Următoarele alegeri la funcția de bașcan al Găgăuziei trebuie să evite repetarea modelului din 2023, afirmă experții
Moldova1, 7 august 2025 12:50
Tensiunile politice din UTA Găgăuzia continuă să genereze îngrijorări, în contextul condamnării bașcanei Evghenia Guțul și al refuzului autorităților locale de a organiza alegeri anticipate. Expertul în securitate Ștefan Bejan și jurnalistul Mihail Sirkeli au avertizat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera eventuale alegeri în condițiile actuale, inclusiv adâncirea conflictului politic dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
12:50
Următoarele alegeri la funcția de bașcan al Găgăuziei trebuie să evite repetarea modelului din 2023, afirmă experții # Moldova1
Tensiunile politice din UTA Găgăuzia continuă să genereze îngrijorări, în contextul condamnării bașcanei Evghenia Guțul și al refuzului autorităților locale de a organiza alegeri anticipate. Expertul în securitate Ștefan Bejan și jurnalistul Mihail Sirkeli au avertizat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera eventuale alegeri în condițiile actuale, inclusiv adâncirea conflictului politic dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău.
Acum 15 minute
12:40
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.
Acum o oră
12:20
Programul EcoVoucher: încă 9.5 mii de vouchere de câte 6.000 de lei au fost distribuite beneficiarilor # Moldova1
Alte 9.500 de vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi, în valoare de 6.000 de lei fiecare, au fost distribuite cetățenilor. Astfel, beneficiarii programului EcoVoucher își vor putea procura, în perioada 7 - 31 august, electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
12:20
Povestea frumoasă a tinerei tenismene canadiene Victoria Mboko la turneul WTA de la Montreal continuă. Jucătoarea de 18 ani a învins-o pe Elena Rîbakina din Kazahstan la capătul unei partide de 3 seturi, scor 1-6, 7-5, 7-6 și s-a calificat în marea finală.
12:10
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România, Ionel Scrioșteanu.
Acum 2 ore
11:50
Programul EcoVoucher: peste 9 mii de vouchere a câte 6.000 lei au fost distrbuite beneficiarilor # Moldova1
Alte 9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari. Astfel, cetățenii își vor putea înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic. Voucherele urmează a fi valorificate în perioada 07-31 august, în cadrul programului EcoVoucher, anunță Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
11:40
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Kremlinul confirmă întâlnirea # Moldova1
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. Kremlinul susține că cele două state au convenit asupra unui acord privind o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, în zilele următoare.
11:30
China reintroduce măsuri din perioada COVID din cauza unui virus transmis prin înțepătura țânțarilor # Moldova1
Autoritățile din provincia chineză Guangdong reimpun restricții sanitare stricte, asemănătoare celor din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit Bloomberg, motivul este un focar de febră chikungunya — o boală virală care se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați.
11:20
Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Produsele moldovenești exportate în Statele Unite sunt supuse de acum unei taxe de 25%, într-un val de măsuri comerciale ce marchează cel mai ridicat nivel al taxelor de import din ultimul secol în SUA. Potrivit Centrului de politici publice Budget Lab de la Yale, rata medie a acestor tarife va ajunge la 18,3% – cel mai înalt nivel înregistrat din 1934, notează AP.
11:20
China reintroduce măsuri din perioada COVID din cauza unui focar de virus transmis prin înțepătura țânțarilor # Moldova1
În provincia chineză Guangdong, autoritățile reimpun restricții sanitare stricte, asemănătoare celor din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit Bloomberg, motivul este un focar de febră chikungunya — o boală virală care se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați.
11:10
ELECTORALA 2025: Diaspora din zece state mai are la dispoziție o săptămână în care se poate înregistra pentru a vota prin corespondență # Moldova1
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămână. Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin corespondență.
11:00
Alegeri 2025: doar o săptămână a mai rămas pentru înregistrarea la votul prin corespondență # Moldova1
A mai rămas exact o săptămână până la încheierea perioadei de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Joi, 14 august, este ultima zi în care moldovenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă, pot depune cererea de înregistrare.
11:00
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” pentru a pune capăt războiului din Ucraina # Moldova1
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, temperează așteptările privind o asemenea întâlnire.
