliare deținute de Federația Rusă în Viena ar putea fi scoase la licitație forțată, în urma unei decizii internaționale favorabile companiei ucrainene „Naftogaz”, care a obținut despăgubiri de 5 miliarde de dolari pentru pierderile suferite după anexarea Crimeei în 2014. Informația a fost publicată de cotidianul austriac Der Standard. Conflictul juridic […] Articolul „Naftogaz” lovește la Viena. Rusia riscă să piardă 20 de proprietăți în instanță apare prima dată în Bani.md.
12:00
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat oficial lansarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Noul director va avea un mandat de cinci ani. Condițiile de eligibilitate impun ca viitorul director să fie cetățean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domenii relevante (economie, finanțe, drept, […] Articolul După trei interimari în 18 luni, CFM își caută un nou director titular apare prima dată în Bani.md.
10:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noi tarife la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile Leova și Strășeni, cu ajustări pentru ambele localități. La Leova, consumatorii casnici vor plăti 22,98 lei pentru un metru cub de apă, în creștere cu 4,85 lei față de tariful anterior. Tariful pentru […] Articolul Leova plătește mai mult, Strășeni mai puțin: ANRE a schimbat tarifele la apă apare prima dată în Bani.md.
10:00
România a activat rezervele strategice de stat, eliberând 30.000 de tone de motorină și 80.000 de tone de țiței, în contextul riscului iminent de apariție a unui deficit de carburanți pe piața internă. Măsura a fost aprobată de Guvern la solicitarea companiei OMV Petrom, în urma unor probleme majore de aprovizionare cu țiței din Azerbaidjan. […] Articolul Pericol de paralizie la pompă! România a scos motorina din rezerve apare prima dată în Bani.md.
09:50
Exporturile transnistrene spre Rusia s-au prăbușit, iar Europa devine noul centru de greutate # Bani.md
În perioada 2006–2024, regiunea transnistreană a trecut printr-o schimbare a orientării comerciale. A redus dependența de Federația Rusă și aa ccelerat integrarea în piața Uniunii Europene. Procesul a fost determinat de contextul geopolitic, dar și de avantajele oferite de UE în materie de acces pe piață, chiar și în lipsa unui statut politic clar pentru […] Articolul Exporturile transnistrene spre Rusia s-au prăbușit, iar Europa devine noul centru de greutate apare prima dată în Bani.md.
4 august 2025
15:30
Furnizorul „fantomă”: Energocom preia gazul fără infrastructură, fără personal, fără nimic # Bani.md
Compania de stat Energocom nu este pregătită să preia efectiv, de la 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor naturale către cei circa 800 de mii de consumatori deserviți în prezent de Moldovagaz – avertizează surse din cadrul Moldovagaz. Potrivit acestora, Energocom nu deține infrastructura operațională necesară pentru a asigura continuitatea serviciilor, nu are suficient personal calificat, […] Articolul Furnizorul „fantomă”: Energocom preia gazul fără infrastructură, fără personal, fără nimic apare prima dată în Bani.md.
15:00
„Terminalul electoral”: Aeroportul Chișinău anunță extindere de 700 milioane cu două luni înainte de alegeri # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău, rebotezat „Eugen Doga”, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu o investiție ambițioasă de peste 700 milioane lei pentru extinderea terminalului de pasageri. Proiectul, lansat cu exact două luni înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, ridică semne de întrebare privind oportunitatea electorală a momentului anunțului. Potrivit directorului Aeroportului, Sergiu Spoială, lucrările […] Articolul „Terminalul electoral”: Aeroportul Chișinău anunță extindere de 700 milioane cu două luni înainte de alegeri apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.