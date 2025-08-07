21:20

În timp ce propaganda Kremlinului amenință Europa cu războiul, oficialii lui Putin afirmă că există descendenți naziști printre politicienii europeni, care reînvie practicile celui de-al Treilea Reich. În Ucraina, între timp, operațiunea de dezintegrare a societății continuă. Acestea și alte subiecte - în noua ediție a emisiunii Veridica - Profilaktika. Zmicier Mickievič este jurnalist la Belsat TV, prima televiziune independentă din Belarus, analist în domeniul securității și apărării naționale. Este specializat în război informațional, propagandă, operațiuni psihologice, precum și în politică internațională. Studiază tactica războiului modern