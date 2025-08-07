(VIDEO) Prima pădure comunitară din Roșcani, plantată pe un teren salvat de la degradare

12:00

Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate […] Post-ul Partidul Noua Opţiune Istorică propune o nouă amnistie a capitalurilor pentru deblocarea situației din mai multe ramuri importante ale economiei apare prima dată în Provincial.