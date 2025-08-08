Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general
HotNews, 8 august 2025 13:50
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă" („Open World"), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […]
• • •
Acum 5 minute
13:50
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă" („Open World"), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […]
Acum 8 ore
07:00
Horoscop 8 august – SĂGETĂTOR – O să vă bucurați de o serie de recuperări: vi se returnează bani # HotNews
Horoscop 8 august – O zi cu revelații. E bine să fim deschiși la minte și la suflet ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să fim flexibili dacă apar situații neprevăzute. LEU Se rezolvă probleme mai vechi și o să puteți face progrese, să dezvoltați proiecte pe care le aveți de […]
Acum 24 ore
15:30
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […]
Ieri
11:50
Liderul Partidul Noua Opţiune Istorică, Dmitri Torner: Vom propune în viitorul Parlament o nouă amnistie a capitalurilor # HotNews
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică (NOI) este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu […]
11:30
„Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării". Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, […]
10:50
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios # HotNews
O tânără din Marea Britanie a dezvăluit cu, a renunțat la jobul ei din corporație, iar acum câștigă mai mult în doar 5 ore, plimbând câini. Maisy Tait, în vârstă de 24 de ani, sătulă de rutina unui loc de muncă de la 9 la 17, a decis să încerce un job care îi permite […]
10:50
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # HotNews
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important" de […]
08:40
Horoscop 7 august – Recuperări azi. O să trecem în revistă lucrurile pe care trebuia demult să le primim și o să facem presiuni să le obținem, în sfârșit. LEU Întrevedere cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi: dacă vă implicați într-un proiect sau nu. Se rezolvă probleme din trecut și o să […]
6 august 2025
14:20
Într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro, scriitorul și politologul Giuliano da Empoli avertizează că Europa se expune unei umiliri istorice în fața unei noi ordini mondiale dominată de lideri autoritari și strategi lipsiți de scrupule. În centrul criticii sale se află președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o consideră simbolul unei elite tehnocratice incapabile să […]
14:20
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # HotNews
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei" desfășoară o nouă acțiune de protest la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Activiștii acuză partidul de guvernare de abuzuri și cere tragerea la răspundere a liderului formațiunii, Igor Grosu, care „a încălcat în mod repetat legislația electorală".
07:10
Horoscop 6 august – o zi destinsă. O să ne armonizăm cu cei din jur și o să se creeze acea atmosferă care să ne priască, să ne dezvoltăm frumos. LEU O să vă redresați din punct de vedere financiar și o să aveți bani de concediu, de excursii, sau să-i trimiteți pe copii în […]
5 august 2025
18:40
În incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc o ceremonie festivă de premiere a celor mai buni sportivi, antrenori și echipe sportive ale orașului – Gala Sportului – 2024. Evenimentul a reunit personalități remarcabile ale sportului bălțean – cei care au dus faima orașului atât pe plan național, cât și internațional. Cu un mesaj de […]
18:00
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit, marți (5 august), la vârsta de 95 de ani. Primul președinte al României de după Revoluție s-a stins în urma mai multor probleme de sănătate. Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul "Agrippa Ionescu", […]
15:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că există motive ca PAS să fie exclus din cursa electorală: Minimum trei! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" a lansat o declarație în care acuză Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) că a comis mai multe încălcări în contextul alegerilor parlamentare. „La concret, în ultima perioadă, în spaţiul public au apărut mai multe informaţii şi secvenţe video de la întrevederile unor oficiali din Republica Moldova cu cetăţenii din diasporă. Caracterul […]
11:30
Cristian Hrituc: Situația actuală din Republica Moldova ne arată că suntem pe cale să asistăm la producerea unui dezastru după 28 septembrie # HotNews
Întotdeauna, înaintea unui eveniment nefericit, există voci care anunță pericolul producerii acestuia. Există semne, dacă vrei să le citești, care prevestesc producerea unui eveniment nefericit. Pentru că un eveniment nefericit, un dezastru, nu apare peste noapte, nu apare din neant, mai ales când vorbim de un „dezastru politic". Situația actuală din Republica Moldova ne arată […]
10:20
Republica Moldova trece prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Avem energie tot mai scumpă, exporturi care se prăbușesc, o industrie în regres, agricultură în colaps, mii de locuri de muncă pierdute și o criză demografică dramatică. În fața acestei realități, o parte din liderii opoziției aleg, din păcate, postura de spectatori […]
