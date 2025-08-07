Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027
Realitatea.md, 7 august 2025 15:40
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între […]
• • •
Acum 5 minute
15:40
Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 # Realitatea.md
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între […]
Acum 15 minute
15:30
VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver # Realitatea.md
Totul a început din necesitate și din dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, nu peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit cu ideea după ce au […]
15:30
Nu lăsați ruguri aprinse și nu aruncați mucuri de țigară în păduri. Pompierii ne învață cum să prevenim incendiile # Realitatea.md
În contextul Codului galben privind pericolul excepțional de incendii, pompierii îndeamnă cetățenii să fie prudenți. Potrivit lor, în condiții de vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa flăcări masive. Populația este rugată să nu aprindă vegetația uscată sau resturile menajere în spații deschise. De asemenea, cetățenii sunt rugați să fie prudenți când […]
Acum o oră
15:10
O tânără de 29 de ani din Strășeni a adus pe lume un băiețel sănătos în ambulanță, în drum spre spital, miercuri, 6 august. „La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța pentru că era la a VII-a naștere și avea contracții frecvente. În 6 minute, […]
15:00
Bloomberg: Putin va accepta să negocieze cu Trump pacea în Ucraina, dacă se va discuta problema teritoriilor # Realitatea.md
Vladimir Putin ar putea accepta să negocieze cu Donald Trump pacea în Ucraina, dacă se va vorbi despre problema teritoriilor, scrie presa rusă, cu referire la Bloomberg. Jurnaliștii notează, cu referire la surse, că astfel de declarații ar fi făcut liderul american în discuții cu oficiali din alte state. În iunie 2024, Putin a menționat […]
Acum 2 ore
14:40
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, făcând referire la o măsură menită să combată migrația ilegală. Inițial, controalele au fost reintroduse, pe o perioadă de șase luni, în data de 16 septembrie 2024. În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spaţiul […]
14:30
FOTO, VIDEO Atac armat într-un McDonald’s din Ucraina. Un bărbat a deschis focul și s-a baricadat în interior # Realitatea.md
Un necunoscut a deschis focul și s-a baricadat joi în McDonald's, în orașul Cerkasî din Ucraina. Serviciile specializate au intervenit la fața locului și l-au reținut. Către ora 13.00, individul care a comis atacul a fost reținut. Conform Suspilne, el a avut nevoie de ajutor medical, după ce a suportat o rană. Informații despre starea […]
14:30
Peste 9.500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în municipiul Chișinău, informează autoritățile locale. Din numărul total, 150 de copii ucraineni refugiați au fost înmatriculați în școlile publice, iar 13 copii în instituțiile private. Procesul de înscriere la școală este obligatoriu pentru toți copiii care împlinesc vârsta de 7 […]
14:30
Vești rele pentru consumatorii din sectorul Centru! Termoelectrica anunță sistări de apă caldă menajeră # Realitatea.md
În perioada 8 august – 10 septembrie 2025, consumatorii din sectorul Centru al Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră. „„Termoelectrica" S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră […]
14:20
Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist din România, a fost condus astăzi, 7 august, pe ultimul drum. Sicriul a fost coborât în criptă în timp ce s-a intonat Imnul de stat și s-au tras 21 de salve de tun, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat. La ceremonia organizată la Palatul […]
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de incendiu. Fenomenul va fi valabil în perioada 08–14 august 2025, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit instituției, în intervalul menționat se prognozează un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, determinat de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor. Zonele vizate sunt indicate […]
14:00
Studiu Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc mai scăzut de cancer mamar, ovarian și uterin # Realitatea.md
Femeile care dau naștere mai multor copii au un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu de amploare realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT), citat de agenția Xinhua. Cercetarea arată că, pentru fiecare naștere, riscul de cancer mamar, ovarian și uterin scade cu aproximativ 10%. Astfel, […]
