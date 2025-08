Comisia Europeană recunoaște că a analizat SMS-urile Ursulei von der Leyen din „Pfizergate”, dar apoi le-a „pierdut”

09:00

Departamentul de Justiţie al SUA investighează acuzaţii privind o posibilă conspiraţie a administraţiei Obama legată de alegerile din 2016. Pam Bondi, procurorul general al SUA, a anunţat miercuri formarea noului grup de lucru, după publicarea unei serii de documente declasificate ale echipei de securitate naţională a lui Barack Obama de către directorul serviciilor secrete, Tulsi […]