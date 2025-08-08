BNM și ASF România unesc forțele pentru alinierea asigurărilor la standardele UE
8 august 2025
Banca Națională a Moldovei (BNM) și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) au semnat, pe 8 august, un Acord de cooperare bilaterală pentru consolidarea capacităților de licențiere, reglementare și supraveghere a societăților de asigurare din Republica Moldova. Documentul a fost semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și președintele ASF, Alexandru Petrescu. Acordul prevede schimb
• • •
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, a fost inclus oficial în componența Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi cererea de aderare, ceea ce a dus la extinderea denumirii blocului pentru a reflecta noua structură politică. În cadrul aceleiași ședințe, CEC a validat
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # Democracy.md
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă" („Open World"), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr.
17:10
Fostul ministru de Externe și actual candidat PAS la alegerile parlamentare, Nicu Popescu, consideră că arestarea lui Vladimir Plahotniuc și condamnarea Evgheniei Guțul marchează un pas important pentru Republica Moldova, demonstrând că justiția începe să funcționeze eficient și să sancționeze corupția. „Aceste cazuri nu trebuie privite ca o victorie a unei forțe politice, ci ca
VIDEO// AUR Moldova se declară independent: Liderul Boris Volosatîi respinge zvonurile de subordonare față de România # Democracy.md
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Partidul AUR din Republica Moldova
Pe 15 iulie 2025, preotul Constantin Turtureanu a fost forțat să părăsească Biserica „Nașterea Maicii Domnului" din satul Grinăuți, după ce a trecut sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, decizie care a divizat puternic comunitatea locală. Conflictul a fost amplificat de implicarea unor politicieni și membri ai grupării lui Ilan Șor. Preotul Turtureanu a motivat schimbarea prin
Ion Chicu, atac la adresa guvernării: „Avem nevoie de măsuri extraordinare, nu de improvizații” # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente". „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții
Dodon: Întâlnirea Trump-Putin ar putea opri războiul din Ucraina și salva Moldova de implicare # Democracy.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), consideră că întâlnirea anunțată între președinții Rusiei și Statelor Unite poate contribui la încheierea războiului din Ucraina, un rezultat pe care îl vede ca fiind „esențial pentru Moldova". Într-un mesaj video, Dodon a subliniat că un acord între Moscova și Washington ar putea redeschide rutele comerciale
Retragerea licenței Moldovagaz, între acuzațiile Gazprom și poziția experților moldoveni # Democracy.md
Declarațiile recente ale concernului rus Gazprom referitoare la retragerea licenței Moldovagaz au fost catalogate de experți drept „minciuni și amenințări" menite să exercite presiuni politice asupra autorităților de la Chișinău. Specialiștii susțin că informațiile prezentate de Gazprom sunt manipulative și urmăresc să dezinformeze opinia publică. Alexandr Slusari, expert și membru al Consiliului de Administrație Energocom,
Netanyahu anunță intenția de a prelua controlul Fâșiei Gaza pentru a elimina Hamas și a instaura o guvernare civilă # Democracy.md
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, într-un interviu pentru Fox News, că Israelul intenționează să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza, având ca scop eliminarea grupării Hamas și instaurarea unei guvernări civile responsabile. Netanyahu a explicat că această acțiune este necesară pentru a asigura securitatea Israelului și pentru a elibera populația din Gaza de
PAS acuză „Inima Moldovei” de folosirea abuzivă a simbolului său în campania electorală # Democracy.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat două sesizări către Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva Partidului „Inima Moldovei", pe care îl acuză de folosirea abuzivă a simbolului „/pas/" în timpul unui protest și de agitație electorală prematură. PAS solicită CEC să constate încălcările legale, să aplice sancțiunile corespunzătoare și să oblige „Inima Moldovei", condusă de
