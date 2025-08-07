Trump crește cu încă 25% taxele vamale impuse Indiei

Veridica.md, 7 august 2025 08:00

Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 5 minute
08:10
Cinci soldați împușcați la o bază militară din SUA Veridica.md
Presupusul trăgător a fost arestat.
Acum 10 minute
08:20
Milorad Dodik anunță un referendum pentru a-i confirma politica Veridica.md
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
08:00
Trump crește cu încă 25% taxele vamale impuse Indiei Veridica.md
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Acum 24 ore
17:10
Doi ani de închisoare pentru o jurnalistă georgiană Veridica.md
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
16:30
Dosar penal privind amenințarea cu moartea a judecătoarei în dosarul Guțul Veridica.md
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
15:40
Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său Veridica.md
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
15:20
Istoricul conservator Karol Nawrocki e noul președinte al Poloniei Veridica.md
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
13:10
Noi ambasadori aprobați de Guvern Veridica.md
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
13:10
Spania renunţă la achiziţia aeronavelor americane F-35 Veridica.md
Madridul va procura, în schimb, echipamente militare produse în Europa.
13:00
Tiraspolul prelungește starea de urgență Veridica.md
Regimul de la Tiraspol prelungește starea de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze.
12:40
Ce învățăminte a tras Plahotniuc? Veridica.md
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma? 
12:00
Românii din județul Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert asupra riscului de a cădea obiecte din spaţiul aerian Veridica.md
Posibila țintă a armatei ruse ar fi fost o magistrală de gaze din Ucraina.
11:20
Meciuri în cupele europene pentru echipele româneşti de fotbal Veridica.md
Partidele decisive pentru calificare au loc săptămâna viitoare.
10:30
Joi e zi de doliu naţional în România, în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu Veridica.md
Toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul naţional în bernă.
10:10
Judecătoarea care a examinat cazul Evgheniei Guțul, amenințată cu moartea Veridica.md
„Acest judecător a fost supus câteva luni de zile unor presiuni constante, cum ar fi mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea de fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții”.
09:20
Mai mulţi europarlamentari cer embargou asupra vânzării de arme către Israel Veridica.md
Socialiștii, Verzii și Stânga Unită Europeană au semnat o scrisoare care acuză încălcarea dreptului internaţional de către Israel.
Ieri
07:10
Viktor Orban s-a întâlnit cu liderul sârb bosniac Milorad Dodik Veridica.md
La întâlnire a participat şi şeful diplomaţiei de Budapesta, Peter Szijjarto.
07:00
Zelenski și Trump au avut o discuție "productivă" Veridica.md
Ultimatumul dat de preşedintele american Rusiei expiră în câteva zile.
06:50
80 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima Veridica.md
În oraşul japonez este organizată o ceremonie de comemorare.
06:40
Lituania cere NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană Veridica.md
Solicitarea vine după ce două drone lansate din Rusia s-au prăbuşit pe teritoriul său.
06:30
Zeci de persoane ucise de tiruri israeliene, în Gaza Veridica.md
Armata israeliană susţine că nu este la curent cu nici o victimă.
5 august 2025
19:50
A murit primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu Veridica.md
A studiat la Moscova pe vremea lui Stalin, a fost ministru pe vremea lui Ceaușescu, iar România a intrat în NATO pe vremea lui.
17:50
Interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova și reacția autorităților moldovenești Veridica.md
Interferențele Kremlinului în viitoarele alegeri parlamentare sunt fără precedent. Președintele Maia Sandu a convocat în 30 iulie Consiliul Suprem de Securitate, la care au fost discutate măsurile de asigurare a integrității și securității procesului electoral din 28 septembrie.
14:40
Armata rusă anunță că a capturat încă un sat ucrainean Veridica.md
Ar fi al treilea în regiunea Dnipropetrovsk.
13:20
De ce nu scapăm încă de Gazprom, sau ce a ratat Republica Moldova Veridica.md
În august, Energocom va prelua controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a Republicii Moldova, a anunţattriumfalist săptămâna trecută, premierul Dorin Recean.
12:50
Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare Veridica.md
Ea a fost arestată din sala de judecată. Evghenia Guțul a pledat nevinovată și a declarat că procesul este unul motivat politic.
12:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ PCRM merge în alegeri cu Blocul Patriotic constituit din foștii comuniști Dodon, Tarlev și Vlah Veridica.md
Dodon a anunțat că cele patru partide vor depune documentele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegeri în bloc.
11:10
NASA are în plan construirea unui reactor nuclear pe Lună Veridica.md
„Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale.”
10:20
Japonia încheie un acord istoric cu Australia, în domeniul militar Veridica.md
Tokyo va furniza armatei australiene nave de război în valoare de 6,5 miliarde de dolari.
10:00
Stare de alertă la nivel naţional în Portugalia, din cauza riscului extrem de incendii de vegetaţie Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona.
09:50
Fără vize în Emiratele Arabe Unite Veridica.md
Acordul privind abolirea reciprocă a regimului de vize va intra în vigoare la 5 septembrie 2025.
