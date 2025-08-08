Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august

14:40

FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările pentru modernizarea sistemului de încălzire și preparare a apei calde menajere prin instalarea a 2 pompe de căldură la CPSN (Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale de Fotbal) al FMF de la Vadul lui Vodă. În cadrul CPSN au loc […]