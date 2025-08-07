Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale

19:00

Influencera și moderatoarea de evenimente Doina Danielean trece printr-o perioadă incertă, după ce mai multe cupluri care aveau programate nunți în august și septembrie 2025 au renunțat brusc la eveniment sau nu mai dau niciun semn. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, a povestit că două nunți i s-au anulat deja: una pe 9 august, […] Articolul Ce se întâmplă cu avansul, când mirii nu mai joacă nunta și în ce cazuri se returnează? apare prima dată în Realitatea.md.