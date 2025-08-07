Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, înotând cu o plută improvizată din polistiren
BreakingNews, 7 august 2025 15:50
Un bărbat din Coreea de Nord a reușit să traverseze frontiera maritimă spre Coreea de Sud, înotând în estuarul fluviului Han cu o plută improvizată din polistiren. Incidentul, care a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie, s-a încheiat cu o operațiune de salvare a fugarului, care a durat zece ore. Militarii sud-coreeni …
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 5 minute
16:00
Un papagal a ajutat poliția britanică să desființeze o rețea de traficanți de droguri # BreakingNews
Un papagal vorbitor a devenit un martor-cheie într-o operațiune antidrog de amploare în Marea Britanie, ducând la arestarea și condamnarea a 15 membri ai unei bande. Papagalul, pe nume Mango, a fost învățat de prietena liderului grupării să repete o expresie specifică folosită la vânzarea drogurilor, „două la 25". Membrii bandei au primit pedepse cumulate …
Acum 15 minute
15:50
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, înotând cu o plută improvizată din polistiren # BreakingNews
Acum o oră
15:20
Alexandr Stoianoglo: PAS a alunecat spre o justificare de facto a regimului Antonescu # BreakingNews
Alexandr Stoianoglo a lansat un atac dur la adresa practicilor antidemocratice și antieuropene ale actualei guvernări, denunțând o politică intenționată de dezbinare și discriminare în societate. „Justificarea și eroizarea criminalilor fasciști, organizatorilor Holocaustului, manualele școlare xenofobe, restrângerea ilegală a funcțiilor limbii ruse, campania împotriva autonomiei găgăuze, sprijinul public acordat provocatorilor de către partidul de guvernământ …
15:10
Trotuarele de pe strada Ginta Latină, aproape gata. Lucrările de reabilitare – pe final # BreakingNews
Lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana se apropie de final. În prezent, muncitorii intervin la amenajarea spațiilor verzi și montarea indicatoarelor rutiere. Proiectul face parte dintr-un program municipal amplu de modernizare a infrastructurii pietonale și presupune: decaparea stratului de asfalt vechi, schimbarea bordurilor vechi cu unele noi, pe …
Acum 2 ore
14:50
Ion Ceban critică guvernarea pentru modul în care folosește integrarea europeană: „Nu poate exista dictatură în numele unor obiective nobile” # BreakingNews
„Adevărata integrare europeană înseamnă acceptarea libertăților civile, a supremației legii și a democrației", susține Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a avertizat că actuala guvernare folosește integrarea europeană ca pe un instrument politic și de propagandă: „Nu poate exista dictatură în numele unor obiective europene nobile. Niciun abuz nu poate fi justificat prin …
14:40
A evadat ca-n filme, dar nu a ajuns departe. Deținutul ucrainean, cercetat pentru jaf și infracțiuni sexuale grave comise asupra a două minore, a fost găsit și reținut de forțele de ordine, după ce a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia. Potrivit poliției, tânărul de 22 de ani a fost localizat într-o localitate de pe malul …
Acum 4 ore
13:40
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație # BreakingNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS "Fulger" și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Suspecții utilizau sistemul de plăți …
13:40
Un avion de tip Airbus A321 al companiei Ural Airlines, care efectua joi dimineață zborul de la Moscova spre Soci, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Astrahan, după declanșarea unei alerte tehnice la bord. Potrivit companiei aeriene, sistemele de monitorizare ale aeronavei au indicat o disfuncționalitate care nu permitea continuarea în …
13:30
Un băiat din raionul Cahul este căutat cu disperare de familie și autorități, după ce a dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, minorul a plecat de acasă în seara zilei de 5 august, în jurul orei 20:00, și de atunci nu a mai fost văzut. Minorul are aproximativ 1,69 metri înălțime, ochi albaștri …
13:10
„Moldova Mare” va merge singură în alegeri: Victoria Furtună acuză partidele că servesc interese străine # BreakingNews
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare", a anunțat că formațiunea sa va participa singură la viitoarele alegeri, deoarece nu a identificat partide care să lupte pentru interesele Republicii Moldova, și nu pentru cele ale partenerilor externi. Potrivit liderului politic, o coaliție ar fi posibilă doar cu partide care doresc să ajungă în Parlament pentru …
12:30
