Roman Roșca discută proiecte strategice pentru dezvoltarea comunităților din raionul Căușeni

15:20

Permisele de conducere ale șoferilor vor fi retrase la o anumită limită de vârstă, într-o premieră mondială. În timp ce toate țările permite șoferilor să conducă indiferent de vârstă, doar cu condiția unui control medical, Peru a impus, pentru prima dată, o limită de vârstă. Peru a devenit prima țară din lume care a introdus […] Articolul Prima țară din lume care a pus limită de vârstă pentru permisele de conducere apare prima dată în DemocracyMD.