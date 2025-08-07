ULTIMA ORĂ: Maxim Moroșan a dat vestea bună pentru cetățenii moldoveni din Rusia 

07:10

Horoscop 31 iulie – rezolvări azi. Situații din trecut revin ca să fie, în sfârșit, soluționate, iar noi să ne depășim pe noi înșine. LEU O definitivare – poate vi se propune un job, vi se aprobă un credit sau vi se semnează o cerere depusă cu mult timp în urmă, iar astfel reușiți să […] The post Horoscop 31 iulie – CAPRICORN – câștig pe mai multe planuri first appeared on HotNews.md.