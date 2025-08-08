Netanyahu anunță intenția de a prelua controlul Fâșiei Gaza pentru a elimina Hamas și a instaura o guvernare civilă

12:10

Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind […] Articolul Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen apare prima dată în DemocracyMD.