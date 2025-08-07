Incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea rusă Krasnodar
Democracy.md, 7 august 2025 12:50
Serviciile locale de urgență anunță, joi, că au stins un incendiu, provocat de resturi de drone căzute, la rafinăria de petrol Afipsky, din regiunea rusă Krasnodar. Ministerul rus al Apărării, citat de agențiile internaționale de presă, susține că sistemele sale de apărare aeriană au doborât nouă drone ucrainene deasupra regiunii. Nu e clară amploarea pagubelor la rafinărie.
• • •
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul de televiziune „Next TV" cu o amendă de 15.000 de lei pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media, aprobată prin decizia autorității de reglementare în mai 2024. Decizia a fost luată în cadrul ședinței publice din 6 august, în urma unui control tematic desfășurat de CA în luna mai.
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat, marți, secretarul de stat în ministerul Transporturilor al României, Ionel Scrioșteanu. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni bilaterale România–Ucraina desfășurate în orașul Darabani, județul Botoșani.
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger" au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de dolari.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților electorale.
În departamentul Aude al Republicii Franceze s-a declanșat un incendiu masiv, care a afectat peste 11.000 de hectare de vegetație, fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală. În acest context, a fost întreruptă circulația pe principala axă rutieră Republica Franceză – Regatul Spaniei, respectiv autostrada A9, între localitățile Narbonne și Perpignan.
Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr. 1231/2018, vizând ajustarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Decizia, inițiată de Ministerul Finanțelor, are ca scop corectarea inechităților și alinierea cadrului normativ la realitățile actuale. Principalele modificări includ: De asemenea, documentul reglementează modul de calcul al vechimii în muncă și al diferențelor salariale pentru personalul afectat de reorganizarea instituțiilor publice.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Ministrul Mihai Popșoi i-a urat bun venit la Chișinău însărcinatului cu afaceri, Nick Pietrowicz, exprimând încrederea într-o colaborare productivă pe durata mandatului său. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării moldo-americane în diverse domenii.
„Guvernare leneșă și fără inițiativă": Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare leneșă și fără inițiativă, acest lucru este imposibil."
Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 2% din PIB pentru apărare.
La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară". Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și regionali și-au prezentat produsele.
Alexandr Stoianoglo critică PAS pentru că folosește războiul din Ucraina drept justificare a eșecurilor sale
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o pace justă cât mai curând posibil."
Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter a fost înregistrat în largul coastei Kamceatka (RF). Conform estimărilor preliminare, locuitorii din Petropavlovsk-Kamceatski au simțit cutremurul cu o intensitate de 3 grade.
Autoritățile din capitala Iranului au anunțat noi măsuri drastice de economisire a resurselor, în contextul unei crize acute de apă și al valului de căldură extremă, informează DPA, citată de Agerpres. În Teheran, alimentarea cu energie electrică pentru gospodăriile private este întreruptă de două ori pe zi, timp de până la patru ore, potrivit agenției de presă iraniene IRNA.
Poliția din sudul Moldovei este în stare de alertă, după ce ieri, 5 august, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a fugit chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia, transmite PulsMedia.MD. Ar fi vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 22 de ani, care este deținut fiind învinuit într-un dosar penal pentru viol, soldat cu moartea victimei.
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem presiune asupra CEC, dar noi nu punem presiune – noi semnalăm încălcările."
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA. Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri cu escală.
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat, în aceeași zi, două tentative de transport ilicit de bunuri pe teritoriul țării. În primul caz, pe traseul Chișinău–Leușeni, oamenii legii au stopat un autocar VanHool, condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani. În urma controlului vamal, în compartimentul marfar a fost descoperită marfă nedeclarată.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat public Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că exercită presiuni asupra primarilor și agenților economici. Într-o postare video, Ceban a afirmat că reprezentanții PAS ar încerca să-i convingă pe aceștia să se alăture partidului de guvernământ, să voteze conform indicațiilor sau, în unele cazuri, să renunțe la funcții.
