Germania va prelungi controalele la frontiere
Veridica.md, 7 august 2025 15:50
Berlinul va organiza, de asemenea, și zboruri pentru expulzarea unor cetățeni afgani.
Fugarul Ilan Șor ar coordona o rețea internațională care ajută Rusia să ocolească sancțiunile – investigație # Veridica.md
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.
Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că va continua să vorbească „fără frică” și „cu profesionalism” # Veridica.md
El a avertizat guvernul cu privire la „capcana” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza.
Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, iar durata totală estimată a călătoriei este de peste 30 de ore.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază la 6,25% pe an, de la 6,5%, semnalând sfârșitul perioadei de politică monetară restrictivă și o reorientare către stimularea activității economice.
Nu e clară amploarea pagubelor.
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud de dictatura comunistă din țara lui, trecând granița maritimă # Veridica.md
Omul a fost salvat în timp ce înota agățat de bucăți de polistiren.
Acesta a încercat să furnizeze unui agent sub acoperire detalii despre tancul M1A2 Abrams.
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
Blocul „Împreună” a depus actele pentru participare la scrutinul din 28 septembrie.
Acestea ar fi încălcat blocada navală impusă Israelului de insurgenții din Yemen.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, contestă decizia prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen și cere anularea interticției.
Potrivit organizatorilor, „prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale - despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”.
Președintele SUA vrea să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski.
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
Presupusul trăgător a fost arestat.
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
Madridul va procura, în schimb, echipamente militare produse în Europa.
Regimul de la Tiraspol prelungește starea de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze.
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
Românii din județul Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert asupra riscului de a cădea obiecte din spaţiul aerian # Veridica.md
Posibila țintă a armatei ruse ar fi fost o magistrală de gaze din Ucraina.
Partidele decisive pentru calificare au loc săptămâna viitoare.
Toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul naţional în bernă.
„Acest judecător a fost supus câteva luni de zile unor presiuni constante, cum ar fi mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea de fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții”.
Socialiștii, Verzii și Stânga Unită Europeană au semnat o scrisoare care acuză încălcarea dreptului internaţional de către Israel.
La întâlnire a participat şi şeful diplomaţiei de Budapesta, Peter Szijjarto.
Ultimatumul dat de preşedintele american Rusiei expiră în câteva zile.
În oraşul japonez este organizată o ceremonie de comemorare.
Solicitarea vine după ce două drone lansate din Rusia s-au prăbuşit pe teritoriul său.
Armata israeliană susţine că nu este la curent cu nici o victimă.
A studiat la Moscova pe vremea lui Stalin, a fost ministru pe vremea lui Ceaușescu, iar România a intrat în NATO pe vremea lui.
Interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova și reacția autorităților moldovenești # Veridica.md
Interferențele Kremlinului în viitoarele alegeri parlamentare sunt fără precedent. Președintele Maia Sandu a convocat în 30 iulie Consiliul Suprem de Securitate, la care au fost discutate măsurile de asigurare a integrității și securității procesului electoral din 28 septembrie.
Ar fi al treilea în regiunea Dnipropetrovsk.
În august, Energocom va prelua controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a Republicii Moldova, a anunţattriumfalist săptămâna trecută, premierul Dorin Recean.
Ea a fost arestată din sala de judecată. Evghenia Guțul a pledat nevinovată și a declarat că procesul este unul motivat politic.
ALEGERI PARLAMENTARE/ PCRM merge în alegeri cu Blocul Patriotic constituit din foștii comuniști Dodon, Tarlev și Vlah # Veridica.md
Dodon a anunțat că cele patru partide vor depune documentele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegeri în bloc.
„Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale.”
Tokyo va furniza armatei australiene nave de război în valoare de 6,5 miliarde de dolari.
Stare de alertă la nivel naţional în Portugalia, din cauza riscului extrem de incendii de vegetaţie # Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona.
Acordul privind abolirea reciprocă a regimului de vize va intra în vigoare la 5 septembrie 2025.
Marco Rubio și David Lammy au discutat despre situațiile din Ucraina, Orientul Mijlociu și Sudan.
Un lucrător de la căile ferate a fost ucis și patru au fost răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra orașului Lozova, din estul Ucrainei # Veridica.md
Primarul Serghei Zelenski acuză: „noaptea trecută, rușii au comis un adevărat act terorist împotriva unor oameni pașnici, care dormeau liniștiți”.
Guvernul de la Haga va furniza armament Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul condus de Arina Spătaru a depus cerere de înregistrare în cursa electorală # Veridica.md
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Premierul israelian va da, în această săptămână, instrucțiuni armatei pentru continuarea operațiunilor militare.