09:30
Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți # HotNews
Un proiect unic pentru municipiul Bălți a fost finalizat cu succes – blocul locativ din centrul orașului a fost reabilitat termic. Acest proiect-pilot marchează începutul unei noi etape în eficientizarea energetică a fondului locativ din Bălți și poate deveni un exemplu pentru alte orașe din Republica Moldova. Mai mult, primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru) consideră […]
07:10
Horoscop 5 august – o zi condimentată. Se pare că o să depunem mai mult efort pentru lucruri care, aparent, par ușoare, dar tocmai de aceea o să le apreciem mai mult. Leu Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați silința să le duceți pe toate la bun sfârșit, ca să câștigați […]
4 august 2025
12:30
Vlad Plahotniuc acuză guvernarea PAS că tergiversează intenționat extrădarea sa din Grecia # HotNews
Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, acuză actuala guvernare că încearcă să împiedice revenirea sa în Republica Moldova înainte de alegerile din septembrie. Într-un mesaj public, Plahotniuc susține că autoritățile de la Chișinău ar fi solicitat Greciei să nu se grăbească cu extrădarea și chiar ar fi cerut unor state europene, precum Franța, să inițieze cereri […]
12:20
VIDEO „Salvăm de PAS”. Partidul Republican „Inima Moldovei” a ajuns în alte localități care se confruntă cu probleme grave # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, continuă campania „Salvăm de PAS" și a ajuns în alte localități care se confruntă cu probleme grave. Potrivit formațiunii, locuitorii comunei Pînzăreni din raionul Fălești trăiesc ca în izolare și sunt lipsiți de multe comodități elementare. „Drumul spre satul vecin este distrus, autobuz spre centrul raional nu […]
08:10
Marco Rubio: “Serviciile de informații din SUA au folosit falsuri despre implicarea Rusiei în alegerile din 2016 # HotNews
Într-un interviu amplu acordat postului Fox Radio, consilierul pentru securitate națională și secretar de stat al SUA, Marco Rubio, a discutat despre cele mai presante dosare internaționale: războiul din Ucraina, conflictul dintre Israel și Hamas, precum și relațiile tensionate cu China. Marco Rubio a afirmat că administrația Trump va lua o decizie majoră privind Rusia […]
07:10
Horoscop 4 august – o zi cu spor. O să ne orientăm din mers, ca să știm cum să ajungem rapid la destinația propusă, la obiectivul pentru care ne-am zbătut vreme îndelungată, și o să avem succes. Leu Încă mai sunt restanțe de care ar fi bine să scăpați urgent, ca să vă apucați de […]
3 august 2025
13:20
Mijlocul verii este de obicei o perioadă în care politicienii spanioli fug de căldura toridă din Madrid pentru a se relaxa pe una dintre numeroasele plaje ale ţării. Anul acesta, însă, mulţi dintre ei amână exodul către litoral pentru a se aduna în birourile lor şi a-şi revizui frenetic CV-urile. Revizuirea în masă a CV-urilor […]
13:00
Pe lângă autobuze, Reșița trimite și mobilier școlar la Bălți, declară Alexandr Petkov de la Partidul Nostru # HotNews
Parteneriatul dintre municipiile Bălți și Reșița continuă să dea roade concrete. După ce anterior s-a decis ca orașului Bălți să îi fie donate 22 de autobuze și piese de schimb, Primăria din Reșița s-a arătat deschisă să ofere, pe lângă acestea, și mobilier școlar. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov (Partidul […]
11:30
Andrei Năstase: Să nu aibă Ministerul Justiției o cerere perfectată de extrădare din momentul punerii lui Plahotniuc pe radarele Interpol și până azi, nu e doar o scăpare, e o crimă # HotNews
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, afirmă că „să nu aibă Ministerul Justiției o cerere perfectată de extrădare din momentul punerii lui Plahotniuc pe radarele Interpol și până azi, nu e doar o scăpare, e o crimă". „Este o nouă ofensă la adresa cetățenilor, în marea lor parte susținători ai integrării europene, la adresa […]
09:30
Elon Musk: „Irlanda ar trebui să părăsească UE. Toate țările ar trebui. UE distruge democrația în Europa” # HotNews
Omul de afaceri american Elon Musk a lansat o critică dură la adresa Uniunii Europene, cerând Irlandei și tuturor țărilor membre să părăsească blocul comunitar. Pe rețeaua sa socială X, Musk a afirmat că „UE distruge democrația în Europa", exprimându-și nemulțumirea în contextul unui proces juridic privind obligația guvernelor de a asigura locuințe refugiaților care […]
09:00
Casa unui fost oficial de rang înalt de la biroul lui Zelenski a fost percheziţionată de poliţia germană # HotNews
Autorităţile germane au efectuat o percheziţie la domiciliul din Bavaria al lui Rostislav Şurma, fostul adjunct al şefului Biroului preşedintelui Volodimir Zelenski, au confirmat autorităţile ucrainene şi germane, relatează POLITICO. Potrivit Der Spiegel, percheziţia a avut loc la 15 iulie, la cererea Biroului
08:50
Horoscop 3 august – o zi de relaxare. O să alegem, după pofta inimii, anturajul care să ne însoțească pe parcursul zilei și o să ne deconectăm, să mai facem și lucruri care să ne priască. Leu Invitațiile curg, toată lumea vă cheamă, dar se poate să dați și voi o petrecere, ca să vă […] The post Horoscop 3 august – Săgetător – s-ar putea să onorați o invitație la o ceremonie first appeared on HotNews.md.
