O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc și a provocat un incendiu
Realitatea.md, 7 august 2025 23:10
O femeie din Scoția a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat și a provocat un incendiu în locuința sa din North Lanarkshire, transmite antena3.ro. Denise Parks și soțul ei, Robert, dormeau în casa lor din Coatbridge când, în jurul orei 3 dimineața, pe 31 octombrie 2018, un
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
Un copil de 9 ani și tatăl său au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu # Realitatea.md
Un copil şi un bărbat s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină din localitatea Cârţa, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, bărbatul și fiul lui au murit, scrie adevărul.ro. Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgență şi SAJ au intervenit de urgență la fața locului
Acum 2 ore
22:20
Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții” # Realitatea.md
Statele Unite au propus o întâlnire trilaterală între ele, Rusia și Ucraina, dar președintele rus afirmă că mai întâi trebuie îndeplinite „anumite condiții", transmite mediafax.ro. Vladimir Putin a minimizat posibilitatea unor discuții cu Volodimir Zelenski, afirmând că, deși este posibil, trebuie îndeplinite anumite condiții. Președintele rus a răspuns la propunerea americană de a organiza o
21:50
Echipele din centrele de preluare a apelurilor de urgență vor beneficia de cursuri dedicate perfecționării limbii engleze, ca parte esențială a pregătirii continue a operatorilor, începând de săptămâna viitoare. Inițiativa are ca scop îmbunătățirea comunicării
Acum 4 ore
21:30
Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale # Realitatea.md
Manejul de atletică ușoară din capitală va fi transferat din administrarea Agenției Proprietăți Publice în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, complexul sportiv urmează a fi comasat cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale. Prevederile se conțin într-un proiect publicat pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit proiectului, măsura vine și cu impact direct
21:00
Cooperare în domeniul apărării: discuții între oficiali moldoveni și americani la Chișinău # Realitatea.md
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în țara noastră. Întâlnirea a avut loc joi, 7 august curent, la sediul instituției. Potrivit Ministerului Apărării, cei doi oficiali au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale pe
20:30
Peste 11.000 de elevi au fost deja înmatriculați după încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal. Această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale,
20:10
NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # Realitatea.md
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului. NASA a lansat o sondă care se îndreaptă către un corp ceresc care, dacă toate presupunerile sunt adevărate, ar putea schimba economia planetei. Se numește Psyche 16 și nu este un asteroid oarecare. Se
19:40
Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25" (două pentru 25 de lire). Papagalul, numit Mango, a fost descoperit în timpul unor percheziții în orașul
Acum 6 ore
19:20
VIDEO În timp ce era căutat de o clinică din Moldova, umoristul Evgheni Petrosian a fost surprins în vacanță în Turcia # Realitatea.md
Celebrul umorist rus Evgheni Petrosian a fost zărit recent într-o stațiune de lux din Belek, Turcia, potrivit informațiilor publicate de canalul Mash. Artistul, în vârstă de 79 de ani, se află în vacanță împreună cu soția și cei doi copii, unde s-au cazat într-un hotel de cinci stele de pe litoralul mediteranean. Prezența sa în
19:00
Ce se întâmplă cu avansul, când mirii nu mai joacă nunta și în ce cazuri se returnează? # Realitatea.md
Influencera și moderatoarea de evenimente Doina Danielean trece printr-o perioadă incertă, după ce mai multe cupluri care aveau programate nunți în august și septembrie 2025 au renunțat brusc la eveniment sau nu mai dau niciun semn. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, a povestit că două nunți i s-au anulat deja: una pe 9 august,
18:40
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” # Realitatea.md
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII" la Chișinău. În centrul discuțiilor s-au aflat problemele legate de accesul la credite, exodul capitalului, costul
18:30
Îngrijorări privind starea de sănătate a Prințesei Kate: ar cântări nici 40 de kilograme. Se bănuiește o recidivă # Realitatea.md
La doar câteva luni după ce a anunțat că este în remisie, Prințesa Kate Middleton stârnește îngrijorări profunde cu privire la starea sa de sănătate. Potrivit apropiaților, soția prințului William a ajuns să cântărească în jur de 40 de kilograme. Viitoarea regină a Marii Britanii este acum vizibil slăbită după tratamentul dur împotriva cancerului, potrivit
18:00
Artistul român Ștefan Bănică Jr va susține și anul acesta concertul lui tradițional de Crăciun. În decembrie, pe 6 și pe 7 2025, el va urca pe scena de la Sala Palatului din România și pentru două seri la rând cu spectacole inedite și invitați speciali. Pentru al 22-lea an la rând, interpretul susține concertul
17:40
Leonid Agutin, care a cântat recent la Chișinău, a ajuns în gura unui scandal, pentru că s-a descărcat pe un copil # Realitatea.md