Tatiana Moskalkova, avocată pentru drepturile omului din Rusia, a solicitat intervenția Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, pentru a proteja drepturile bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Moskalkova consideră că sentința dură de condamnare, pronunțată recent împotriva acesteia, încalcă grav legea și principiile justiției, transmite Știri.md, citând omniapres.md. Avocata a subliniat că acest caz reprezintă
Roman Roșca discută proiecte strategice pentru dezvoltarea comunităților din raionul Căușeni # Democracy.md
Pe 7 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca, a întreprins o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților locale din Fârlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. Discuțiile s-au axat pe priorități strategice pentru comunitățile din Zona de Securitate, cum ar fi modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea sistemelor de alimentare cu
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului urmează să semneze un acord de pace considerat istoric, într-o ceremonie ce va avea loc vineri la Washington, sub medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut recent de președintele american Donald Trump, care a subliniat că deși mulți au încercat să încheie conflictul îndelungat dintre cele două foste republici sovietice, abia
Cabinetul de securitate israelian: Dezarmarea Hamas și administrare civilă alternativă în Fâșia Gaza # Democracy.md
În noaptea de joi spre vineri, Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat propunerea premierului Benjamin Netanyahu privind preluarea controlului asupra orașului Gaza, în ciuda avertismentelor armatei israeliene despre riscurile grave pentru ostaticii aflați în continuare în zonă și posibilitatea unei crize umanitare majore. Potrivit declarației oficiale a biroului prim-ministrului, Forțele de Apărare ale Israelului
Bulgaria a ajuns să fie al șaselea partener comercial al Moldovei în Uniunea Europeană, consolidându-și poziția în schimburile economice bilaterale. Exporturile moldovenești către Bulgaria reprezintă o parte semnificativă din total, iar țara ocupă un loc important alături de alte state europene precum Italia, Germania, Republica Cehă și Polonia. Contribuția Bulgariei în economia Moldovei este notabilă,
Călătorie periculoasă: Moldova riscă să devină „mare Transnistrie”, avertizează expert # Democracy.md
Expertul Valeriu Pașa, de la asociația WatchDog, avertizează că Vladimir Putin ar putea converti Moldova într-o versiune extinsă a Transnistriei — o platformă strategică utilizată împotriva Ucrainei. În opinia acestuia, Moscova intenționează să creeze un cap de pod militar pe teritoriul moldovenesc, transformând țara într-un punct de presiune în războiul din est. Potrivit analizei sale,
În curând va deveni operațional un colegiu judiciar specializat pentru tratarea cauzelor majore de corupție, conform noii legi adoptate la finalul lunii iulie. Această structură va fi funcțională până în ianuarie 2026 și va funcționa în cadrul Judecătoriei Chișinău, lângă instanțele deja existente. Colegii vor include 15 judecători împărțiți în completuri de câte trei. Acest
Un val de percheziții impresionante s-a desfășurat pe 7 august în diverse localități din țară, vizând persoane afiliate grupării lui Ilan Șor. Acțiunile au avut loc în contextul unei investigații complexe, incluzând coruperea alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Anchetatorii au identificat o rețea bine organizată, în care persoane cu roluri clare
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru au promovat prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei" și au fost invitați la interviu. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor – care a expirat pe 6 august – trei candidați și-au prezentat documentele. În urma evaluării, doi
Ucraina urmează să înceapă în luna septembrie exhumarea rămășițelor ucrainenilor îngropați în mod necorespunzător în Polonia, ca parte a unui acord bilateral încheiat în 2024 pentru facilitarea reînhumărilor și clarificarea trecutului comun tensionat dintre cele două națiuni. Anunțul a fost făcut miercuri de viceministrul culturii ucrainene, Andrii Nadzhos, citat de The Kyiv Independent: „Prima exhumare a rămășițelor
Fostul primar Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar după ce ar fi accidentat mortal un minor # Democracy.md
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor PCCOCS. În această perioadă, Ciochină nu are voie să părăsească raionul Nisporeni fără a înștiința judecătorul. Nu va putea comunica cu martorii
Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 # Democracy.md
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între reprezentanții
În prezent, 59.715 permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Datele au fost prezentate astăzi, 7 august, de Biroul politici de reintegrare (BPR). Autoritatea mai anunță că 41.223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci emise în conformitate cu
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit
Ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, efectuează în aceste zile o vizită în Ucraina. Ajunsă la Kiev, oficiala a menționat că se află acolo pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. „Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie – nu doar pentru că este corect, ci și pentru că este în
„Adevărata integrare europeană înseamnă acceptarea libertăților civile, a supremației legii și a democrației", susține Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a
La Bălți sunt sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru! # Democracy.md
Municipiul Bălți face un nou pas concret în sprijinirea familiilor tinere. A fost lansată elaborarea Mecanismului de implementare a politicilor pentru susținerea acestora în perioada 2025–2028, în conformitate cu Planul de acțiuni privind susținerea familiilor din municipiul Bălți. Acesta urmează a fi supus consultărilor publice, pentru ca opiniile tuturor celor interesați să fie luate în […] Articolul La Bălți sunt sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru! apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandr Stoianoglo a lansat un atac dur la adresa practicilor antidemocratice și antieuropene ale actualei guvernări, denunțând o politică intenționată de dezbinare și discriminare în societate. „Justificarea și eroizarea criminalilor fasciști, organizatorilor Holocaustului, manualele școlare xenofobe, restrângerea ilegală a funcțiilor limbii ruse, campania împotriva autonomiei găgăuze, sprijinul public acordat provocatorilor de către partidul de guvernământ […] Articolul Alexandr Stoianoglo acuză guvernarea de practici antidemocratice și anti-europene apare prima dată în DemocracyMD.
Partidul „Moldova Mare” va merge singur în alegeri. Victoria Furtună: „Nu am văzut partide care să lupte pentru moldoveni” # Democracy.md
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, a anunțat că formațiunea sa va participa singură la viitoarele alegeri, deoarece nu a identificat partide care să lupte pentru interesele Republicii Moldova, și nu pentru cele ale partenerilor externi. Potrivit liderului politic, o coaliție ar fi posibilă doar cu partide care doresc să ajungă în Parlament pentru […] Articolul Partidul „Moldova Mare” va merge singur în alegeri. Victoria Furtună: „Nu am văzut partide care să lupte pentru moldoveni” apare prima dată în DemocracyMD.
Avocata pentru drepturile omului din Rusia, Tatiana Moskalkova, s-a adresat Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, cu un apel pentru protejarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Informația a fost publicată de Vedomosti, citând canalul de Telegram al Tatianei Moskalkova, scrie Novosti24.md. „Consider că pronunțarea unei sentințe dure de condamnare împotriva șefei aleasă legitim a […] Articolul Oficial rus solicită ONU să intervină în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul apare prima dată în DemocracyMD.
Serviciile locale de urgență anunță, joi, că au stins un incendiu, provocat de resturi de drone căzute, la rafinăria de petrol Afipsky, din regiunea rusă Krasnodar. Ministerul rus al Apărării, citat de agențiile internaționale de presă, susține că sistemele sale de apărare aeriană au doborât nouă drone ucrainene deasupra regiunii. Nu e clară amploarea pagubelor la […] Articolul Incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea rusă Krasnodar apare prima dată în DemocracyMD.
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul de televiziune „Next TV” cu o amendă de 15.000 de lei pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media, aprobată prin decizia autorității de reglementare în mai 2024. Decizia a fost luată în cadrul ședinței publice din 6 august, în urma unui control tematic desfășurat de CA în luna mai. […] Articolul Postul Next TV, amendat cu 15.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # Democracy.md
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la […] Articolul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase apare prima dată în DemocracyMD.
