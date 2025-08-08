Tragedie în Cahul: Minorul dat dispărut, găsit fără suflare într-un râu

09:30

Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit în gol de la înălțime. Tragedia a avut loc astăzi, în jurul orei 10:29, pe teritoriul unui șantier din sectorul Botanica. Victima s-a dovedit a fi un cetățean român în vârstă de 51 de ani, angajat oficial al comaniei de construcții. Acesta ar fi efectuat lucrări la …