(VIDEO) Sergiu Bejan, la obiectivul de pe drumul M5, km 182: prioritatea noastră rămâne siguranța participanților la trafic și creșterea confortului pe drumurile naționale și regionale

În Republica Moldova cetățenii care susțin integrarea europeană sunt de două ori mai mulți decât cei care susțin guvernarea actuală. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a spus că, acest simplu adevăr arată clar că partidul care a fost la putere nu este perceput de cetățeni […] Post-ul Ion Ceban: Susținătorii Uniunii Europene sunt de două ori mai mulți decât susținătorii PAS apare prima dată în Provincial.