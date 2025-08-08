Accident în capitală: un motociclist a decedat, șoferul va fi reținut
Provincial, 8 august 2025 12:20
Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat
Acum 5 minute
12:20
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a grupului de companii „Moldovagaz”, au fost finalizate, acesta fiind pus în funcțiune oficial. În total, oficiul va găzdui 23 de angajați ai SRL „Ungheni-gaz”, care deservește raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, 97 de angajați ai sucursalei raionale „Ungheni-gaz”, precum și […] Post-ul (FOTO) Un nou sediu modern pentru „Ungheni-gaz” apare prima dată în Provincial.
12:20
Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat
Acum 10 minute
12:10
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut. Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Astăzi, cu scopul de
Acum 30 minute
12:00
Primăria Bălți a alocat 928.000 lei pentru compensarea cheltuielilor populației la încălzire # Provincial
În scopul susținerii categoriilor social-vulnerabile ale populației, primarul de Bălți, Alexandr Petkov, a semnat dispoziția privind acordarea ajutorului financiar pentru perioada rece a anilor 2024–2025, din mijloacele bugetului municipal, pentru anumite categorii de cetățeni. Ajutorul material pentru perioada rece a anilor 2024–2025, în valoare de 4000 de lei (800 de lei lunar), a fost acordat
12:00
Campania de promovare a modului sănătos de viață „Fii conștient – trăiește sănătos!" este în plină desfășurare în mai multe localități din țară. În această săptămână, zeci de elevi din raionul Glodeni au fost implicați într-o sesiune interactivă de instruire, organizată în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban". Evenimentul este parte a proiectului „Comunitate informată –
12:00
Primăria Chișinău, Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 08 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30
11:50
Se încheie perioada de solicitare a sprijinului per cap de animal pentru ovine și caprine # Provincial
Astăzi, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De acest sprijin pot beneficia crescătorii care dețin oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum
Acum o oră
11:40
Igor Dodon: încep întâlnirile cu activiștii partidelor care fac parte din bloc: „Astăzi – la Ștefan Vodă, mâine – la Soroca și Edineț, duminică – la Briceni și Drochia” # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august, Blocul Electoral Patriotic va depune lista candidaților pentru Parlament. „Astăzi, 8 august, la ora 15:00, Comisia Electorală Centrală va examina cererea Partidului Comuniștilor de aderare la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Sperăm într-o decizie pozitivă, iar apoi luni, 11 august, împreună
11:20
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost cât de cât constant, chiar dacă insuficient, dacă raportăm la potenţialul companiilor de construcţii şi la necesităţile reale de edificii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, în anul 2022 au fost eliberate 3394 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidențiale, în 2023
Acum 2 ore
11:10
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat pe 7 august 2025 de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290.000 de dolari SUA, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei,
10:50
Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute. # Provincial
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger" la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
10:40
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor # Provincial
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un
10:40
Ion Ceban: Am un angajament clar față de chișinăuieni și îmi doresc să duc la bun sfârșit proiectele începute în oraș # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, afirmă că are un angajament clar față de chișinăuieni și își dorește să ducă la bun sfârșit proiectele începute în oraș. „Lansăm alte inițiative mari în domenii precum infrastructura rutieră, grădinițele, reabilitarea râului Bîc și multe altele despre care, înainte, nici nu se vorbea", a spus
10:40
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Fîrlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. În cadrul vizitei, discuțiile au vizat subiecte de interes strategic pentru comunitățile din Zona de Securitate, printre care:
10:40
Recuperare economică în doar câțiva ani. Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)", anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după
Acum 6 ore
07:40
În data de 1 august 2025, în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, a avut loc o ședință de lucru cu participarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, reprezentanților administrației publice locale și proiectantului în cadrul proiectului „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia". Scopul ședinței a
Acum 24 ore
16:50
Daniella Misail-Nichitin, în raionul Glodeni: în fiecare localitate, cetățenii își doresc același lucru: siguranță, predictibilitate și încredere în instituții # Provincial
Consolidarea securității publice, apropierea de comunitate și susținerea angajaților din prima linie s-au aflat în centrul vizitei de lucru efectuate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe 7 august 2025, în raionul Glodeni. Vizita a vizat evaluarea activității structurilor teritoriale ale MAI, identificarea nevoilor curente și discutarea soluțiilor strategice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenda
16:50
Trei autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală # Provincial
3 localități din Moldova – orașul Leova, comuna Copceac și comuna Sireți – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG), implementată de PNUD, pentru a conceptualiza și pune în practică Portofolii de proiecte pentru transformare locală. Comunitățile au fost selectate în cadrul unei competiiți regionale, alături de alte
16:30
Igor Grosu, la Cahul: treptat, cu răbdare și multă muncă, ne construim infrastructura strategică a țării – drumuri, linii electrice, spitale, școli – toate menite să ne paveze calea spre UE # Provincial
Igor Grosu, președintele Parlamentului, astăzi, în drum spre întâlnirea cu cetățenii din Frumușica, raionul Cahul, a mers pe un drum nou, „un drum care nu s-a reparat de peste 45 de ani. Acum, localitățile Borceag, Chioselia Mare, Frumușica, Chioselia Rusă, Cîietu și Dimitrova au un drum de acces bun, de mult așteptat de locuitorii lor",
15:50
(VIDEO) Prima pădure comunitară din Roșcani, plantată pe un teren salvat de la degradare # Provincial
În satul Roșcani din raionul Anenii Noi a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren care altădată risca să devină o groapă de gunoi. Inițiativa a fost lansată încă din 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Deși terenul era
15:40
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci, lucrările de reabilitare continuă. Astfel, lucrările la structura rutieră sunt realizate în proporție de aproximativ 75%, iar cele la structurile de drenaj – în proporție de 57%. Progresul general al execuției lucrărilor este de peste 45%.
