BNM și ASF România unesc forțele pentru alinierea asigurărilor la standardele UE

Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri