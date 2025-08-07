Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, înotând cu o plută improvizată din polistiren

10:40

Cercetătorii au descoperit că un hormon produs de celulele adipoase poate trata o complicație severă a diabetului de tip 1 chiar și în absența insulinei. În urmă cu mai bine de un deceniu, cercetătorii au descoperit că o complicație acută a diabetului de tip 1, cetoacidoza diabetică (DKA), poate fi rezolvată cu ajutorul hormonului leptină