Cunoscutul cântăreț rus Leonid Agutin a fost protagonistul unui moment tensionat, după ce a reacționat critic la o întrebare adresată de un tânăr jurnalist. Incidentul a fost surprins pe video și a fost difuzat de mai multe canale media din Rusia. Jurnalistul i-a adresat lui Agutin o întrebare simplă legată de prestația unui cor, la
Acum 8 ore
17:30
Băiatul dat dispărut în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, a fost găsit fără suflare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, corpul neînsuflețit al minorului a fost descoperit într-un râu din apropierea satului. La fața locului au intervenit polițiștii și echipe specializate pentru a documenta cazul. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs
17:10
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, rămâne sub control judiciar încă două luni # Realitatea.md
Controlul judiciar aplicat fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent, a fost prelungit cu încă două luni. Procurorul de caz a solicitat extinderea măsurii preventive, invocând riscul ca învinuitul să evite cercetările în dosarul penal în care este implicat, transmite IPN. „La demersul procurorului de caz, prin încheierea judecătorului
17:10
Procuratura Generală? Instanța din Atena decide pe 13 august extrădarea lui Plahotniuc # Realitatea.md
Ședința de judecată la care se va examina extrădarea lui Vladimir Plahontiuc de către instanța din Grecia va avea loc pe 13 august, anunță Procuratura Generală. Autoritățile de la Chișinău discută cu oficialii eleni chestiunile aferente. Autoritățile din Grecia au fost informate despre „complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială
17:00
Manualele școlare din Rusia descriu Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Ce spune un expert # Realitatea.md
Manualele școlare din Rusia descriu Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc și le predau elevilor că „Moldova face parte din lumea rusă", arată o analiză realizată de expertul WatchDog, doctor în istorie, Artur Leșcu. Manualele sugerează că Moldova nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran, transmite IPN. Potrivit lui Artur Leșcu, cărțile
17:00
Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare. Este poreclită „ducesa dificilă” # Realitatea.md
Meghan Markle a fost respinsă fără milă de foștii ei prieteni celebri și de membrii familiei regale, după ce a fost acuzată că și-a scris un mesaj entuziast cu ocazia împlinirii vârstei de 44 de ani. Ea a primit în anii din urmă felicitări publice de la personalități precum Beyoncé și Tyler Perry de ziua ei, potrivit
16:50
FOTO Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai: Moldova participă în premieră la Jocurile Mondiale # Realitatea.md
Republica Moldova va participa în premieră la Jocurile Mondiale, fiind reprezentată de cinci sportivi din cadrul Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai. Competiția va avea loc în perioada 9–15 august, la Chengdu, China. În cadrul ceremonii de astăzi, 7 august, care s-a desfășurat la Ministerul Educației și Cercetării
16:40
Micșorarea sau mărirea sânilor – intervenție populară în Moldova: cum afectează alăptarea? # Realitatea.md
Operația de mărire a sânilor, cunoscută ca mamoplastie sau augmentarea sânilor, este una dintre cele mai populare intervenții chirurgicale estetice la nivel mondial. În Republica Moldova, această metodă de remodelare chirurgicală a pieptului a devenit foarte populară, în special printre femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, scrie Suntparinte.md. Dacă planificați o
16:20
În zona CC „Soiuz" și McDonald's din sectorul Rîșcani au fost instalate semafoare pietonale noi, pentru a spori siguranța celor care traversează bulevardul Moscova. Au fost montate două semafoare pietonale LED, dotate cu timer și semnal sonor, precum și patru semafoare pentru transport, care vor ajuta la fluidizarea traficului într-o intersecție extrem de aglomerată, unde
16:20
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani. În acest context, astăzi, 7 august, a fost convocată de urgență ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. La ședință au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic și Agenției Naționale pentru Siguranța
16:10
Fericire pentru părinţi. Copiii cu necesități speciale spun primele cuvinte, după şedinţele de reabilitare din Bulboaca # Realitatea.md
În satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, s-a născut un program de reabilitare dedicat copiilor cu nevoi speciale, care schimbă zi de zi, viețile familiilor din comunitate. A fost creat de Cristina Frolov, după ce a vizitat mai multe centre din străinătate, unde a discutat cu terapeuți profesioniști în reabilitare și a descoperit modele de sprijin
16:00
Un accident rutier s-a produs joi, 7 august, la ieșirea de pe strada Nistreană, în intersecția cu traseul M2. Potrivit Poliției din Orhei, în coliziune au fost implicate două autovehicule, dintre care unul a ajuns într-un șanț. La fața locului au intervenit polițiștii, care au constatat că nicio persoană nu a fost rănită. Oamenii legii
16:00
Smirnov vrea să ceară bani transnistrenilor pentru muzeul separatismului. Propunerea adresată pretinsului soviet suprem # Realitatea.md
Fostul lider separatist Igor Smirnov vrea să creeze în stânga Nistrului un muzeu al „istoriei contemporane". Propunerea a fost înaintată pretinsului soviet suprem. Nu este clar deocamdată ce anume vor cuprinde expozițiile. Jurnaliștii din regiune scriu că noua instituție ar urma să aibă un fond dedicat evenimentelor din anii 1990. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
