Avocatul Copilului, despre venirea Evgheniei Guțul cu fiul său la instanță: „Unele experiențe pot fi traumatizante pentru copii”

Avocatul Copilului, despre venirea Evgheniei Guțul cu fiul său la instanță: „Unele experiențe pot fi traumatizante pentru copii”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md