Avocata pentru drepturile omului din Rusia, Tatiana Moskalkova, s-a adresat Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, cu un apel pentru protejarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Informația a fost publicată de Vedomosti, citând canalul de Telegram al Tatianei Moskalkova, scrie Novosti24.md. „Consider că pronunțarea unei sentințe dure de condamnare împotriva șefei aleasă legitim a …
12:10
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # BreakingNews
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important" de la …
Acum 6 ore
11:50
„Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării". Politiciana cere convocarea de urgență Consiliul Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, …
11:40
Un bărbat de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 6 august, pe strada Grenoble din Capitală. Potrivit Poliției, un automobil de marca Toyota, condus de o persoană care urmează a fi identificată, a lovit o trotinetă electrică, la ghidonul căreia se …
11:10
Un tânăr a fost încătușat de oamenii legii, după ce l-a atacat pe un consătean cu fruca. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești, din raionul Telenești, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Este vorba despre un individ în vârstă de 25 de ani, care a avut un conflict cu …
10:40
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger" au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 …
10:10
Acțiune de susținere pentru Evghenia Guțul și Svetlana Popan în fața penitenciarului nr. 13 # BreakingNews
La Chișinău continuă acțiunile de susținere pentru Evghenia Guțul și Svetlana Popan. Pe 6 august, activiștii blocului „Victorie" s-au adunat din nou în fața penitenciarului nr. 13, unde sunt deținute cele două femei condamnate într-un dosar politic de rezonanță. Participanții la acțiune au venit cu pancarte pe care erau mesaje precum: „Guțul – noi suntem!", …
Acum 8 ore
09:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților …
Acum 24 ore
17:30
Extinderea Programului național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, pentru perioada 2026–2029, precum și rezultatele obținute în perioada 2023–2025, au fost discutate în cadrul unui seminar de lucru organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), cadre didactice, experți și parteneri …
17:10
„Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS # BreakingNews
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare …
17:00
Stoianoglo a acuzat guvernarea că folosește războiul din Ucraina drept „alibi” pentru ambițiile sale dictatoriale # BreakingNews
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o …
16:50
La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor # BreakingNews
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară". Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și …
16:10
Poliția din sudul Republicii Moldova este în stare de alertă, după ce marți, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a evadat chiar din incinta Judecătoriei Cimișlia. Fugarul este un cetățean ucrainean de 22 de ani, cercetat penal pentru viol urmat de decesul victimei, în baza articolului 171, alin. (3) din Codul Penal. Acesta era …
Ieri
15:40
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # BreakingNews
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem …
15:10
Autoritățile iraniene au executat miercuri un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului, acuzat că a transmis informații despre un om de știință nuclear ucis în războiul de 12 zile declanșat de Israel în iunie, informează AFP și Reuters, citând portalul judiciar iranian Mizan. „Roozbeh Vadi (…) a fost executat în urma unei proceduri judiciare …
14:40
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro # BreakingNews
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri …
14:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat public Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că exercită presiuni asupra primarilor și agenților economici. Într-o postare video, Ceban a afirmat că reprezentanții PAS ar încerca să-i convingă pe aceștia să se alăture partidului de guvernământ, să voteze conform indicațiilor sau, în unele cazuri, să renunțe la …
14:00
Bărbat arestat după ce și-a aprins țigara cu flacăra de la Mormântul Soldatului Necunoscut din Paris # BreakingNews
Un bărbat care și-a aprins țigara cu flacăra eternă de la Mormântul Soldatului Necunoscut, aflat sub Arcul de Triumf din Paris, a fost arestat de Poliția franceză, a anunțat mar
13:40
Funeraliile de stat în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, au început miercuri, 6 august 2025. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost transportat la Palatul Cotroceni, unde a fost depus în Sala Unirii. Românii îi pot aduce astăzi, 6 august, un ultim omagiu fostului președinte al României, Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, transmite breakingnews.md cu referire … Articolul Funeraliile lui Ion Iliescu, ceremonie la Cotroceni apare prima dată în BreakingNews.