2 august 2025
22:40
Suspiciuni de agresiuni sexuale asupra unor bebeluşi într-un spital. Suspecta s-a autodenunţat # HotNews
O asistentă medicală suspectată de agresiuni sexuale asupra unor bebeluşi la spitalul din Montreuil, suburbie din nord-estul Parisului, a fost pusă sub acuzare sâmbătă, fiind urmărită penal pentru „agresiuni sexuale asupra unor minori cu vârsta sub 15 ani şi captarea de imagini cu caracter pedopornografic”. Partenerul său, reţinut pentru „agresiuni sexuale prin instigare”, a fost […] The post Suspiciuni de agresiuni sexuale asupra unor bebeluşi într-un spital. Suspecta s-a autodenunţat first appeared on HotNews.md.
12:10
VIDEO Renato Usatîi: Pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar PAS va fi aruncat în canalizare! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o reacție după ce în spațiul public a apărut un video, în care liderul PAS Igor Grosu recunoaște că face presiuni asupra primarilor din Moldova. ”Toată țara a văzut că avem un nou ”blatnoi” la putere – Igor Grosu, alias ”santehnic”, a declarat Renato Usatîi într-un live […] The post VIDEO Renato Usatîi: Pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar PAS va fi aruncat în canalizare! first appeared on HotNews.md.
11:00
Maia Sandu a efectuat o vizită la Aeroportul Internațional Mărculești (AIM), unde a vorbit cu administrația și echipa tehnică despre planurile de modernizare a aeroportului în vederea dezvoltării unei platforme viabile pentru transportul aerian de pasageri și mărfuri. Șefa statului a avut, de asemenea, o discuție cu locuitorii orașului Mărculești și ai satelor învecinate, care […] The post VIDEO: Maia Sandu a efectuat o vizită la Aeroportul Internațional Mărculești first appeared on HotNews.md.
10:30
Comisia Europeană recunoaște că a analizat SMS-urile Ursulei von der Leyen din „Pfizergate”, dar apoi le-a „pierdut” # HotNews
Controversa „Pfizergate” revine în atenție după ce un document oficial al Comisiei Europene, transmis recent către The New York Times, confirmă existența mesajelor schimbate între Ursula von der Leyen și CEO-ul Pfizer înaintea încheierii contractului de miliarde de euro pentru vaccinurile anti-Covid. Deși mesajele au fost identificate în 2021, ele nu au fost arhivate, fiind […] The post Comisia Europeană recunoaște că a analizat SMS-urile Ursulei von der Leyen din „Pfizergate”, dar apoi le-a „pierdut” first appeared on HotNews.md.
09:40
Helsinki, capitala Finlandei, nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an, au dezvăluit săptămâna aceasta autorităţile municipale. Deşi numărul deceselor în accidente rutiere este în scădere în întreaga UE, cu o reducere de 3% în 2024, accidentele cu final tragic sunt încă frecvente în zonele metropolitane. A trece un an întreg fără […] The post Țară care tocmai a înregistrat un an întreg fără niciun deces în accidente rutiere first appeared on HotNews.md.
