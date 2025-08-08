Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august
Provincial, 8 august 2025 22:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe str. Calea Orheiului.
Acum o oră
22:30
Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe str. Calea Orheiului.
Acum 6 ore
17:20
Au fost finalizate lucrările de instalare a scării exterioare de siguranță la Școala Primară „Ion Creangă" din orașul Ialoveni – o investiție esențială pentru sporirea nivelului de securitate al elevilor și personalului instituției. Despre aceasta a anunțat primăria orașului, transmite PROVINCIAL. Această realizare a fost posibilă grație colaborării eficiente dintre Consiliul raional Ialoveni și Primăria
Acum 8 ore
16:50
Uniunea Europeană investește în reparația grădiniței „Albinuța" din Hîncești. Clădirea este renovată complet: se izolează pereții, se schimbă acoperișul, se modernizează sistemul de încălzire, se reabilitează zona exterioară. Proiectul are o valoare de peste 3,8 milioane de lei. Când va începe noul an educațional în această toamnă, grădinița „Albinuța" va fi complet renovată, cu termoizolare,
16:40
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pentru a inspecta mersul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice de interes raional. Astfel, potrivit autorităților raionale: Pe drumul L112 Palanca – Cotova, segmentul Cotova, se execută lucrări de asfaltare în valoare de 225 531,85 lei, constând în aplicarea îmbrăcămintei de beton
16:30
Igor Grosu, în raionul Cahul: Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a discutat cu cetățenii și a vizitat proiectele de modernizare a infrastructurii implementate în regiune. Vizita de lucru a început cu o discuție cu oamenii din satul Brînza, localitate în care au fost implementate mai multe proiecte. De exemplu, Casa de
16:20
Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august 2025
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe str. Calea Orheiului.
16:10
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru informează că marți, 12 august 2025, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10:00, la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi", satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Ședința este organizată conform Regulamentului-cadru al CRD Centru, care stabilește activitatea și funcționalitatea acestuia. La eveniment sunt
15:50
Descoperiri arheologice importante lângă Biserica Măzărache din capitală: 15 morminte medievale găsite
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare coordonează un proiect finanțat din bugetul municipal dedicat cercetării, conservării și valorificării patrimoniului arheologic al orașului. În cadrul acestui proiect, din luna iulie până în prezent, au fost realizate săpături arheologice în zona de est a Bisericii Măzărache, unde au fost descoperite 15 morminte aparținând adulților și copiilor.
15:40
La Drochia, autoritățile caută soluții pentru creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor
În contextul preocupărilor legate de nivelul scăzut de acoperire vaccinală în rândul copiilor din raion, la Drochia a fost organizată o întâlnire intersectorială, menită să abordeze această problemă cu implicații directe asupra sănătății publice. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de spectacole a Centrului de Tineret Drochia și s-a desfășurat cu participarea reprezentanților din
15:20
Naționala Moldovei WU17 a remizat în cel de-al doilea meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României. Partida face parte dintr-o dublă programată în perioada 6-8 august. Meciul de la CNAF Buftea, România, s-a încheiat cu scorul de 1-1. România WU 17 – Moldova WU17 1-1 Au marcat: Sophie Cojanu (90+5) / Daniela Pușcaș (14) 8 august. CNAF
15:10
(VIDEO) Boris Volosatîi: AUR Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni și liberi
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni
Acum 12 ore
15:00
Pretura sectorului Rîșcani anunță cu bucurie semnarea unui acord de colaborare cu orașul Ujgorod, Ucraina. Documentul a fost semnat de pretorul sectorului Rîșcani, Mihai Furculiță, și primarul Ujgorodului, Bogdan Andriiv, marcând începutul unei relații de parteneriat ce va aduce beneficii ambelor comunități. Potrivit unui comunicat, sectorul Rîșcani devine astfel primul partener al Ujgorodului din Republica
14:50
Ialoveni: 23 de proiecte aprobate, inclusiv alocări financiare și parteneriate internaționale
Consiliul raional Ialoveni s-a întrunit astăzi, 8 august 2025, în ședință ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate 23 de proiecte de decizie, fiind în prealabil dezbătute în Comisiile consultative de specialitate. Ședința a fost deschisă prin onorarea simbolicii de stat a Republicii Moldova, iar în calitate de președinte al ședinței a fost
14:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 09 – 10 august 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, intersecție cu bd. Traian, în perioada