Acum 4 ore
13:40
VIDEO Droguri de 400.000 de lei și o minoră implicată: Rețea ilegală, destructurată de ofițerii INI # Realitatea.md
Droguri în valoare de 400.000 de lei au fost ridicate de oamenii legii, iar trei bărbați și o minoră au fost reținuți. Potrivit Poliției, suspecții foloseau sistemul de plăți cash-in și criptomonede pentru a ascunde originea banilor obținuți ilegal, iar livrarea substanțelor narcotice era organizată prin aplicația Telegram, în sectorul Ciocana al Capitalei. „În cadrul […]
13:30
Moldova e a mea – o campanie de unitate și apartenență națională pe drumul european al Republicii Moldova # Realitatea.md
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul de Informare al Uniunii Europene „Europe Café" lansează campania națională de informare „Moldova e a mea" – o inițiativă civică menită să promoveze un mesaj de interes public care consolidează sentimentul de unitate între cetățeni, apartenență față de Republica Moldova și sprijin pentru parcursul său european. […]
13:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu […]
13:00
Ionel Istrati, cu ochii în lacrimi de ziua tatălui! Îi pregătise o petrecere-surpriză pe iaht # Realitatea.md
Ionel Istrati a emoționat internetul după ce a publicat câteva fragmente din viața sa personală – o raritate pentru artist. De această dată, a făcut o excepție cu un motiv special: ziua tatălui său, transmite cancan.md. După o perioadă dificilă, în care tatăl lui a trecut printr-o intervenție medicală, Ionel a decis să-i organizeze o […]
13:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de […]
13:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată. Acuzatorul de stat, pentru moldova1, a mai […]
12:40
Incendiu puternic în stânga Nistrului: 73 de hectare și șapte case abandonate, mistuite de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu de vegetație a izbucnit miercuri seara, 6 august, în localitatea Șipca, situată în stânga Nistrului, afectând o suprafață de aproximativ 73 de hectare și distrugând în totalitate șapte case abandonate. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic, îngreunând intervenția echipelor de salvare. Potrivit presei din regiune, la fața locului au intervenit mai […]
12:40
Un Volkswagen a fost distrus de flăcări miercuri, 6 august, în regiunea transnistreană. Șoferul a observat fumul și a ieșit imediat din mașină, reușind să își ia actele înainte ca autoturismul să fie cuprins de foc. Pompierii au intervenit rapid la fața locului și au stins incendiul, însă vehiculul a fost distrus în totalitate. Cauza […]
12:40
În Găgăuzia tot mai des răsună apeluri la nesupunere civică, după condamnarea Evgheniei Guțul # Realitatea.md
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta sentința de condamnare a Evgheniei Guțul. Aceștia au denunțat „represiuni politice" și „persecuții împotriva opiniilor diferite". De asemenea, au numit-o pe Guțul „prizonieră de conștiință" pentru poziția sa pro-rusă și au chemat la „nesupunere civică", transmite IPN. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, […]
12:30
Judecătoarea din dosarul Guțul comparată, de un candidat PAS, cu Hermione din „Harry Potter” # Realitatea.md
O femeie puternică, o judecătoare integră, o Hermione Granger din „Harry Potter" de Moldova, consideră candidatul PAS la parlamentare, fostul ministru Marcel Spatari. Acesta a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care vorbește despre situația în care s-a pomenit judecătoarea din dosarul Evgheniei Guțul, Ana Cucerescu. „Reforma justiției este necesară, ea se […]
12:10
Cele mai mari 10 companii din Moldova au generat împreună afaceri de 3,49 miliarde €. Vezi cine conduce topul # Realitatea.md
Cele mai mari 10 companii din Republica Moldova generează împreună o cifră de afaceri de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din totalul pieței, potrivit datelor actualizate în mai 2025 de platforma HitHorizons. Liderul absolut este Moldovagaz, cu vânzări de 860,7 milioane de euro, reprezentând 1,57% din întreaga piață (acționar majoritar al […]
11:50
BRIEFINGUL ZILEI: Cum pot vota moldovenii prin poștă la alegerile de pe 28 septembrie # Realitatea.md
În cadrul parlamentarelor din acest an, a fost extinsă lista țărilor în care moldovenii își pot exprima opțiunea de vot prin poștă. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Persoanele care se vor afla în aceste state și vor să își exercite dreptul de […]
11:50