Vlad Plahotniuc anunță revenirea în politică și cheamă forțele politice la mobilizare: "Ridicați capetele, ridicați vocea, uniți-vă, puneți-vă ca scop să dăm jos gruparea agresivă și distrugătoare"
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile" și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara intereselor externe.
53 de percheziții, 5 reținuți: schemă de fraudare a bugetului public descoperită la trei întreprinderi de drumuri
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe într
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # Democracy.md
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind […] Articolul Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen apare prima dată în DemocracyMD.
Patru membri ai unei familii din Chișinău, condamnați la 7–8 ani de închisoare pentru trafic de droguri # Democracy.md
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea a patru persoane – mamă, fiică și concubinii acestora – la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de detenție pentru vânzarea și păstrarea de droguri în proporții deosebit de mari. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, inculpații au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea […] Articolul Patru membri ai unei familii din Chișinău, condamnați la 7–8 ani de închisoare pentru trafic de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia # Democracy.md
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del Carlino, moartea a avut loc […] Articolul O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia apare prima dată în DemocracyMD.
În ultima săptămână, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înregistrate patru focare de pestă porcină africană și un focar de rabie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), trei focare de pestă porcină au fost depistate la porci domestici, în localitatea Cărpineni, raionul Hâncești. Totodată, un focar a fost documentat la un mistreț, în […] Articolul Noi cazuri de pestă porcină și un focar de rabie, confirmate în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
5 august 2025
Blocul ALTERNATIVA a prezentat public marți, 5 august, cei patru piloni principali pe care își fundamentează viziunea pentru un viitor „demn și suveran” al Republicii Moldova. Potrivit declarației politice, formațiunea își propune să restabilească încrederea cetățenilor în viitorul european al țării, dar într-un mod „echilibrat, liber și fără impuneri ideologice”. 1. Moldova europeană, în care […] Articolul Blocul ALTERNATIVA propune patru piloni pentru un parcurs demn al Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Un adolescent britanic, care s-a rătăcit de familia sa pe un aeroport spaniol aglomerat, s-a îmbarcat din greșeală într-un zbor spre Italia, în loc de avionul care trebuia să-l ducă la Londra, relatează The Guardian. Tânărul de 15 ani trebuia să zboare cu compania aeriană Tui de pe insula spaniolă Menorca la Stansted, Londra, dar […] Articolul Un adolescent britanic s-a rătăcit de părinți și a urcat în avionul greșit apare prima dată în DemocracyMD.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Portugalia, avertizând cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară că, în perioada 4–7 august 2025, autoritățile portugheze au instituit stare de alertă națională, din cauza riscului extrem de incendii de vegetație. Măsura vine pe fondul temperaturilor […] Articolul Alertă de călătorie pentru Portugalia apare prima dată în DemocracyMD.
„O batjocură la adresa unei mame” – Furtună atacă sentința de 7 ani a bașcanului Găgăuziei # Democracy.md
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, a criticat dur sentința de 7 ani de închisoare primită de bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzând un proces motivat politic. Furtună a atras atenția asupra Art. 89 din Codul penal, care permite amânarea executării pedepsei pentru mamele cu copii sub 8 ani, subliniind că ignorarea acestei prevederi reprezintă […] Articolul „O batjocură la adresa unei mame” – Furtună atacă sentința de 7 ani a bașcanului Găgăuziei apare prima dată în DemocracyMD.
Permisele de conducere ale șoferilor vor fi retrase la o anumită limită de vârstă, într-o premieră mondială. În timp ce toate țările permite șoferilor să conducă indiferent de vârstă, doar cu condiția unui control medical, Peru a impus, pentru prima dată, o limită de vârstă. Peru a devenit prima țară din lume care a introdus […] Articolul Prima țară din lume care a pus limită de vârstă pentru permisele de conducere apare prima dată în DemocracyMD.