Acum 4 ore
10:40
Președintele clubului de fotbal Barcelona, Joan Laporta, laudă UEFA și șeful acestei organizații, slovenul Aleksander Čeferin, pentru noul format în care se desfășoară Liga Campionilor UEFA. Laporta consideră că prima ediție a competiției cu „grupă unică” a fost de un succes uriaș.
10:20
Compensații la energia electrică în valoare de peste 81 de milioane de lei, acordate antreprenorilor din R. Moldova, de la începutul anului # Moldova1
Un număr de 721 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat, în perioada ianuarie – iulie curent, de compensații pentru energia electrică în valoare totală de 81,1 milioane de lei.
10:00
Zi de doliu național în România: Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea # Moldova1
Ziua de joi, 7 august, este zi de doliu național în România, în legătură cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, iar drapelele au fost arborate în bernă. În Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc. Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.
09:40
Energie verde: 8,4% din consumul de energie electrică al R. Moldova, asigurat de noi centrale fotovoltaice și eoliene # Moldova1
Investitorii care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene, selectați în urma unor licitații organizate de autorități, și-au luat angajamentul să acopere aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al Republicii Moldova.
09:40
A încasat peste un milion de lei pentru mașini care nu au mai ajuns la destinație. Un ucrainean, reținut în Republica Moldova # Moldova1
Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat avansuri de peste 1 000 000 de lei de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi promis servicii de intermediere printr-o companie deschisă în Ucraina, informează Poliția Republicii Moldova.
09:10
Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova # Moldova1
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.
09:00
Școala, „inima orășelului”: Experiența unei tinere din R. Moldova care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX # Moldova1
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Deși sistemul de învățământ din R. Moldova este „foarte diferit” de cel american, Ana Certan recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență, pentru că este una valoroasă.
Acum 6 ore
08:40
Programul guvernamental DOR, la cea de-a 18-a ediție: Tinerii din diaspora redescoperă, la Holercani, cultura și limba română # Moldova1
Aproape 200 de tineri din diaspora, alături de copii din Republica Moldova, participă timp de zece zile la activități menite să le ofere o experiență autentică pe malul Nistrului. La cea de-a 18-a ediție a Programului guvernamental DOR, participanții au ocazia să descopere frumusețea și diversitatea culturală a țării, să lege noi prietenii și să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba română.
08:40
Peste 40 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor după ploile și vijeliile din 6 august # Moldova1
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de intervenții în urma intensificării vântului și ploilor torențiale din data de 6 august. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, orașul Soroca și municipiul Bălți, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
08:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există „șanse bune” ca o întâlnire între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc în curând. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, miercuri, 6 august.
08:20
Belgia tocmai a făcut cunoscut că sprijină sancționarea Israelului pentru acțiunile militare din Gaza. Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat că țara sa va susține propunerea Comisiei Europene de suspendare a Israelului dintr-o parte a programului său de cercetare și inovare Horizon Europe.
08:10
Universitățile din R. Moldova „numără studenții”: candidații admiși sunt așteptați să depună actele în original # Moldova1
Universitățile din țară și-au deschis ușile pentru candidații care au venit să depună actele în original. Viitorii studenți s-au arătat entuziasmați și optimiști, declarând că, dincolo de dorința de a prinde un loc la buget, își doresc cursuri moderne, interactive și relevante pentru cariera aleasă. Cadrele didactice susțin că sunt pregătite să răspundă acestor așteptări și să adapteze procesul educațional la noile cerințe ale tinerei generații.
Acum 24 ore
22:20
Vântul a făcut ravagii, în municipiul Bălți. Rafalele au doborât mai mulți copaci. Unul a căzut peste un troleibuz în care, din fericire, nu erau pasageri. Și în Chișinău mai mulți arbori au fost smulși din rădăcini. Totodată, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea.
21:50
Vântul a făcut ravagii, în municipiul Bălți. Rafalele au doborât mai mulți copaci. Unul a căzut peste un troleibuz în care, din fericire, nu erau pasageri. Și în Chișinău mai mulți arbori au fost smulși din rădăcini. Totodată, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea.
21:20
Tiraspolul a prelungit din nou, pe 6 august, starea excepțională în economie. Instituită în decembrie 2024, aceasta va fi în vigoare până la sfârșitul lunii august.