15:40
Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 # Realitatea.md
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între
Acum 12 ore
15:30
VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver # Realitatea.md
Totul a început din necesitate și din dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, nu peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit cu ideea după ce au
15:30
Nu lăsați ruguri aprinse și nu aruncați mucuri de țigară în păduri. Pompierii ne învață cum să prevenim incendiile # Realitatea.md
În contextul Codului galben privind peri
15:10
O tânără de 29 de ani din Strășeni a adus pe lume un băiețel sănătos în ambulanță, în drum spre spital, miercuri, 6 august. „La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța pentru că era la a VII-a naștere și avea contracții frecvente. În 6 minute, […] Articolul Minune pe drum! O tânără din Strășeni a născut al șaptelea copil în ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Bloomberg: Putin va accepta să negocieze cu Trump pacea în Ucraina, dacă se va discuta problema teritoriilor # Realitatea.md
Vladimir Putin ar putea accepta să negocieze cu Donald Trump pacea în Ucraina, dacă se va vorbi despre problema teritoriilor, scrie presa rusă, cu referire la Bloomberg. Jurnaliștii notează, cu referire la surse, că astfel de declarații ar fi făcut liderul american în discuții cu oficiali din alte state. În iunie 2024, Putin a menționat […] Articolul Bloomberg: Putin va accepta să negocieze cu Trump pacea în Ucraina, dacă se va discuta problema teritoriilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, făcând referire la o măsură menită să combată migrația ilegală. Inițial, controalele au fost reintroduse, pe o perioadă de șase luni, în data de 16 septembrie 2024. În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spaţiul […] Articolul Germania va prelungi din nou controalele la frontiere apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
FOTO, VIDEO Atac armat într-un McDonald’s din Ucraina. Un bărbat a deschis focul și s-a baricadat în interior # Realitatea.md
Un necunoscut a deschis focul și s-a baricadat joi în McDonald’s, în orașul Cerkasî din Ucraina. Serviciile specializate au intervenit la fața locului și l-au reținut. Către ora 13.00, individul care a comis atacul a fost reținut. Conform Suspilne, el a avut nevoie de ajutor medical, după ce a suportat o rană. Informații despre starea […] Articolul FOTO, VIDEO Atac armat într-un McDonald’s din Ucraina. Un bărbat a deschis focul și s-a baricadat în interior apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Peste 9.500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în municipiul Chișinău, informează autoritățile locale. Din numărul total, 150 de copii ucraineni refugiați au fost înmatriculați în școlile publice, iar 13 copii în instituțiile private. Procesul de înscriere la școală este obligatoriu pentru toți copiii care împlinesc vârsta de 7 […] Articolul Chișinău: Peste 9.500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vești rele pentru consumatorii din sectorul Centru! Termoelectrica anunță sistări de apă caldă menajeră # Realitatea.md
În perioada 8 august – 10 septembrie 2025, consumatorii din sectorul Centru al Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră. „„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre executarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm care alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră […] Articolul Vești rele pentru consumatorii din sectorul Centru! Termoelectrica anunță sistări de apă caldă menajeră apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist din România, a fost condus astăzi, 7 august, pe ultimul drum. Sicriul a fost coborât în criptă în timp ce s-a intonat Imnul de stat și s-au tras 21 de salve de tun, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat. La ceremonia organizată la Palatul […] Articolul Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum. Nicușor Dan a lipsit de la funeralii apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de incendiu. Fenomenul va fi valabil în perioada 08–14 august 2025, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit instituției, în intervalul menționat se prognozează un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, determinat de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor. Zonele vizate sunt indicate […] Articolul Pericol de incendiu în țară: Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Studiu Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc mai scăzut de cancer mamar, ovarian și uterin # Realitatea.md
Femeile care dau naștere mai multor copii au un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu de amploare realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT), citat de agenția Xinhua. Cercetarea arată că, pentru fiecare naștere, riscul de cancer mamar, ovarian și uterin scade cu aproximativ 10%. Astfel, […] Articolul Studiu Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc mai scăzut de cancer mamar, ovarian și uterin apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Droguri de 400.000 de lei și o minoră implicată: Rețea ilegală, destructurată de ofițerii INI # Realitatea.md