15:10
În stațiile de transport public din Bălți vor fi instalate panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport” # Provincial
Astăzi, 7 august 2025, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan și administratoarea întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți", Elena Maximciuc s-au deplasat la mai multe stații de transport public pentru a identifica locurile optime de amplasare a panourilor informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport". Inițiativa vine din partea primarul municipiului
14:40
FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă # Provincial
FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările pentru modernizarea sistemului de încălzire și preparare a apei calde menajere prin instalarea a 2 pompe de căldură la CPSN (Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale de Fotbal) al FMF de la Vadul lui Vodă. În cadrul CPSN au loc
14:40
Ședință extraordinară la Rîșcani după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în Braniște # Provincial
Astăzi, 7 august 2025, în conformitate cu Dispoziția nr. 80 emisă de Președintele raionului Rîșcani, dl Vladimir Mizdrenco, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, în legătură cu apariția unui focar de pestă porcină africană în localitatea Braniște. La ședință au participat 22 membri din 29, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic
14:20
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, după ce s-a prezentat pentru control un autocar de rută
14:20
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz" și McDonald's, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer. Noile semafoare au fost deja conectate și vor contribui nu doar la siguranța pietonilor,
14:20
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană # Provincial
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, în prezent, 59 715 de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 41 223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci […] Post-ul Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
14:20
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11 215 elevi au fost deja înmatriculați. Această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, iar față de sesiunea din 2023 — cu 6,39 […] Post-ul Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere apare prima dată în Provincial.
14:10
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […] Post-ul Maxim Moroșan – anunț pentru moldovenii din Rusia: Regulile au fost simplificate! apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:10
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: 75% dintre piloni, asamblați # Provincial
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de pe ambele capete ale liniei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația […] Post-ul Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: 75% dintre piloni, asamblați apare prima dată în Provincial.
12:00
Partidul Noua Opţiune Istorică propune o nouă amnistie a capitalurilor pentru deblocarea situației din mai multe ramuri importante ale economiei # Provincial
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate […] Post-ul Partidul Noua Opţiune Istorică propune o nouă amnistie a capitalurilor pentru deblocarea situației din mai multe ramuri importante ale economiei apare prima dată în Provincial.
11:40
Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi pe altele noi și eficiente energetic # Provincial
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat […] Post-ul Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi pe altele noi și eficiente energetic apare prima dată în Provincial.
11:10
Tinerii din Orhei, pregătiți pentru angajare în cadrul taberei de vară „Abilitare prin angajare” # Provincial
În perioada 4–5 august, 20 de tineri și tinere din regiunea Orhei au participat la tabăra de consiliere vocațională „Abilitare prin angajare”, desfășurată în cadrul campaniei naționale de promovare a ocupării forței de muncă în rândul tineretului, lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Guvernului Germaniei. Pe parcursul celor două zile, participanții au fost […] Post-ul Tinerii din Orhei, pregătiți pentru angajare în cadrul taberei de vară „Abilitare prin angajare” apare prima dată în Provincial.
10:40
Compensații la electricitate: 81,1 milioane de lei, acordate antreprenorilor în ultimele șapte luni # Provincial
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […] Post-ul Compensații la electricitate: 81,1 milioane de lei, acordate antreprenorilor în ultimele șapte luni apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au […] Post-ul MAIA consultă noul Regulament privind Cartea istoriei câmpului apare prima dată în Provincial.
09:50
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene în țară. Printre cei 11 câștigători desemnați se numără și trei investitori din localități situate în perimetrul Zonei de Securitate, care vor construi […] Post-ul Mai multă energie regenerabilă în Zona de Securitate apare prima dată în Provincial.
09:40
Finanțare ilegală și corupere electorală: autoritățile desfășoară 78 de percheziții în țară # Provincial
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni dupǎ acțiunile procesuale. Post-ul Finanțare ilegală și corupere electorală: autoritățile desfășoară 78 de percheziții în țară apare prima dată în Provincial.
