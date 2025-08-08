Un preot și alte două persoane, cercetate penal pentru trafic de droguri. Riscă de la cinci la zece ani de închisoare

Un preot și alte două persoane, cercetate penal pentru trafic de droguri. Riscă de la cinci la zece ani de închisoare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md