Zelenski anunță trei pași concreți pentru încheierea războiului: „Rusia trebuie să accepte încetarea focului” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a prezentat trei pași esențiali care, în viziunea sa, pot duce la încheierea războiului cu Rusia și la obținerea unei păci durabile. Anunțul a fost făcut în contextul unei zile pline de convorbiri și contacte diplomatice cu lideri internaționali. Potrivit declarațiilor făcute de Zelenski pe canalul său de Telegram, discuțiile recente […]
Acum 6 ore
11:40
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Programului de compensare lansat de Guvern cu suportul Uniunii Europene, scrie bani.md. Potrivit autorităților, în aceste șapte luni, 721 de antreprenori unici […]
11:40
A început perioada în care viitorii studenți, admiși la specialitățile dorite, sunt așteptați la universitățile din țară pentru a depune dosarele în original. Tinerii, care au format cozi la instituțiile de învățământ superior, spun că au emoții, dar sunt pregătiți pentru noua etapă din viața lor. Potrivit Ministerului Educației, în prima etapă au fost depuse […]
11:30
Statul va cheltui 270.000 de lei pentru brandul noilor cafenele de la Aeroport. Mărcile – deja înregistrate la AGEPI # Realitatea.md
Statul urmează să cheltuie 270.000 de lei pentru brandingul cafenelelor de la Aeroport. Gara aeriană a anunțat licitația pentru logo, denumiri, manuale de identitate și design grafic. Agentul economic care va presta serviciul va trebui să creeze branding pentru cant
11:30
Kremlinul confirmă pregătirea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile # Realitatea.md
Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a anunțat că a fost convenită organizarea unei întâlniri între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele american, Donald Trump, care ar urma să aibă loc în următoarele zile. Potrivit oficialului rus, părțile au început deja pregătirile pentru această întrevedere. Totodată, Ușakov a precizat că ideea unei întâlniri trilaterale între […] Articolul Kremlinul confirmă pregătirea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Stele căzătoare pe cerul din Moldova săptămâna viitoare. Cum și unde poți vedea Perseidele # Realitatea.md
Nopțile de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august sunt cele mai potrivite pentru observarea curentului de meteori Perseide, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, potrivit Agerpres. Maximul fenomenului va avea loc în noaptea de 12 august. Totuși, anul acesta, vizibilitatea va fi afectată de prezența Lunii pe cer pe tot parcursul nopții, […] Articolul Stele căzătoare pe cerul din Moldova săptămâna viitoare. Cum și unde poți vedea Perseidele apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Atenție, cetățeni! Serviciul Fiscal anunță lucrări de mentenanță: Ce servicii vor fi afectate # Realitatea.md
Astăzi, 7 august, în intervalul orelor 17:00 – 18:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, SIA „Declarația electronică – persoane juridice” și SIA „e-Cerere”. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). „Este posibil ca accesul la unele servicii fiscale electronice să fie restricționat temporar. Vă asigurăm […] Articolul Atenție, cetățeni! Serviciul Fiscal anunță lucrări de mentenanță: Ce servicii vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
FOTO Prăpăd în România. La Rădășeni, bucăţile mari de gheaţă au distrus grădinile oamenilor # Realitatea.md
În comuna Rădășeni, județul Suceava, grindina și rafalele puternice de vânt au făcut pagube în grădinile oamenilor, iar în Fălticeni, un arbore s-a prăbuşit peste o mașină parcată, transmite presa din România. De asemenea, și în municipiul Iași, creanga unui copac s-a desprins și a căzut în curtea unui spital. Sursa: fb/Meteoplus Pentru cele mai […] Articolul FOTO Prăpăd în România. La Rădășeni, bucăţile mari de gheaţă au distrus grădinile oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
A plecat de acasă și nu a mai revenit. Un minor din Cahul, dispărut din 5 august – FOTO # Realitatea.md
Un minor din Cahul este de negăsit de marți, 5 august, informează Inspectoratul de Poliție din raion. Potrivit informațiilor, acesta, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit. Semnalmente: Înălțime: aproximativ 1,69 m; Ochi: albaștri; Păr: șaten închis. La momentul plecării, potrivit Poliției, acesta purta tricou sur, […] Articolul A plecat de acasă și nu a mai revenit. Un minor din Cahul, dispărut din 5 august – FOTO apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lucrările de la Parohia Ortodoxă Română ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni se apropie de final. # Realitatea.md
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni, Republica Moldova, se apropie de final. Proiectul este finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, și are ca scop promovarea culturii și spiritualității românești în nordul țării, transmite ziarullumina.ro. Valoarea totală a finanțării se ridică […] Articolul Lucrările de la Parohia Ortodoxă Română ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni se apropie de final. apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pericol pe o autostradă din România. Un șofer a fost surprins circulând pe contrasens # Realitatea.md
Șoferii care circulau pe Autostrada București – Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens. Vehiculul se deplasa pe banda de urgență. Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces. Dacă va fi depistat de poliție, acesta riscă amendă și să rămână fară permis de […] Articolul Pericol pe o autostradă din România. Un șofer a fost surprins circulând pe contrasens apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Deputat PAS: Plahotniuc a fost reținut din cauza prostiei sale. Nu este meritul instituțiilor din Moldova # Realitatea.md
Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat că reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe un aeroport din Atena, nu reprezintă în niciun fel un succes al instituțiilor de drept din Republica Moldova. Potrivit lui, fostul politician a fost prins pentru un simplu fals de identitate, iar autoritățile elene au […] Articolul Deputat PAS: Plahotniuc a fost reținut din cauza prostiei sale. Nu este meritul instituțiilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Din groapă de gunoi, în colț de natură. La Roșcani a prins rădăcini prima pădure a satului # Realitatea.md
În satul Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren degradat care, în trecut, risca să se transforme într-o groapă de gunoi. Inițiativa a fost lansată în anul 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Potrivit […] Articolul VIDEO Din groapă de gunoi, în colț de natură. La Roșcani a prins rădăcini prima pădure a satului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ofertele fierbinți pot deveni capcane pentru moldoveni. Unii au pierdut toți banii, după ce au primit reduceri de 900€ # Realitatea.md
Ofertele fierbinți la vacanțe pot reprezenta riscuri pentru turiști, avertizează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa. Oficialul a menționat într-i discuție cu IPN că primele semnale de alarmă trebuie să fie achitarea valute străine și condiționalitățile dubioase din contracte. Alexa a relatat că din 2018, când nu mai este obligatorie […] Articolul Ofertele fierbinți pot deveni capcane pentru moldoveni. Unii au pierdut toți banii, după ce au primit reduceri de 900€ apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Insula Thasos, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, este afectată de incendii de vegetație izbucnite în urma unei furtuni bruște în nordul Mării Egee. Patru focare diferite au fost raportate după ora 18:00, printre care cel mai mare în zona Skala Prinos, situată în apropierea plajei. Flăcările s-au extins rapid, alimentate de vegetația […] Articolul Thasos, insula grecească preferată de români, lovită de incendii de vegetație apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Banii au venit, mașinile n-au mai ajuns. Un străin, reținut în Moldova pentru escrocherie de 1 milion de lei # Realitatea.md
Un cetățean ucrainean a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari. Acesta, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei. „Acesta, având o companie deschisă în Ucraina, plasa anunțuri de import a automobilelor de […] Articolul VIDEO Banii au venit, mașinile n-au mai ajuns. Un străin, reținut în Moldova pentru escrocherie de 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia. Sunt afectate personalități ca Julia Roberts și George Clooney # Realitatea.md
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an. Într-o notificare trimisă celor afectaţi, organizatorii au declarat că atacul a avut loc […] Articolul Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia. Sunt afectate personalități ca Julia Roberts și George Clooney apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un post de televiziune a fost sancționat cu 15 000 de lei. Este vorba de Next TV, care, potrivit Consiliului Audiovizualului (CA), nu a respectat Concepția generală a serviciului media audiovizual de televiziune. Potrivit raportului de control, s-au înregistrat următoarele abateri: La compartimentul Programe audiovizuale locale a fost indicat 100%, însă, de fapt, s-au atestat 55%; respectiv, la […] Articolul Un post de televiziune a fost sancționat cu 15 000 de lei. Ce a încălcat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:40
