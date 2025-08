Horoscop 3 august – Săgetător – s-ar putea să onorați o invitație la o ceremonie

10:00

Partidul Republican “Inima Moldovei” va protesta astăzi în centrul capitalei alături de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul “Viitorul Moldovei” și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Irina Vlah, liderul formațiuni, a spus că mii de oameni din toată țara au venit astăzi la Chișinău. “Ne unim ca să învingem și să facem Moldova puternică și […] The post VIDEO Irina Vlah: INIMA MOLDOVEI se unește. Timp de patru ani, PAS a distrus țara și a semănat ură first appeared on HotNews.md.