Armata rusă de invazie a anunțat, marți, că a capturat încă un sat în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, din centrul-estul Ucrainei. Într-un comunicat citat de agențiile internaționale de presă, ministerul rus al Apărării pretinde că unitățile sale au „eliberat” (sic! – n. red.) așezarea Sișneve (Ianvarskoie în rusă). Acesta este al treilea sat despre care rușii […] Articolul Armata rusă anunță că a capturat încă un sat ucrainean apare prima dată în DemocracyMD.
Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea criminală cu pseudonimul „Borman”, este vizat într-o serie de acuzații care ridică semne de întrebare serioase asupra implicării grupărilor interlope în destabilizarea situației politice din Republica Moldova. Potrivit unei investigații publicate de INDEPENDENT, Pruteanu ar acționa la comanda autorității criminale Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, o figură cunoscută pentru legăturile sale cu […] Articolul Borman, sub protecția FSB, ar coordona acțiuni preelectorale în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, și-a aflat astăzi, 5 august, sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Ea a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Aceasta a venit însoțită de copilul ei. Înainte de ședința de astăzi, poliția a format un cordon în fața sediului instanței. Peste drum, simpatizanții bașcanei protestează. La ședința […] Articolul Evghenia Guțul, condamnată la închisoare. A fost arestată din sala de judecată apare prima dată în DemocracyMD.
Olanda a anunțat luni că va contribui cu 500 de milioane de euro la achiziționarea de echipament militar american pentru Ucraina, devenind prima țară NATO care susține financiar noul mecanism de livrare a armelor americane către Kiev, relatează TVPWorld. „Ucraina are nevoie acum de mai multă apărare aeriană și muniție. În calitate de primul aliat […] Articolul Olanda, primul stat NATO care finanțează arme americane pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
Pe parcursul săptămânii precedente, 28 iulie – 1 august, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 1,1 miliarde lei la bugetul public național. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 282 vizite fiscale la 244 de contribuabili. Totodată, SFS a emis 96 decizii asupra cazului de încălcare a legislației, fiind […] Articolul Peste 1 miliard de lei colectați de Fisc într-o săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
Un avocat, reținut de CNA și Procuratura Bălți pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai multe tranșe, […] Articolul Un avocat, reținut de CNA și Procuratura Bălți pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari apare prima dată în DemocracyMD.
4 august 2025
Terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău, redenumit recent „Eugen Doga”, va fi extins cu 5.000 de metri pătrați, în cadrul unui proiect estimat la 700 de milioane de lei. Potrivit administrației aeroportului, lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Administrația aerogării a anunțat astăzi că licitația pentru selectarea companiei de construcții […] Articolul Terminalul Aeroportului Chișinău va fi extins cu 5.000 de metri pătrați apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de o campanie extinsă de denigrare împotriva sa. Într-o postare video, Ceban a afirmat că PAS distribuie pliante defăimătoare și că imaginea sa este discreditată constant în mass-media. Potrivit lui Ceban, atacurile politice sunt o încercare a PAS de a masca […] Articolul Primarul Ion Ceban critică PAS pentru promovarea electorală și atacuri la persoană apare prima dată în DemocracyMD.
Procuratura Cimișlia anunță despre obținerea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 36 ani, anterior condamnat, care va petrece următorii 16 ani în închisoare pentru violență în familie, soldată cu decesul victimei. Conform învinuirii înaintate de procurorul da caz, la data de 14 mai 2023, inculpatul se afla […] Articolul 16 ani de închisoare pentru uciderea fratelui în urma unui conflict apare prima dată în DemocracyMD.
