Cinci soldați împușcați la o bază militară din SUA
Veridica.md, 7 august 2025 08:10
Presupusul trăgător a fost arestat.
Acum 5 minute
08:20
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
Acum 10 minute
08:10
Acum 30 minute
08:00
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Acum 24 ore
17:10
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
16:30
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
15:40
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
15:20
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
13:10
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
13:10
Madridul va procura, în schimb, echipamente militare produse în Europa.
13:00
Regimul de la Tiraspol prelungește starea de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze.
12:40
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
12:00
Românii din județul Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert asupra riscului de a cădea obiecte din spaţiul aerian # Veridica.md
Posibila țintă a armatei ruse ar fi fost o magistrală de gaze din Ucraina.
11:20
Partidele decisive pentru calificare au loc săptămâna viitoare.
10:30
Toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul naţional în bernă.
10:10
„Acest judecător a fost supus câteva luni de zile unor presiuni constante, cum ar fi mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea de fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții”.
09:20
Socialiștii, Verzii și Stânga Unită Europeană au semnat o scrisoare care acuză încălcarea dreptului internaţional de către Israel.
Ieri
07:10
La întâlnire a participat şi şeful diplomaţiei de Budapesta, Peter Szijjarto.
07:00
Ultimatumul dat de preşedintele american Rusiei expiră în câteva zile.
06:50
În oraşul japonez este organizată o ceremonie de comemorare.
06:40
Solicitarea vine după ce două drone lansate din Rusia s-au prăbuşit pe teritoriul său.
06:30
Armata israeliană susţine că nu este la curent cu nici o victimă.
5 august 2025
19:50
A studiat la Moscova pe vremea lui Stalin, a fost ministru pe vremea lui Ceaușescu, iar România a intrat în NATO pe vremea lui.
17:50
Interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova și reacția autorităților moldovenești # Veridica.md
Interferențele Kremlinului în viitoarele alegeri parlamentare sunt fără precedent. Președintele Maia Sandu a convocat în 30 iulie Consiliul Suprem de Securitate, la care au fost discutate măsurile de asigurare a integrității și securității procesului electoral din 28 septembrie.
14:40
Ar fi al treilea în regiunea Dnipropetrovsk.
13:20
În august, Energocom va prelua controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a Republicii Moldova, a anunţattriumfalist săptămâna trecută, premierul Dorin Recean.
12:50
Ea a fost arestată din sala de judecată. Evghenia Guțul a pledat nevinovată și a declarat că procesul este unul motivat politic.
12:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ PCRM merge în alegeri cu Blocul Patriotic constituit din foștii comuniști Dodon, Tarlev și Vlah # Veridica.md
Dodon a anunțat că cele patru partide vor depune documentele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegeri în bloc.
11:10
„Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale.”
10:20
Tokyo va furniza armatei australiene nave de război în valoare de 6,5 miliarde de dolari.
10:00
Stare de alertă la nivel naţional în Portugalia, din cauza riscului extrem de incendii de vegetaţie # Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona.
09:50
Acordul privind abolirea reciprocă a regimului de vize va intra în vigoare la 5 septembrie 2025.
09:50
Marco Rubio și David Lammy au discutat despre situațiile din Ucraina, Orientul Mijlociu și Sudan.
09:40
Un lucrător de la căile ferate a fost ucis și patru au fost răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra orașului Lozova, din estul Ucrainei # Veridica.md
Primarul Serghei Zelenski acuză: „noaptea trecută, rușii au comis un adevărat act terorist împotriva unor oameni pașnici, care dormeau liniștiți”.
09:20
Guvernul de la Haga va furniza armament Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro.
08:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul condus de Arina Spătaru a depus cerere de înregistrare în cursa electorală # Veridica.md
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
08:20
Premierul israelian va da, în această săptămână, instrucțiuni armatei pentru continuarea operațiunilor militare.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Măsura vine ca represalii pentru continuarea comerțului cu petrol rusesc.
08:10
Moldovagaz a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale. Expert: Influența Gazprom devine tot mai redusă # Veridica.md
Hotărârea a fost aprobată luni de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
4 august 2025
21:20
În timp ce propaganda Kremlinului amenință Europa cu războiul, oficialii lui Putin afirmă că există descendenți naziști printre politicienii europeni, care reînvie practicile celui de-al Treilea Reich. În Ucraina, între timp, operațiunea de dezintegrare a societății continuă. Acestea și alte subiecte - în noua ediție a emisiunii Veridica - Profilaktika. Zmicier Mickievič este jurnalist la Belsat TV, prima televiziune independentă din Belarus, analist în domeniul securității și apărării naționale. Este specializat în război informațional, propagandă, operațiuni psihologice, precum și în politică internațională. Studiază tactica războiului modern
19:00
Un bărbat cu dublă cetăţenie, a României şi a Republicii Moldova, a fost arestat preventiv, fiindcă aducea droguri din Olanda # Veridica.md
A fost depistat în flagrant delict de către poliţiştii de la Punctul de Trecere al Frontierei Albiţa, pe sensul de intrare din Republica Moldova.
18:10
Predecesorul său, Gintautas Paluckas, a demisionat după dezvăluirile privind legăturile dintre o firmă pe care o deține în coproprietate cu o companie a cumnatei sa, într-o tranzacție finanțată de o agenție guvernamentală.
17:50
„Aceasta va fi cea mai dificilă campanie electorală și cele mai dificile alegeri. Va fi foarte greu de rezistat, mai ales pentru opoziție. Așa cum am menționat, înțelegem că Uniunea Europeană va ajuta PAS-ul și pe Maia Sandu să falsifice alegerile”, a declarat Marina Tauber pentru postul de televiziune pro-Kremlin „RT”.
17:30
Incidentul a avut loc în nordul Franței.
17:20
Iranul așteaptă despăgubiri pentru bombardamentele americane asupra siturilor sale nucleare # Veridica.md
Washingtonul a calificat deja drept „ridicolă” cererea de compensații a Teheranului.
16:50
KMG şi grupul maghiar MOL au semnat un acord-cadru privind livrările viitoare de ţiţei.
14:30
În pragul unui colaps economic, Tiraspolul anunță noi scumpiri și luptă cu „propaganda LGBT” # Veridica.md
Regimul de la Tiraspol caută în continuare soluții pentru a se menține pe linia de plutire, planificând majorarea tarifelor la serviciile utilitare. În acelși timp, șeful administrației ilegale, Vadim Krasnoselski a aprobat interzicerea „propagandei relațiilor sexuale netradiționale”.
13:30
Risc ridicat de perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic.
13:10
În mediul online din România ar circula informaţii false despre starea de sănătate a fostului preşedinte Ion Iliescu # Veridica.md
Spitalul în care e internat precizează că singurele comunicări oficiale referitoare la acesta se fac prin intermediul paginii de Facebook a instituţiei medicale.
12:50
Un atac ucrainean cu drone a deteriorat o linie electrică și a declanșat un incendiu într-o gară din sudul Rusiei # Veridica.md
Trenuri din zonă au înregistrat întârzieri, iar zborurile de pe aeroportul din orașul Volgograd au fost oprite timp de câteva ore.
12:40
Poliția documentează o nouă formă de finanțare și corupere electorală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația #TAITO. Persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale.