14:30
Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, informează PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, în cadrul programului „Lumea Deschisă – Open World", delegația din Republica Moldova, a fost selectată de o comisie independentă formată din reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău și ai Congresional Office for International Leadership
14:20
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia,
14:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777.md, Liga 1, dar și finala din cadrul Cupei Moldovei la futsal și meciurile Campionatului Moldovei la fotbal de plajă. Liga 7777.md Etapa 8 9 august Ora 18:00. CSF Spartanii Sportul – Dacia Buiucani. Stadionul
14:10
Conducerea Ministerului Finanțelor și CALM au discutat aspecte privind eficientizarea dezvoltării locale
La Ministerul Finanțelor a avut loc o nouă întrevedere între reprezentanții ministerului și cei ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), axată pe identificarea soluțiilor comune pentru dezvoltarea regională și eficientizarea finanțării la nivel local. Discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de finanțare – inclusiv prin granturi, proiecte de investiții externe, inițiative de transformare locală și
14:00
În baza dispoziției emisă de primăria capitalei, privind executarea unor lucrări de amenajare pe strada Calea Orheiului, traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 – 20 august. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte indicatoarele rutiere și să conducă prudent.
14:00
Trei tentative de introducere în țară a mărfurilor nedeclarate, stopate de funcționarii vamali
Funcționarii posturilor vamale Costești, Lipcani și Cahul au contracarat, în aceeași perioadă, trei tentative de introducere în țară a unor mărfuri nedeclarate, transportate în cantități comerciale și fără acte de proveniență. La postul vamal Costești (PVFI, rutier), pe direcția intrare în țară, a fost supus controlului detaliat un microbuz Mercedes-Benz Sprinter, condus de un cetățean al Republicii
13:40
(VIDEO) Sergiu Bejan, la obiectivul de pe drumul M5, km 182: prioritatea noastră rămâne siguranța participanților la trafic și creșterea confortului pe drumurile naționale și regionale
Directorul general al Administraţia Națională a Drumurilor, Sergiu Bejan, a monitorizat în aceste zile, în cadrul unor vizite de lucru, mai multe obiective importante de infrastructură rutieră de pe rețeaua națională de drumuri. Unul dintre obiectivele vizitate a fost drumul național M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera
13:10
Echipa de tineri fotbaliști din Bălți va participa la un turneu internațional în Polonia
În perioada 21–24 august 2025, la invitația orașului înfrățit Płock (Polonia), echipa de fotbaliști născuți în anul 2014 din Școala Sportivă Specializată de Fotbal a mun. Bălți va participa la prestigiosul turneu internațional Wisła Płock Youth Cup 2025, care va avea loc în orașul Płock. Despre aceasta a comunicat Primăria Bălți, transmite PROVINCIAL. La competiție
12:50
Consultări publice privind renovarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt" din Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 7 august 2025, au avut loc consultări publice asupra proiectului de execuție: Renovarea „Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt". Proiectul de
12:20
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a grupului de companii „Moldovagaz”, au fost finalizate, acesta fiind pus în funcțiune oficial. În total, oficiul va găzdui 23 de angajați ai SRL „Ungheni-gaz”, care deservește raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, 97 de angajați ai sucursalei raionale „Ungheni-gaz”, precum și […] Post-ul (FOTO) Un nou sediu modern pentru „Ungheni-gaz” apare prima dată în Provincial.
12:20
Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat […] Post-ul Accident în capitală: un motociclist a decedat, șoferul va fi reținut apare prima dată în Provincial.
12:10
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut. Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Astăzi, cu scopul de […] Post-ul IGSU: cazurile de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024 apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria Bălți a alocat 928.000 lei pentru compensarea cheltuielilor populației la încălzire # Provincial
În scopul susținerii categoriilor social-vulnerabile ale populației, primarul de Bălți, Alexandr Petkov, a semnat dispoziția privind acordarea ajutorului financiar pentru perioada rece a anilor 2024–2025, din mijloacele bugetului municipal, pentru anumite categorii de cetățeni. Ajutorul material pentru perioada rece a anilor 2024–2025, în valoare de 4000 de lei (800 de lei lunar), a fost acordat […] Post-ul Primăria Bălți a alocat 928.000 lei pentru compensarea cheltuielilor populației la încălzire apare prima dată în Provincial.