Cel puțin 76 de persoane au murit și zeci sunt date dispărute după ce o ambarcațiune care transporta în principal migranți etiopieni s-a scufundat în Golful Aden, în largul coastei guvernoratului Abyan din sudul Yemenului. Tragedia reprezintă cel mai recent incident de pe o rută periculoasă, pe care mii de migranți o folosesc anual pentru […] Articolul Naufragiu în Yemen: 76 de migranți etiopieni au murit apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți # Democracy.md
Un proiect unic pentru municipiul Bălți a fost finalizat cu succes – blocul locativ din centrul orașului a fost reabilitat termic. Acest proiect-pilot marchează începutul unei noi etape în eficientizarea energetică a fondului locativ din Bălți și poate deveni un exemplu pentru alte orașe din Republica Moldova. Mai mult, primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru) consideră […] Articolul Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți apare prima dată în DemocracyMD.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura miercuri, 6 august 2025, două audieri publice cruciale în cadrul procesului de evaluare externă extraordinară. Sub lupa Comisiei se vor afla judecătorul Vitalie Budeci și judecătorul Serghei Pilipenco. Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, este programat pentru audieri primul. Ulterior va fi […] Articolul Doi judecători vor audiați public miercuri de Comisia de Vetting apare prima dată în DemocracyMD.
Ministerul Sănătății a emis un set de măsuri pentru protecția populației pe durata codului galben de temperaturi ridicate, instituit de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Recomandări pentru protecția personală: Prevenirea deshidratării: Protejarea locuinței: Ministerul Sănătății reamintește importanța respectării acestor măsuri pentru prevenirea problemelor de sănătate cauzate de temperaturile extreme. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct […] Articolul Caniculă în Moldova: reguli simple pentru a evita riscurile pentru sănătate apare prima dată în DemocracyMD.
Starea de urgenţă a fost decretată într-un district rus de pe ţărmul Mării Negre, după ce vremea severă a provocat inundaţii în Krasnodar, o populară regiune de vacanţă din Rusia, a transmis guvernatorul regional. Precipitaţiile abundente au provocat creşterea nivelului râurilor, a scris Veniamin Kondratiev într-un mesaj pe Telegram. În satele Defanovka, Moldavanskoe şi Novomihailovsky […] Articolul Rusia declară stare de urgență într-o zonă turistică de la Marea Neagră apare prima dată în DemocracyMD.
Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) # Democracy.md
Grădinița creșă numărul 10 din orașul Rîșcani se pregătește să deschidă, din toamnă, noi grupe pentru copii. Mai exact, este vorba de grupe-creșă, unde vor putea fi înmatriculați copilașii de la șase luni. Potrivit primarului orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, instituția de educație timpurie devine, astfel, prima din raion care oferă […] Articolul Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) apare prima dată în DemocracyMD.
Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate # Democracy.md
Ai trăit o iubire care părea desprinsă dintr-un film? A fost intensă, interzisă, neașteptată sau pur și simplu te-a schimbat pentru totdeauna? Acum ai șansa să o vezi pe marele ecran. Proiectul „Chișinău, I love you!” lansează campania de colectare a celor mai emoționante, neașteptate sau nebunești povești de dragoste trăite în capitală. Cele mai […] Articolul Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate apare prima dată în DemocracyMD.
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite ar putea aboli regimul de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare. Un memorandum de înțelegere în acest sens urmează a fi semnat în cadrul vizitei de lucru la Abu Dhabi a vicepremierului, ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, la invitația omologului său din Amiratele Arabe Unite, Șeicul […] Articolul Cetățenii R. Moldova vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în DemocracyMD.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 100.843 de traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 29 de persoane străine. Încălcări înregistrate: […] Articolul Situația la frontieră: Peste 100.800 de traversări. Cele mai active vămi apare prima dată în DemocracyMD.
2 august 2025
În perioada 1–2 august, Serviciul Vamal a înregistrat un flux intens de vehicule la punctele de trecere a frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. În total, au fost raportate peste 11.600 de traversări, majoritatea fiind autoturisme și camioane de marfă. Trafic de intrare în Republica Moldova: Trafic […] Articolul Peste 600 de camioane cu mărfuri au intrat în Moldova în ultimele 2 zile apare prima dată în DemocracyMD.
