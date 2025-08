A murit Ion Iliescu – Fostul președinte al României avea cancer pulmonar – Guvernul de la București anunță funeralii de stat

12:20

Reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia pare a fi un cadou pentru PAS, în condițiile în care, timp de patru ani, realizările guvernării de la Chișinău sunt foarte mici. Declarația aparține expertului politic român, Armând Goșu, care a adăugat că nici cei din PAS nu sunt convinși că nu e un cadou otrăvit și că ... Armand Goșu – Extrădarea lui Plahotniuc ar putea fi un măr otrăvit pentru PAS