Germania va prelungi controalele la frontiere

Veridica.md, 7 august 2025 15:50

Berlinul va organiza, de asemenea, și zboruri pentru expulzarea unor cetățeni afgani.

Acum 15 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Fugarul Ilan Șor ar coordona o rețea internațională care ajută Rusia să ocolească sancțiunile – investigație Veridica.md
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.
15:20
Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, susține că va continua să vorbească „fără frică” și „cu profesionalism” Veridica.md
El a avertizat guvernul cu privire la „capcana” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza.
Acum 4 ore
14:00
Trenul București–Kiev, revine printr-o rută alternativă cu oprire la Chișinău Veridica.md
Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, iar durata totală estimată a călătoriei este de peste 30 de ore.
13:30
BNM reduce rata de bază pentru operațiunile de politică monetară pe termen scurt Veridica.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază la 6,25% pe an, de la 6,5%, semnalând sfârșitul perioadei de politică monetară restrictivă și o reorientare către stimularea activității economice.
12:10
Incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea rusă Krasnodar. Veridica.md
Nu e clară amploarea pagubelor.
Acum 6 ore
11:30
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud de dictatura comunistă din țara lui, trecând granița maritimă Veridica.md
Omul a fost salvat în timp ce înota agățat de bucăți de polistiren.
11:30
Militar american, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei Veridica.md
Acesta a încercat să furnizeze unui agent sub acoperire detalii despre tancul M1A2 Abrams.
11:30
78 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală Veridica.md
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
11:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ CUB și Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală Veridica.md
Blocul „Împreună” a depus actele pentru participare la scrutinul din 28 septembrie.
10:40
Rebelii houthi anunță sancțiuni față de zeci de companii maritime Veridica.md
Acestea ar fi încălcat blocada navală impusă Israelului de insurgenții din Yemen.
Acum 8 ore
09:50
Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România Veridica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, contestă decizia prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen și cere anularea interticției.
09:50
Festival de film ucrainean la București Veridica.md
Potrivit organizatorilor, „prin aceste filme, ne apropiem nu doar de o cultură vecină, ci şi de poveşti de viaţă universale - despre curaj, iubire, supravieţuire şi regăsire”.
08:50
Trump intenționează să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare Veridica.md
Președintele SUA vrea să-i aducă la aceeași masă pe Putin și Zelenski.
08:20
Milorad Dodik anunță un referendum pentru a-i confirma politica Veridica.md
Liderul sârbilor bosniaci a fost demis din funcție de Comisia Electorală, după condamnare.
08:10
Cinci soldați împușcați la o bază militară din SUA Veridica.md
Presupusul trăgător a fost arestat.
Acum 12 ore
08:00
Trump crește cu încă 25% taxele vamale impuse Indiei Veridica.md
Măsura vine ca represalii pentru continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Acum 24 ore
17:10
Doi ani de închisoare pentru o jurnalistă georgiană Veridica.md
Mzia Amaghlobeli ar fi pălmuit un polițist.
16:30
Dosar penal privind amenințarea cu moartea a judecătoarei în dosarul Guțul Veridica.md
Judecătoarea care a examinat dosarul bașcanei Evghenia Guțul și a fost amenințată cu moartea, a depus o plângere la poliție cu privire la intimidările și amenințările la care a fost supusă. A fost deschis un dosar penal pentru amenințarea unei persoane cu funcție de răspundere.
Ieri
15:40
Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său Veridica.md
Actualul vicepreședinte al SUA ar putea candida în tandem cu secretarul de stat Marco Rubio.
15:20
Istoricul conservator Karol Nawrocki e noul președinte al Poloniei Veridica.md
El a declarat că nu vede în prezent niciun loc pentru Ucraina vecină în NATO sau în Uniunea Europeană.
13:10
Noi ambasadori aprobați de Guvern Veridica.md
Viorel Ursu a fost numit de Guvern ambasador în Suedia, iar Mihail Barbulat - ambasador în Ungaria.
13:10
Spania renunţă la achiziţia aeronavelor americane F-35 Veridica.md
Madridul va procura, în schimb, echipamente militare produse în Europa.
13:00
Tiraspolul prelungește starea de urgență Veridica.md
Regimul de la Tiraspol prelungește starea de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august, din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze.
12:40
Ce învățăminte a tras Plahotniuc? Veridica.md
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma? 
12:00
Românii din județul Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert asupra riscului de a cădea obiecte din spaţiul aerian Veridica.md