12:00
Campania de promovare a modului sănătos de viață „Fii conștient – trăiește sănătos!” este în plină desfășurare în mai multe localități din țară. În această săptămână, zeci de elevi din raionul Glodeni au fost implicați într-o sesiune interactivă de instruire, organizată în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban”. Evenimentul este parte a proiectului „Comunitate informată – […] Post-ul Campania „Fii conștient – trăiește sănătos!” a ajuns la Glodeni apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria Chișinău, Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 08 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 […] Post-ul Modificări pe ruta de autobuz 21 din cauza lucrărilor din Bubuieci apare prima dată în Provincial.
11:50
Se încheie perioada de solicitare a sprijinului per cap de animal pentru ovine și caprine # Provincial
Astăzi, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Post-ul Se încheie perioada de solicitare a sprijinului per cap de animal pentru ovine și caprine apare prima dată în Provincial.
11:40
Igor Dodon: încep întâlnirile cu activiștii partidelor care fac parte din bloc: „Astăzi – la Ștefan Vodă, mâine – la Soroca și Edineț, duminică – la Briceni și Drochia” # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august, Blocul Electoral Patriotic va depune lista candidaților pentru Parlament. „Astăzi, 8 august, la ora 15:00, Comisia Electorală Centrală va examina cererea Partidului Comuniștilor de aderare la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Sperăm într-o decizie pozitivă, iar apoi luni, 11 august, împreună […] Post-ul Igor Dodon: încep întâlnirile cu activiștii partidelor care fac parte din bloc: „Astăzi – la Ștefan Vodă, mâine – la Soroca și Edineț, duminică – la Briceni și Drochia” apare prima dată în Provincial.
11:20
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost cât de cât constant, chiar dacă insuficient, dacă raportăm la potenţialul companiilor de construcţii şi la necesităţile reale de edificii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, în anul 2022 au fost eliberate 3394 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidențiale, în 2023 […] Post-ul Autorizaţiile de construire: o tendinţă îngrijorătoare apare prima dată în Provincial.
11:10
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat pe 7 august 2025 de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290.000 de dolari SUA, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei, […] Post-ul Moldova își modernizează rețeaua de stații hidrologice și agrometeorologice apare prima dată în Provincial.
10:50
Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute. # Provincial
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […] Post-ul Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute. apare prima dată în Provincial.
10:40
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor # Provincial
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un […] Post-ul Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor apare prima dată în Provincial.
10:40
Ion Ceban: Am un angajament clar față de chișinăuieni și îmi doresc să duc la bun sfârșit proiectele începute în oraș # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, afirmă că are un angajament clar față de chișinăuieni și își dorește să ducă la bun sfârșit proiectele începute în oraș. „Lansăm alte inițiative mari în domenii precum infrastructura rutieră, grădinițele, reabilitarea râului Bîc și multe altele despre care, înainte, nici nu se vorbea”, a spus […] Post-ul Ion Ceban: Am un angajament clar față de chișinăuieni și îmi doresc să duc la bun sfârșit proiectele începute în oraș apare prima dată în Provincial.
10:40
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Fîrlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. În cadrul vizitei, discuțiile au vizat subiecte de interes strategic pentru comunitățile din Zona de Securitate, printre care: […] Post-ul Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni apare prima dată în Provincial.
10:40
Recuperare economică în doar câțiva ani. Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după […] Post-ul Recuperare economică în doar câțiva ani. Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
07:40
În data de 1 august 2025, în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, a avut loc o ședință de lucru cu participarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, reprezentanților administrației publice locale și proiectantului în cadrul proiectului „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia”. Scopul ședinței a […] Post-ul Peste 750 de locuitori din Valea Perjei vor avea acces la canalizare modernă apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:50
Daniella Misail-Nichitin, în raionul Glodeni: în fiecare localitate, cetățenii își doresc același lucru: siguranță, predictibilitate și încredere în instituții # Provincial
Consolidarea securității publice, apropierea de comunitate și susținerea angajaților din prima linie s-au aflat în centrul vizitei de lucru efectuate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe 7 august 2025, în raionul Glodeni. Vizita a vizat evaluarea activității structurilor teritoriale ale MAI, identificarea nevoilor curente și discutarea soluțiilor strategice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenda […] Post-ul Daniella Misail-Nichitin, în raionul Glodeni: în fiecare localitate, cetățenii își doresc același lucru: siguranță, predictibilitate și încredere în instituții apare prima dată în Provincial.
