PeScurt // Deranjament la rețeaua de contact. Avaria a fost înregistrată la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Gherghe Tudor din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor din zonă.
Agora.md, 9 august 2025 09:50
PeScurt // Deranjament la rețeaua de contact. Avaria a fost înregistrată la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Gherghe Tudor din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor din zonă.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
09:50
Acum 30 minute
Acum 12 ore
21:50
21:10
Acum 24 ore
20:00
18:50
18:10
17:50
17:40
17:40
16:40
16:20
16:20
15:30
15:20
14:50
14:30
13:50
13:30
13:30
13:20
13:00
12:50
12:40
12:10
12:00
11:40
11:10
10:50
10:50
10:00
Ieri
09:40
09:00
7 august 2025
22:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.