Pericol de incendiu în țară: Meteorologii au emis cod galben

11:00

Șoferii care circulau pe Autostrada București – Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens. Vehiculul se deplasa pe banda de urgență. Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces. Dacă va fi depistat de poliție, acesta riscă amendă și să rămână fară permis de […] Articolul Pericol pe o autostradă din România. Un șofer a fost surprins circulând pe contrasens apare prima dată în Realitatea.md.