13:20
„Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS: PAS – eliminat de la alegeri, Grosu – la închisoare! # BreakingNews
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”. Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, … Articolul „Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS: PAS – eliminat de la alegeri, Grosu – la închisoare! apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Apelul lui Vladimir Plahotniuc pentru clasa politică: ”Să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS” # BreakingNews
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara … Articolul Apelul lui Vladimir Plahotniuc pentru clasa politică: ”Să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS” apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # BreakingNews
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind … Articolul Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea a patru persoane – mamă, fiică și concubinii acestora – la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de detenție pentru vânzarea și păstrarea de droguri în proporții deosebit de mari. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, inculpații au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea … Articolul Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii apare prima dată în BreakingNews.
11:00
O femeie de 63 de ani a fost salvată de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) după ce a căzut într-o fântână cu apă, în propria gospodărie din localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:29, iar la fața locului a intervenit de urgență o … Articolul Briceni: O femeie, salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Numărul deceselor cauzate de virusul West Nile în Italia a ajuns la 12 în acest an, iar numărul total al cazurilor confirmate este de 145, a anunțat marți ministrul italian al Sănătății, Orazio Schillaci, în cadrul unei intervenții în Senatul de la Roma, citat de EFE. „Situația este sub control, monitorizată constant și se menține … Articolul Italia: 12 decese și 145 de cazuri de infectare cu virusul West Nile în 2025 apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Un avion de transport medical s-a prăbușit în SUA. Toate persoanele aflate la bord au murit # BreakingNews
Patru persoane aflate la bordul unui avion de transport medical au murit după ce aeronava s-a prăbuşit şi a luat foc marţi în apropierea unui aeroport din statul american Arizona, au declarat autorităţile locale, relatează miercuri dpa. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea aeroportului Chinle, în nordul statului Arizona, în timp ce efectua … Articolul Un avion de transport medical s-a prăbușit în SUA. Toate persoanele aflate la bord au murit apare prima dată în BreakingNews.
09:20
O tânără mamă din Rusia și-a fracturat coloana vertebrală după ce a încercat să facă un trend periculos de pe TikTok, inspirat de cântăreața americană Nicki Minaj. Femeia născuse un copil cu doar două luni în urmă. Acum a ajuns imobilizată la pat. Mariana Barutkina, o influenceriță în vârstă de 32 de ani din Ekaterinburg, … Articolul VIDEO// Trend periculos pe TikTok. O mamă și-a rupt coloana pentru câteva like-uri apare prima dată în BreakingNews.
5 august 2025
21:40
Decizia instanței de a le condamna pe bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, și pe Svetlana Popan, la șapte, respectiv șase ani de închisoare, a stârnit un val de reacții dure în Moldova și în afara țării. Criticii au calificat sentința drept o „răfuială politică” și un „act de justiție” fără dreptate. Ambele au fost găsite vinovate … Articolul Proteste și critici dure după condamnarea Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan apare prima dată în BreakingNews.
18:30
Blocul ALTERNATIVA a prezentat public marți, 5 august, cei patru piloni principali pe care își fundamentează viziunea pentru un viitor „demn și suveran” al Republicii Moldova. Potrivit declarației politice, formațiunea își propune să restabilească încrederea cetățenilor în viitorul european al țării, dar într-un mod „echilibrat, liber și fără impuneri ideologice”. 1. Moldova europeană, în care … Articolul Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru un parcurs demn al Republicii Moldova apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, a criticat dur sentința de 7 ani de închisoare primită de bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzând un proces motivat politic. Furtună a atras atenția asupra Art. 89 din Codul penal, care permite amânarea executării pedepsei pentru mamele cu copii sub 8 ani, subliniind că ignorarea acestei prevederi reprezintă … Articolul Lidera „Moldova Mare” acuză justiția politică după sentința bașcanului Găgăuziei apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Doi copii de 6 și 8 ani au fost găsiți morți într-o piscină. Tragedia s-a produs în orașul Antibes din sud-estul Franței. Micuții fuseseră daţi dispăruţi în după-amiaza zilei de luni, 4 august, transmite Observatornews.ro. Aparent, ar fi fost descoperiți înfăşuraţi în prelata aflată pe fundul piscinei, care nu era acoperită la acel moment. Potrivit sursei … Articolul Tragedie în Franța. Doi copii au fost găsiți morți într-o piscină apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Val de furie în China: Un caz de bullying școlar, filmat și postat online, declanșează proteste masive # BreakingNews