09:40
Miercuri, 6 august, au fost stabilite cele patru echipe calificate în semifinalele fazei play-off ale Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă, ediția 2025. Formația ARF Dubăsari a obținut un loc în penultimul act al competiției după o victorie categorică în fața echipei FC Real Petrești, scor 12-1. În duelul dintre FC Budești și CS […] Post-ul Fotbal pe plajă. S-au stabilit semifinalistele Campionatului Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
09:30
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a […] Post-ul Chișinău, Soroca și Bălți – cele mai afectate de furtună. IGSU: peste 40 de misiuni apare prima dată în Provincial.
07:50
Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național # Provincial
Ieri, la sediul ADR Centru din Ialoveni, a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), responsabili de elaborarea planului de amenajare a teritoriului național – sectiunea specializată apă și sanitație. Scopul întrunirii a fost colectarea de informații esențiale privind: proiectele de aprovizionare cu apă și […] Post-ul Directorul ADR Centru: Alimentarea cu apă și sanitație rămâne prioritatea numărul unu la nivel național apare prima dată în Provincial.
6 august 2025
19:20
Primăria municipiului Soroca, informează că toate serviciile gospodărești din oraș, sunt la intervenții pe teren, în scopul înlăturării consecințelor vântului puternic de astăzi, 6 august. Astfel, echipele de defrișare ale Serviciului de Amenajare și Înverzire, intervine în sectoare, pentru a înlătura situațiile de avariere apărute în urma rafalelor de vânt, soldate cu rupturi de crengi […] Post-ul Primăria Soroca intervine pentru lichidarea consecințelor vântului puternic apare prima dată în Provincial.
17:20
Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS # Provincial
În Republica Moldova cetățenii care susțin integrarea europeană sunt de două ori mai mulți decât cei care susțin guvernarea actuală. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a spus că, acest simplu adevăr arată clar că partidul care a fost la putere nu este perceput de cetățeni […] Post-ul Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS apare prima dată în Provincial.
16:50
În orașul Cimișlia se construiesc două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp. La stadioane vor putea merge familiile din zonă, iar tribunele vor fi accesibile inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Orașul are două echipe de volei masculin și două echipe de volei feminin care până acum se puteau antrena doar în […] Post-ul Două stadioane multifuncționale pentru baschet, volei și tenis de câmp la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
16:30
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […] Post-ul Denis Roșca: Fără mediatizare, oamenii nu știu ce pot face în propria țară apare prima dată în Provincial.
16:20
Tot mai mulți antreprenori din sectorul agroalimentar accesează sprijinul oferit prin Programul FCA, lansat în martie 2025. Până în prezent, 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare, inclusiv 14 afaceri în luna Iulie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, dintre care 14,23 milioane lei au […] Post-ul Agricultorii profită de Programul FCA: 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare apare prima dată în Provincial.
16:10
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României. Partida face parte dintr-o dublă programată în perioada 6-8 august. Meciul de la CNAF Buftea, România, s-a încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea gazdelor. Următorul amical va avea loc pe 8 august. România WU 17 – Moldova WU17 5-0 Au […] Post-ul Fotbal feminin WU17. Moldova, învinsă de România apare prima dată în Provincial.
15:50
Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local # Provincial
Colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți include vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite în împrejurimile municipiului. Potrivit Agenției Naționale Arheologice, vase ceramice realizate la roata olarului și datate din secolul al IV-lea au fost descoperite în împrejurimile municipiului Bălți. Descoperirile arheologice aparțin culturii Sаntana de Mureș. Aceste exponate au o valoare […] Post-ul Vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite lângă Bălți, incluse în colecția muzeului local apare prima dată în Provincial.
15:50
Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare # Provincial
Astăzi, 6 august 2025, a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, în cadrul căreia a fost analizată situația epizootică generată de focarele de pestă porcină africană, identificate anterior în extravilanul satelor Chircani și Cucoara, precum și în localitățile Zîrnești, Paicu și Andrușul de Jos. În urma evaluării situației curente și a […] Post-ul Măsuri actualizate în raionul Cahul privind pesta porcină: unele interdicții rămân în vigoare apare prima dată în Provincial.
15:40
La Nisporeni, cu ajutorul financiar al Uniunii Europene, se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Se construiește și o parcare modernă de 3200 m², cu 105 locuri pentru mașini, lângă spital. Totodată, vor fi amenajate spații verzi pe teritoriu. Autoritățile locale spun că inițiativa va fluidiza traficul din zonă și va reduce […] Post-ul La Nisporeni se modernizează accesul către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate apare prima dată în Provincial.
15:40
Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie # Provincial
În perioada 29.07.2025-05.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană (PPA) și un focar de rabie. – 3 focare de PPA la porci domestici, în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești; – 1 focar de PPA la mistreț, în proximitatea localității Criva, raionul Briceni; – 1 focar de rabie la […] Post-ul Pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de Pestă porcină africană și un focar de rabie apare prima dată în Provincial.
