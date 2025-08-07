Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027

08:20

Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri, 6 august, un oficial al Casei Albe. Totodată, acesta, potrivit unor surse, ar putea avea o întâlnire trilaterală cu Putin şi Volodimir Zelenski. „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis