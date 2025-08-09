Trafic intens în sectorul Ciocana al capitalei. Zeci de mașini, blocate în trafic (VIDEO)
Agora.md, 9 august 2025 17:30
Trafic intens în sectorul Ciocana al capitalei. Zeci de mașini, blocate în trafic (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
17:40
Acum 30 minute
17:30
Acum 2 ore
16:20
Acum 4 ore
15:30
14:10
Acum 6 ore
13:30
Acum 8 ore
11:30
09:50
Acum 12 ore
Acum 24 ore
21:50
21:10
20:00
18:50
18:10
17:50
Ieri
17:40
17:40
16:40
16:20
16:20
15:30
15:20
14:50
14:30
13:50
13:30
13:30
13:20
13:00
12:50
12:40
12:10
12:00
11:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.