Grăbiți-vă! Moldovenii din diaspora mai au o săptămână pentru a se înregistra la votul prin corespondență # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că au mai rămas șapte zile în care cetățenii moldoveni cu drept de vot, care se vor afla în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă, se pot înregistra pentru a vota […] Articolul Grăbiți-vă! Moldovenii din diaspora mai au o săptămână pentru a se înregistra la votul prin corespondență apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri, 6 august, reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban. În context, luna trecută, bărbatul ar fi publicat pe internet, pe un site de pe un server străin, un anunţ pentru găsirea „celui mai bun asasin plătit” care să-l omoare pe Viktor Orban şi […] Articolul Un individ ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban. Poliția l-a reținut apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
VIDEO Un pensionar a fost lovit de o mașină în Capitală. Șoferul a dat bir cu fugiții # Realitatea.md
Un bărbat de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 6 august, pe strada Grenoble din Capitală. Potrivit Poliției, un automobil de marca Toyota, condus de o persoană care urmează a fi identificată, a lovit o trotinetă electrică, la ghidonul căreia se […] Articolul VIDEO Un pensionar a fost lovit de o mașină în Capitală. Șoferul a dat bir cu fugiții apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Chișinăuienii sunt invitați să participe la un studiu sociologic pentru a contribui la actualizarea Planului Urbanistic General al capitalei, document care va ghida dezvoltarea orașului în următorii 15-20 de ani. Mai exact, locuitorii municipiului vor fi întrebați despre prioritățile și nevoile reale în domeniul dezvoltării urbane, transmite IPN. Chestionarul este destinat persoanelor care locuiesc, lucrează sau […] Articolul Chișinăuienii, invitați să participe la actualizarea Planului Urbanistic General apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Consecințele vijeliei: Un balcon, la un pas să se prăbușească, iar un copac a căzut peste o conductă de gaz # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii moldoveni au fost solicitați să intervină miercuri, 6 august, în mai multe raioane ale țării, în urma ploilor și a vântului puternic. În total, este vorba de peste 40 de misiuni, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți. […] Articolul Consecințele vijeliei: Un balcon, la un pas să se prăbușească, iar un copac a căzut peste o conductă de gaz apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Ion Iliescu, fostul președinte al României, va fi condus joi, 7 august, pe ultimul drum printr-o ceremonie oficială, conform programului funeraliilor. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a celor apropiați, într-un cadru restrâns, dar solemn. Programul funeraliilor: 09:00 – 09:50 – Vor sosi invitații oficiali la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul cu […] Articolul Cum va fi condus pe ultimul drum fostul președinte al României, Ion Iliescu apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Percheziții matinale în țară. Poliția: Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale # Realitatea.md
Descinderi în mai multe raioane ale țării au loc în această dimineață, anunță oamenii legii. Este vorba de 78 de percheziții într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. „Cu detalii vom reveni după acțiunile procesuale”, comunică IGP. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Percheziții matinale în țară. Poliția: Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Casa Albă confirmă: Rușii vor o întâlnire cu Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire cu Putin şi Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri, 6 august, un oficial al Casei Albe. Totodată, acesta, potrivit unor surse, ar putea avea o întâlnire trilaterală cu Putin şi Volodimir Zelenski. „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis […] Articolul Casa Albă confirmă: Rușii vor o întâlnire cu Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire cu Putin şi Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
