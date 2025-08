Suspiciuni de agresiuni sexuale asupra unor bebeluşi într-un spital. Suspecta s-a autodenunţat

08:40

Fondurile alocate pentru proiectele de infrastructură ale autorităților publice locale sunt distribuite pe criterii politice – a declarat primarul orașului Fălești, Alexandr Severin, reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii “IMPORTANT” de la TVC21. Potrivit acestuia, în 80% din cazuri sunt aprobate doar cererile primarilor aleși din partea partidului de guvernământ. „Pot aduce dovezi concrete: […] The post Primarul orașului Fălești din partea Partidului Nostru, Alexandr Severin, despre criteriile politice în alocarea finanțărilor de stat: standarde duble, discriminare și lipsă de transparență first appeared on HotNews.md.