Posibila țintă a armatei ruse ar fi fost o magistrală de gaze din Ucraina.
11:20
Meciuri în cupele europene pentru echipele româneşti de fotbal Veridica.md
Partidele decisive pentru calificare au loc săptămâna viitoare.
10:30
Joi e zi de doliu naţional în România, în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu Veridica.md
Toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul naţional în bernă.
10:10
Judecătoarea care a examinat cazul Evgheniei Guțul, amenințată cu moartea Veridica.md
„Acest judecător a fost supus câteva luni de zile unor presiuni constante, cum ar fi mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea de fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții”.
09:20
Mai mulţi europarlamentari cer embargou asupra vânzării de arme către Israel Veridica.md
Socialiștii, Verzii și Stânga Unită Europeană au semnat o scrisoare care acuză încălcarea dreptului internaţional de către Israel.
07:10
Viktor Orban s-a întâlnit cu liderul sârb bosniac Milorad Dodik Veridica.md
La întâlnire a participat şi şeful diplomaţiei de Budapesta, Peter Szijjarto.
07:00
Zelenski și Trump au avut o discuție "productivă" Veridica.md
Ultimatumul dat de preşedintele american Rusiei expiră în câteva zile.
06:50
80 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima Veridica.md
În oraşul japonez este organizată o ceremonie de comemorare.
06:40
Lituania cere NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană Veridica.md
Solicitarea vine după ce două drone lansate din Rusia s-au prăbuşit pe teritoriul său.
06:30
Zeci de persoane ucise de tiruri israeliene, în Gaza Veridica.md
Armata israeliană susţine că nu este la curent cu nici o victimă.
5 august 2025
19:50
A murit primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu Veridica.md
A studiat la Moscova pe vremea lui Stalin, a fost ministru pe vremea lui Ceaușescu, iar România a intrat în NATO pe vremea lui.
17:50
Interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova și reacția autorităților moldovenești Veridica.md
Interferențele Kremlinului în viitoarele alegeri parlamentare sunt fără precedent. Președintele Maia Sandu a convocat în 30 iulie Consiliul Suprem de Securitate, la care au fost discutate măsurile de asigurare a integrității și securității procesului electoral din 28 septembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Armata rusă anunță că a capturat încă un sat ucrainean Veridica.md
Ar fi al treilea în regiunea Dnipropetrovsk.
13:20
De ce nu scapăm încă de Gazprom, sau ce a ratat Republica Moldova Veridica.md
În august, Energocom va prelua controlul asupra infrastructurii de asigurare cu gaz a Republicii Moldova, a anunţattriumfalist săptămâna trecută, premierul Dorin Recean.
12:50
Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare Veridica.md
Ea a fost arestată din sala de judecată. Evghenia Guțul a pledat nevinovată și a declarat că procesul este unul motivat politic.
12:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ PCRM merge în alegeri cu Blocul Patriotic constituit din foștii comuniști Dodon, Tarlev și Vlah Veridica.md
Dodon a anunțat că cele patru partide vor depune documentele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegeri în bloc.
11:10
NASA are în plan construirea unui reactor nuclear pe Lună Veridica.md
„Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale.”
10:20
Japonia încheie un acord istoric cu Australia, în domeniul militar Veridica.md
Tokyo va furniza armatei australiene nave de război în valoare de 6,5 miliarde de dolari.
10:00
Stare de alertă la nivel naţional în Portugalia, din cauza riscului extrem de incendii de vegetaţie Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona.
09:50
Fără vize în Emiratele Arabe Unite Veridica.md
Acordul privind abolirea reciprocă a regimului de vize va intra în vigoare la 5 septembrie 2025.
09:50
Convorbire între șefii diplomațiilor americană și britanică Veridica.md
Marco Rubio și David Lammy au discutat despre situațiile din Ucraina, Orientul Mijlociu și Sudan.
09:40
Un lucrător de la căile ferate a fost ucis și patru au fost răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra orașului Lozova, din estul Ucrainei Veridica.md
Primarul Serghei Zelenski acuză: „noaptea trecută, rușii au comis un adevărat act terorist împotriva unor oameni pașnici, care dormeau liniștiți”.
09:20
Olanda inaugurează noul program NATO de înarmare a Ucrainei Veridica.md
Guvernul de la Haga va furniza armament Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro.
08:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul condus de Arina Spătaru a depus cerere de înregistrare în cursa electorală Veridica.md
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spătaru, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
08:20
Netanyahu anunță decizia de ocupare completă a Fâșiei Gaza Veridica.md
Premierul israelian va da, în această săptămână, instrucțiuni armatei pentru continuarea operațiunilor militare.
