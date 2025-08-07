Calcule: Cetățenii R. Moldova ar pierde anual peste 150 de milioane de euro, pentru că țin banii „în conturi moarte”

17:10

Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.Anunțul a fost făcut pe sursele oficiale ale clubului din nordul Irakului. Cedric Ngah a jucat în ultimele 6 luni la Petrocub Hâncești, iar antrerior a mai evoluat în Republica Moldova la Sfântul Gheorghe Suruceni, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău.Ngah a jucat în preliminariile Ligii Conferințelor UEFA cu Petrocub, fiind titular în 3 din cele 4 partide în primele două runde: cu FC Birkirkara și Sabah Baku.