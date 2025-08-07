Zeci de percheziții în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor

21:20

Un copil de cinci ani a fost lovit mortal de un microbuz, pe o stradă din orașul Ungheni, transmite duminică, 3 august curent, TVR Moldova. Potrivit martorilor, la fața locului, au intervenit mai multe echipaje de la poliție şi serviciul de ambulanţă. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0. Poliţia va reveni cu informaţii după … Articolul Un copil de 5 ani a fost tamponat mortal de un microbuz chiar pe trecerea de pietoni apare prima dată în BreakingNews.