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat, marți, secretarul de stat în ministerul Transporturilor al României, Ionel Scrioșteanu. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni bilaterale România–Ucraina desfășurate în orașul Darabani, județul Botoșani, că legătura feroviară directă dintre […] Articolul Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 […] Articolul Promitea importuri auto, dar dispărea cu banii: ucrainean reținut la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților […] Articolul Campanie amplă de percheziții în dosare de corupție electorală și finanțări ilegale apare prima dată în DemocracyMD.
În departamentul Aude al Republicii Franceze s-a declanșat un incendiu masiv, care a afectat peste 11.000 de hectare de vegetație, fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală. În acest context, a fost întreruptă circulația pe principala axă rutieră Republica Franceză – Regatul Spaniei, respectiv autostrada A9, între localitățile Narbonne […] Articolul Incendiu masiv în Franța. MAE a emis o atenționare de călătorie apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr. 1231/2018, vizând ajustarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Decizia, inițiată de Ministerul Finanțelor, are ca scop corectarea inechităților și alinierea cadrului normativ la realitățile actuale. Principalele modificări includ: De asemenea, documentul reglementează modul de calcul al vechimii în muncă și al diferențelor salariale pentru personalul afectat de reorganizarea […] Articolul Guvernul a aprobat noi modificări la sistemul de salarizare în sectorul bugetar apare prima dată în DemocracyMD.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz # Democracy.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Ministrul Mihai Popșoi i-a urat bun venit la Chișinău însărcinatului cu afaceri, Nick Pietrowicz, exprimând încrederea într-o colaborare productivă pe durata mandatului său. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării moldo-americane […] Articolul Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în DemocracyMD.
„Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS # Democracy.md
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare […] Articolul „Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS apare prima dată în DemocracyMD.
Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent # Democracy.md
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare […] Articolul Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent apare prima dată în DemocracyMD.
La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor # Democracy.md
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară”. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și […] Articolul La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandr Stoianoglo critică PAS pentru că folosește războiul din Ucraina drept justificare a eșecurilor sale # Democracy.md
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o […] Articolul Alexandr Stoianoglo critică PAS pentru că folosește războiul din Ucraina drept justificare a eșecurilor sale apare prima dată în DemocracyMD.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter a fost înregistrat în largul coastei Kamceatka (RF). Conform estimărilor preliminare, locuitorii din Petropavlovsk-Kamceatski au simțit cutremurul cu o intensitate de 3 grade. Conform estimărilor preliminare, locuitorii din Petropavlovsk-Kamceatski au simțit cutremurul cu o intensitate de 3 grade. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat […] Articolul În Kamceatka a avut loc încă un cutremur puternic apare prima dată în DemocracyMD.
Autoritățile din capitala Iranului au anunțat noi măsuri drastice de economisire a resurselor, în contextul unei crize acute de apă și al valului de căldură extremă, informează DPA, citată de Agerpres. În Teheran, alimentarea cu energie electrică pentru gospodăriile private este întreruptă de două ori pe zi, timp de până la patru ore, potrivit agenției […] Articolul Teheranul impune întreruperi de curent și apă potabilă apare prima dată în DemocracyMD.
Poliția din sudul Moldovei este în stare de alertă, după ce ieri, 5 august, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a fugit chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia, transmite PulsMedia.MD. Ar fi vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 22 de ani, care este deținut fiind învinuit într-un dosar penal pentru viol, soldat cu […] Articolul Incident grav la Cimișlia: Un deținut a reușit să scape de sub escortă apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # Democracy.md
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem […] Articolul Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit apare prima dată în DemocracyMD.
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro # Democracy.md
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri […] Articolul Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro apare prima dată în DemocracyMD.
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat, în aceeași zi, două tentative de transport ilicit de bunuri pe teritoriul țării. În primul caz, pe traseul Chișinău–Leușeni, oamenii legii au stopat un autocar VanHool, condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani. În urma controlului vamal, în compartimentul marfar a […] Articolul Mărfuri nedeclarate, depistate de Echipele Mobile ale Serviciului Vamal apare prima dată în DemocracyMD.