07:50
Horoscop 2 august – Scorpion – dați dovadă de generozitate, le veniți în ajutor unor prieteni # HotNews
Horoscop 2 august – o zi lejeră. O să ne dăm întâlnire cu cei care ne fac viața frumoasă și o să facem plimbări, ne ducem la piscină, la petreceri, lăsăm deoparte munca și grijile financiare. Leu Poate aveți o destinație la care vreți de multă vreme să ajungeți, dar au intervenit tot felul de […] The post Horoscop 2 august – Scorpion – dați dovadă de generozitate, le veniți în ajutor unor prieteni first appeared on HotNews.md.
1 august 2025
16:20
Vladimir Putin: Obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, dar sper că negocierile de pace vor continua # HotNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat vineri că obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, dar speră că negocierile de pace între Rusia şi Ucraina vor continua. De asemenea, el anunță că grupurile de lucru (rus şi ucrainean) ar putea discuta posibile compromisuri, relatează Reuters. Practic, remarcă agenţia de presă EFE, preşedintele rus a rupt tăcerea […] The post Vladimir Putin: Obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, dar sper că negocierile de pace vor continua first appeared on HotNews.md.
15:40
Ca urmare a expirării termenului de 31.07.2025, acordat SA „Moldovagaz” pentru realizarea cerințelor privind separarea funcțională, decizională și juridică față de alte activități din sector, ANRE constată că operatorul nu a notificat Agenția privind îndeplinirea condițiilor sus-menționate. Astfel, începând cu data de 01.08.2025, ANRE este în drept să retragă licența Seria AC nr. 001402 din […] The post BREAKING NEWS. ANRE retrage licența Moldovagaz first appeared on HotNews.md.
15:20
Partidul Nostru demască decizii politizate ale Comisiei Electorale Centrale în favoarea PAS, acțiuni care pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare # HotNews
Derapaje grave în organizarea alegerilor parlamentare de către Comisia Electorală Centrală (CEC). La formarea Consiliilor Electorale de Circumscripție au fost numite persoane apropiate PAS. Mai multe probe în acest sens au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către Elena Grițco, membru al Biroului Executiv Național al Partidului Nostru, dar și de fostul […] The post Partidul Nostru demască decizii politizate ale Comisiei Electorale Centrale în favoarea PAS, acțiuni care pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare first appeared on HotNews.md.
12:40
Denis Șova, consilierul municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Consensul privind bugetul capitalei este posibil și trebuie realizat! # HotNews
Denis Șova, membrul Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, este sigur că se poate găsi un consens și aproba bugetul capitalei pentru 2025. El a exemplificat printr-o serie de proiecte infrastructurale care au fost aprobate în Consiliul în mod unanim. „Practica arată că este posibil să găsim un limbaj comun”, a declarat reprezentantul Partidului […] The post Denis Șova, consilierul municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Consensul privind bugetul capitalei este posibil și trebuie realizat! first appeared on HotNews.md.
12:30
AUR din Republica Moldova se consolidează în nordul țării: Fostul vicepreședinte PLDM, Petru Bodarev aderă la partid # HotNews
Partidul AUR din Republica Moldova anunță aderarea domnului Petru Bodarev, fost vicepreședinte al PLDM și politician cunoscut pentru activitatea sa în sprijinul comunităților locale din nordul țării. Petru Bodarev va contribui la dezvoltarea organizațiilor teritoriale ale AUR din Republica Moldova în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița și Dondușeni, aducând experiență și cunoaștere profundă a nevoilor oamenilor […] The post AUR din Republica Moldova se consolidează în nordul țării: Fostul vicepreședinte PLDM, Petru Bodarev aderă la partid first appeared on HotNews.md.
09:40
ULTIMA ORĂ: Bărbatul prins cu jumătate de milion de euro într-o valiză – condamnat la închisoare # HotNews
Datorită eforturilor depuse de procurorii PCCOCS, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 60 de ani care la intrarea în țară prin postul vamal Sculeni, a refuzat să declare că ar transporta o valiză cu suma de 550.000 euro. Așadar, inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 18 noiembrie 2024, […] The post ULTIMA ORĂ: Bărbatul prins cu jumătate de milion de euro într-o valiză – condamnat la închisoare first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 1 august – o zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile și să ne rămână timp s-o pornim și spre o destinație de vacanță. LEU O să vă îngrijiți și de voi, de cum arătați, de sănătate, vă duceți la fitness, fizioterapie, dați un refresh total. Se poate să […] The post Horoscop 1 august – BERBEC – se poate să vă asociați cu cineva în vederea unui business first appeared on HotNews.md.
31 iulie 2025
14:10
Pe pagina oficială a lui Vlad Plahotniuc a apărut un anunț despre revenirea sa. Urmeaz[ lucruri importante! The post VIDEO BREAKING NEWS. Vlad Plahotniuc revine first appeared on HotNews.md.
12:50
VIDEO: Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” luptă pentru păstrarea punctului medical din satul Pompa, Fălești # HotNews
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” continuă campania națională „Salvăm de PAS”, în cadrul căreia identifică problemele stringente cu care se confruntă cetățenii. Ei au ajuns în satul Pompa, raionul Fălești, unde unicul punct medical riscă să fie închis. „PAS este gata să lase oamenii fără medici, deși în sat nu există nici măcar farmacie. Nu […] The post VIDEO: Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” luptă pentru păstrarea punctului medical din satul Pompa, Fălești first appeared on HotNews.md.
09:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – locul doi la nivel național în Webometrics # HotNews
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova se menține în topul celor mai cotate instituții de învățământ superior din țară, conform clasamentului Ranking Web of Universities (Webometrics), ediția din iulie 2025. După ce trei ani consecutiv, USMF „Nicolae Testemițanu” a deținut întâietatea la nivel național, conform ediției curente a clasamentului, […] The post Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – locul doi la nivel național în Webometrics first appeared on HotNews.md.
09:00
Donald Trump îl amenință pe Dmitri Medvedev: „Să-și măsoare cuvintele, intră pe un teritoriu periculos” # HotNews
Președintele american Donald Trump a criticat joi, într-o postare pe Truth Social, India și Rusia, afirmând că nu-l interesează relațiile dintre cele două țări, din punctul său de vedere, acestea putând foarte bine „să-și distrugă împreună economiile moarte”. În acest context, liderul de la Washington l-a taxat dur pentru afirmațiile din spațiul public pe „fostul […] The post Donald Trump îl amenință pe Dmitri Medvedev: „Să-și măsoare cuvintele, intră pe un teritoriu periculos” first appeared on HotNews.md.
08:20
Potrivit unor sondaje secrete, realizate pentru comanditari din Ucraina, PAS ar putea să obțină la alegerile parlamentare, cu tot cu un vot masiv în diaspora, aproape 40% din voturi, spune copreședintele LOC, Alexandru Bujoreanu. Potrivit acesteia, intenția de vot pentru PAS în Moldova este de cel mult 24%. Bujoreanu mai spune că cei din conducerea […] The post Alexandru Bujoreanu: Intenția de vot pentru PAS în Moldova este de cel mult 24% first appeared on HotNews.md.
08:00
Renato Usatîi: Ieri, Maia Sandu certa SIS-ul pentru concertele noastre. Azi rostește verdicte în direct. Fără judecată. Fără probe. # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o reacție la declarațiile făcute de Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate. El atrage atenția cetățenilor asupra faptului că președintele utilizează instituțiile statului pentru a intimida opoziția și pentru a instaura un regim autoritar. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Renato Usatîi menționează că ”ieri, […] The post Renato Usatîi: Ieri, Maia Sandu certa SIS-ul pentru concertele noastre. Azi rostește verdicte în direct. Fără judecată. Fără probe. first appeared on HotNews.md.
07:50
Ion Bulgac: Am ajuns guvernați de oameni mici, frustrați, mincinoși și extraordinar de incompetenți # HotNews
Ion Bulgac, consilier în cabinetul primarului capitalei declară că după tot ce a vorbit doamna asta în spațiul public în ultimele două zile, într-o țară normală ea n-ar mai fi fost președinte a doua zi dimineață. Totuși e tare multă dreptate în afirmația că problema adevărată nu-i că dracul e negru, ci că îngerii nu […] The post Ion Bulgac: Am ajuns guvernați de oameni mici, frustrați, mincinoși și extraordinar de incompetenți first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 31 iulie – rezolvări azi. Situații din trecut revin ca să fie, în sfârșit, soluționate, iar noi să ne depășim pe noi înșine. LEU O definitivare – poate vi se propune un job, vi se aprobă un credit sau vi se semnează o cerere depusă cu mult timp în urmă, iar astfel reușiți să […] The post Horoscop 31 iulie – CAPRICORN – câștig pe mai multe planuri first appeared on HotNews.md.