09:50
Convorbire între șefii diplomațiilor americană și britanică Veridica.md
Marco Rubio și David Lammy au discutat despre situațiile din Ucraina, Orientul Mijlociu și Sudan.
09:40
Un lucrător de la căile ferate a fost ucis și patru au fost răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra orașului Lozova, din estul Ucrainei Veridica.md
Primarul Serghei Zelenski acuză: „noaptea trecută, rușii au comis un adevărat act terorist împotriva unor oameni pașnici, care dormeau liniștiți”.
09:20
Olanda inaugurează noul program NATO de înarmare a Ucrainei Veridica.md
Guvernul de la Haga va furniza armament Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro.
08:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul condus de Arina Spătaru a depus cerere de înregistrare în cursa electorală Veridica.md
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
08:20
Netanyahu anunță decizia de ocupare completă a Fâșiei Gaza Veridica.md
Premierul israelian va da, în această săptămână, instrucțiuni armatei pentru continuarea operațiunilor militare.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Trump anunță noi taxe vamale împotriva Indiei Veridica.md
Măsura vine ca represalii pentru continuarea comerțului cu petrol rusesc.
08:10
Moldovagaz a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale. Expert: Influența Gazprom devine tot mai redusă Veridica.md
Hotărârea a fost aprobată luni de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
4 august 2025
21:20
Rusia acuză UE de nazism [PROFILAKTIKA] Veridica.md
În timp ce propaganda Kremlinului amenință Europa cu războiul, oficialii lui Putin afirmă că există descendenți naziști printre politicienii europeni, care reînvie practicile celui de-al Treilea Reich. În Ucraina, între timp, operațiunea de dezintegrare a societății continuă. Acestea și alte subiecte - în noua ediție a emisiunii Veridica - Profilaktika. Zmicier Mickievič este jurnalist la Belsat TV, prima televiziune independentă din Belarus, analist în domeniul securității și apărării naționale. Este specializat în război informațional, propagandă, operațiuni psihologice, precum și în politică internațională. Studiază tactica războiului modern
19:00
Un bărbat cu dublă cetăţenie, a României şi a Republicii Moldova, a fost arestat preventiv, fiindcă aducea droguri din Olanda Veridica.md
A fost depistat în flagrant delict de către poliţiştii de la Punctul de Trecere al Frontierei Albiţa, pe sensul de intrare din Republica Moldova.
18:10
Ministrul Finanțelor, Rimantas Sadzius, numit premier interimar în Lituania Veridica.md
Predecesorul său, Gintautas Paluckas, a demisionat după dezvăluirile privind legăturile dintre o firmă pe care o deține în coproprietate cu o companie a cumnatei sa, într-o tranzacție finanțată de o agenție guvernamentală.
17:50
FAKE NEWS: UE va ajuta partidul Maiei Sandu să falsifice rezultatele alegerilor Veridica.md
„Aceasta va fi cea mai dificilă campanie electorală și cele mai dificile alegeri. Va fi foarte greu de rezistat, mai ales pentru opoziție. Așa cum am menționat, înțelegem că Uniunea Europeană va ajuta PAS-ul și pe Maia Sandu să falsifice alegerile”, a declarat Marina Tauber pentru postul de televiziune pro-Kremlin „RT”.
17:30
Trenuri Eurostar anulate după un incident electric Veridica.md
Incidentul a avut loc în nordul Franței.
17:20
Iranul așteaptă despăgubiri pentru bombardamentele americane asupra siturilor sale nucleare Veridica.md
Washingtonul a calificat deja drept „ridicolă” cererea de compensații a Teheranului.
16:50
KazMunayGas a exportat prima cantitate de țiței către Ungaria, prin Croația Veridica.md
KMG şi grupul maghiar MOL au semnat un acord-cadru privind livrările viitoare de ţiţei.
14:30
În pragul unui colaps economic, Tiraspolul anunță noi scumpiri și luptă cu „propaganda LGBT” Veridica.md
Regimul de la Tiraspol caută în continuare soluții pentru a se menține pe linia de plutire, planificând majorarea tarifelor la serviciile utilitare. În acelși timp, șeful administrației ilegale, Vadim Krasnoselski a aprobat interzicerea „propagandei relațiilor sexuale netradiționale”.
13:30
Furtună în Anglia şi Ţara Galilor Veridica.md
Risc ridicat de perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic.
13:10
În mediul online din România ar circula informaţii false despre starea de sănătate a fostului preşedinte Ion Iliescu Veridica.md
Spitalul în care e internat precizează că singurele comunicări oficiale referitoare la acesta se fac prin intermediul paginii de Facebook a instituţiei medicale.
12:50
Un atac ucrainean cu drone a deteriorat o linie electrică și a declanșat un incendiu într-o gară din sudul Rusiei Veridica.md
Trenuri din zonă au înregistrat întârzieri, iar zborurile de pe aeroportul din orașul Volgograd au fost oprite timp de câteva ore.
12:40
Nouă formă de finanțare și corupere electorală, gestionată din Rusia Veridica.md
Poliția documentează o nouă formă de finanțare și corupere electorală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația #TAITO. Persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.