Droguri în valoare de 400.000 de lei au fost ridicate de oamenii legii, iar trei bărbați și o minoră au fost reținuți. Potrivit Poliției, suspecții foloseau sistemul de plăți cash-in și criptomonede pentru a ascunde originea banilor obținuți ilegal, iar livrarea substanțelor narcotice era organizată prin aplicația Telegram, în sectorul Ciocana al Capitalei. „În cadrul […] Articolul VIDEO Droguri de 400.000 de lei și o minoră implicată: Rețea ilegală, destructurată de ofițerii INI apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Moldova e a mea – o campanie de unitate și apartenență națională pe drumul european al Republicii Moldova # Realitatea.md
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul de Informare al Uniunii Europene „Europe Café” lansează campania națională de informare „Moldova e a mea” – o inițiativă civică menită să promoveze un mesaj de interes public care consolidează sentimentul de unitate între cetățeni, apartenență față de Republica Moldova și sprijin pentru parcursul său european. […] Articolul Moldova e a mea – o campanie de unitate și apartenență națională pe drumul european al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu […] Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ionel Istrati, cu ochii în lacrimi de ziua tatălui! Îi pregătise o petrecere-surpriză pe iaht # Realitatea.md
Ionel Istrati a emoționat internetul după ce a publicat câteva fragmente din viața sa personală – o raritate pentru artist. De această dată, a făcut o excepție cu un motiv special: ziua tatălui său, transmite cancan.md. După o perioadă dificilă, în care tatăl lui a trecut printr-o intervenție medicală, Ionel a decis să-i organizeze o […] Articolul Ionel Istrati, cu ochii în lacrimi de ziua tatălui! Îi pregătise o petrecere-surpriză pe iaht apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus astăzi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,5% la 6,25% anual și marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive. Măsura vine după o jumătate de an în care dobânda-cheie a rămas neschimbată, în contextul în care BNM a aplicat anterior o serie de […] Articolul Se vor ieftini creditele? BNM a redus rata de bază până la 6,25% apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată. Acuzatorul de stat, pentru moldova1, a mai […] Articolul Nicanor Ciochină ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Incendiu puternic în stânga Nistrului: 73 de hectare și șapte case abandonate, mistuite de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu de vegetație a izbucnit miercuri seara, 6 august, în localitatea Șipca, situată în stânga Nistrului, afectând o suprafață de aproximativ 73 de hectare și distrugând în totalitate șapte case abandonate. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic, îngreunând intervenția echipelor de salvare. Potrivit presei din regiune, la fața locului au intervenit mai […] Articolul Incendiu puternic în stânga Nistrului: 73 de hectare și șapte case abandonate, mistuite de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un Volkswagen a fost distrus de flăcări miercuri, 6 august, în regiunea transnistreană. Șoferul a observat fumul și a ieșit imediat din mașină, reușind să își ia actele înainte ca autoturismul să fie cuprins de foc. Pompierii au intervenit rapid la fața locului și au stins incendiul, însă vehiculul a fost distrus în totalitate. Cauza […] Articolul FOTO Ghinion pentru un șofer! Mașina i-a fost mistuită de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
În Găgăuzia tot mai des răsună apeluri la nesupunere civică, după condamnarea Evgheniei Guțul # Realitatea.md
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta sentința de condamnare a Evgheniei Guțul. Aceștia au denunțat „represiuni politice” și „persecuții împotriva opiniilor diferite”. De asemenea, au numit-o pe Guțul „prizonieră de conștiință” pentru poziția sa pro-rusă și au chemat la „nesupunere civică”, transmite IPN. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, […] Articolul În Găgăuzia tot mai des răsună apeluri la nesupunere civică, după condamnarea Evgheniei Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Judecătoarea din dosarul Guțul comparată, de un candidat PAS, cu Hermione din „Harry Potter” # Realitatea.md
O femeie puternică, o judecătoare integră, o Hermione Granger din „Harry Potter” de Moldova, consideră candidatul PAS la parlamentare, fostul ministru Marcel Spatari. Acesta a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care vorbește despre situația în care s-a pomenit judecătoarea din dosarul Evgheniei Guțul, Ana Cucerescu. „Reforma justiției este necesară, ea se […] Articolul Judecătoarea din dosarul Guțul comparată, de un candidat PAS, cu Hermione din „Harry Potter” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Cele mai mari 10 companii din Moldova au generat împreună afaceri de 3,49 miliarde €. Vezi cine conduce topul # Realitatea.md
Cele mai mari 10 companii din Republica Moldova generează împreună o cifră de afaceri de peste 3,49 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 6,37% din totalul pieței, potrivit datelor actualizate în mai 2025 de platforma HitHorizons. Liderul absolut este Moldovagaz, cu vânzări de 860,7 milioane de euro, reprezentând 1,57% din întreaga piață (acționar majoritar al […] Articolul Cele mai mari 10 companii din Moldova au generat împreună afaceri de 3,49 miliarde €. Vezi cine conduce topul apare prima dată în Realitatea.md.