Un caz șocant de violență între minore, devenit viral pe rețelele sociale, a stârnit proteste masive în orașul Jiangyou, sudul Chinei. Peste 1.000 de persoane au ieșit în stradă, acuzând autoritățile de pedepse prea blânde și lipsă de protecție pentru victimele abuzurilor. Una dintre agresoare spune că a fost dusă de mai multe ori la … Articolul Val de furie în China: Un caz de bullying școlar, filmat și postat online, declanșează proteste masive apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas fără telefon. Suspectul, depistat de carabinieri # BreakingNews
Aflat în misiune de menținere a ordinii publice, un echipaj de carabinieri a observat un bărbat de aproximativ 30 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate, dezorientat și instabil. Carabinierii au intervenit imediat pentru a-l ajuta. În urma discuțiilor, bărbatul a declarat că ar fi fost implicat într-un conflict într-un local din capitală și … Articolul Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas fără telefon. Suspectul, depistat de carabinieri apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Două persoane au fost ucise, iar cel puţin alte şase au fost rănite şi transportate la spital în urma unui atac armat, la începutul săptămânii, la o petrecere într-un cartier din centrul Los Angelesului, au anunţat autorităţile. Un bărbat a fost ucis pe loc, la intersecţia 14tk Place cu bulevardul Griffith, iar o femeie a … Articolul Atac armat în centrul orașului Los Angeles. Cel puțin două persoane au fost ucise apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Cu protecția FSB și sprijin logistic, Borman s-ar implica în acțiuni de influențare a procesului electoral din Moldova # BreakingNews
Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea criminală cu pseudonimul „Borman”, este vizat într-o serie de acuzații care ridică semne de întrebare serioase asupra implicării grupărilor interlope în destabilizarea situației politice din Republica Moldova. Potrivit unei investigații publicate de INDEPENDENT, Pruteanu ar acționa la comanda autorității criminale Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, o figură cunoscută pentru legăturile sale cu … Articolul Cu protecția FSB și sprijin logistic, Borman s-ar implica în acțiuni de influențare a procesului electoral din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui cuplu acuzat de săvârșirea unui dublu omor, comis în vara anului trecut, în capitală. Cei doi — o femeie de 36 de ani și concubinul ei de 33 de ani — au fost recunoscuți vinovați și condamnați la pedepse privative de libertate: 17 ani pentru bărbat și 18 … Articolul Doi concubini, condamnați pentru dublu omor în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, și-a aflat astăzi, 5 august, sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Ea a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Aceasta a venit însoțită de copilul ei. Înainte de ședința de astăzi, poliția a format un cordon în fața sediului instanței. Peste drum, simpatizanții bașcanei protestează. La ședința … Articolul Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Trei oameni au murit pe o autostradă de lângă Florența într-un accident teribil, produs din cauza unui șofer de TIR. Ei se aflau într-o ambulanță lovită în plin de autovehiculul care a schimbat brusc banda de mers. 0 seconds of 40 secondsVolume 90% Ambulanța transporta o pacientă și a fost strivită, practic, între TIR-ul respectiv … Articolul Accident grav pe o autostradă din Italia. Trei oameni au murit, 18 au fost răniți apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Cercetătorii au descoperit că un hormon produs de celulele adipoase poate trata o complicație severă a diabetului de tip 1 chiar și în absența insulinei. În urmă cu mai bine de un deceniu, cercetătorii au descoperit că o complicație acută a diabetului de tip 1, cetoacidoza diabetică (DKA), poate fi rezolvată cu ajutorul hormonului leptină … Articolul Diabetul de tip 1 ar putea fi tratat fără insulină apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un avocat din Chișinău, bănuit că ar fi cerut zeci de mii de euro pentru a „aranja” decizii în instanță # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai multe tranșe, … Articolul Un avocat din Chișinău, bănuit că ar fi cerut zeci de mii de euro pentru a „aranja” decizii în instanță apare prima dată în BreakingNews.