16:50
Trei autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală # Provincial
3 localități din Moldova – orașul Leova, comuna Copceac și comuna Sireți – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), implementată de PNUD, pentru a conceptualiza și pune în practică Portofolii de proiecte pentru transformare locală. Comunitățile au fost selectate în cadrul unei competiiți regionale, alături de alte […] Post-ul Trei autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală apare prima dată în Provincial.
16:30
Igor Grosu, la Cahul: treptat, cu răbdare și multă muncă, ne construim infrastructura strategică a țării – drumuri, linii electrice, spitale, școli – toate menite să ne paveze calea spre UE # Provincial
Igor Grosu, președintele Parlamentului, astăzi, în drum spre întâlnirea cu cetățenii din Frumușica, raionul Cahul, a mers pe un drum nou, „un drum care nu s-a reparat de peste 45 de ani. Acum, localitățile Borceag, Chioselia Mare, Frumușica, Chioselia Rusă, Cîietu și Dimitrova au un drum de acces bun, de mult așteptat de locuitorii lor”, […] Post-ul Igor Grosu, la Cahul: treptat, cu răbdare și multă muncă, ne construim infrastructura strategică a țării – drumuri, linii electrice, spitale, școli – toate menite să ne paveze calea spre UE apare prima dată în Provincial.
15:50
(VIDEO) Prima pădure comunitară din Roșcani, plantată pe un teren salvat de la degradare # Provincial
În satul Roșcani din raionul Anenii Noi a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren care altădată risca să devină o groapă de gunoi. Inițiativa a fost lansată încă din 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Deși terenul era […] Post-ul (VIDEO) Prima pădure comunitară din Roșcani, plantată pe un teren salvat de la degradare apare prima dată în Provincial.
15:40
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci, lucrările de reabilitare continuă. Astfel, lucrările la structura rutieră sunt realizate în proporție de aproximativ 75%, iar cele la structurile de drenaj – în proporție de 57%. Progresul general al execuției lucrărilor este de peste 45%. […] Post-ul AND: lucrări în desfășurare pe drumul R8.1, sectorul Arionești – Otaci apare prima dată în Provincial.
15:10
În stațiile de transport public din Bălți vor fi instalate panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport” # Provincial
Astăzi, 7 august 2025, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan și administratoarea întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți”, Elena Maximciuc s-au deplasat la mai multe stații de transport public pentru a identifica locurile optime de amplasare a panourilor informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport”. Inițiativa vine din partea primarul municipiului […] Post-ul În stațiile de transport public din Bălți vor fi instalate panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport” apare prima dată în Provincial.
14:40
FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă # Provincial
FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările pentru modernizarea sistemului de încălzire și preparare a apei calde menajere prin instalarea a 2 pompe de căldură la CPSN (Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale de Fotbal) al FMF de la Vadul lui Vodă. În cadrul CPSN au loc […] Post-ul FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
14:40
Ședință extraordinară la Rîșcani după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în Braniște # Provincial
Astăzi, 7 august 2025, în conformitate cu Dispoziția nr. 80 emisă de Președintele raionului Rîșcani, dl Vladimir Mizdrenco, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, în legătură cu apariția unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 membri din 29, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic […] Post-ul Ședință extraordinară la Rîșcani după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în Braniște apare prima dată în Provincial.
14:20
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, după ce s-a prezentat pentru control un autocar de rută […] Post-ul Țigarete și tutun, tăinuite pentru transport ilicit, depistate în postul vamal Cahul apare prima dată în Provincial.
14:20
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald’s, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer. Noile semafoare au fost deja conectate și vor contribui nu doar la siguranța pietonilor, […] Post-ul Primăria Chișinău: noi semafoare pietonale în sectorul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
14:20
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană # Provincial
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, în prezent, 59 715 de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 41 223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci […] Post-ul Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