20:50
Ministra Justiției, despre cazul judecătoarei hărțuite: „Astfel de acțiuni afectează grav independența justiției” # Moldova1
Cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a fost intimidată în timp ce examina dosarul guvernatoarei de la Comrat, Evghenia Guțul, este „extrem de grav” și subminează independența sistemului judecătoresc. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1.
20:40
Washingtonul ar pregăti un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până pe 8 august # Moldova1
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până pe 8 august. Anunțul a fost făcut de Reuters, după discuțiile purtate miercuri, 6 august, la Moscova de emisarul special al SUA, Steve Witkoff, cu președintele rus Vladimir Putin.
20:30
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până la data de 8 august.
20:20
"Vulturii roșii" vor să scrie istorie! Milsami țintește calificarea în grupa unică a Ligii Conferințelor # Moldova1
Milsami Orhei își continuă aventura în cupele europene inter-cluburi. Campioana noastră națională de fotbal va juca joi seara meciul-tur cu gruparea san-marineză AC Virtus Acquaviva din cadrul Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA! "Vulturii roșii" sunt deciși să ajungă până în grupa unică a competiției.
19:30
Rusia a atacat cu drone Ucraina în apropierea graniței cu România. Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru supravegherea spațiului aerian după ce în zona din proximitatea frontierei comune au avut loc mai multe explozii. În regiunea Odesa a fost avariată infrastructura critică, rușii țintind stația de distribuție a gazelor Orlovka, la care s-au produs mai multe incendii. Peste 2500 de consumatori din Ucraina au rămas fără gaz.
19:10
Alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni: incendiu de proporții în sudul Franței, circulație rutieră blocată # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află, tranzitează această regiune a țării - să dea dovadă de prudență maximă. Avertizarea vine din partea Ministerului Afacerilor Externe care a emis alertă de călătorie în legătură cu un incendiu de vegetație de amploare care a izbucnit în departamentul Aude.
18:30
Reguli mai clare și mai simple pentru proiectele privind reabilitarea drumurilor și a rețelelor edilitare în localitățile mici # Moldova1
Procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat astăzi, 6 august, o serie de modificări care vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.
18:20
Guvernul aprobă noi măsuri pentru a reduce riscurile unor accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. # Moldova1
Republica Moldova își consolidează capacitatea de răspuns în fața situațiilor de urgență, precum accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. În ședința din 6 august, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind Rețeaua Națională de Observare și Control al Factorilor de Mediu, ceea ce presupune o mai bună coordonare între laboratoare și instituții specializate.
18:20
Reguli mai clare și mai simple pentru proiectele de drumuri și rețele edilitare în localitățile mici # Moldova1
Procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat astăzi, 6 august, o serie de modificări care vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.
18:10
Chișinăul, reacție la ultimele amenințări lansate din Federația Rusă: „Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova resping declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a calificat aceste afirmații ca fiind „o ingerință inadmisibilă” în treburile interne ale statului nostru.
18:00
Estimări: R. Moldova poate presta servicii medicale pentru străini în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari anual # Moldova1
Republica Moldova a reușit, în ultimii ani, să transforme turismul medical dintr-o nișă modestă într-un veritabil motor de creștere economică. Dacă în 2010, câștigam doar 10,5 milioane de dolari din servicii medicale prestate străinilor, în 2024 valoarea acestora a ajuns la peste 60 de milioane de dolari. În același timp, în primul trimestru din 2025, deja au fost acumulați în jur de 17 milioane de dolari, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță, la Radio Moldova.
17:30
„Acțiuni inacceptabile”: Avocatul Poporului condamnă intimidările la care a fost supusă judecătoarea Cucerescu și cere tragerea la răspundere a făptașilor # Moldova1
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă intimidările „grave” și „fără precedent” asupra magistraților și solicită instituțiilor abilitate să investigheze fără întârziere aceste fapte și să ia măsuri ferme pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați. Totodată, expertul în justiție Alexandru Bot precizează că judecătorul nu trebuie să fie amenințat sau intimidat atunci când își face datoria și solicită autorităților soluții pentru protecția magistraților.
17:20
Guvernul actualizează regulamentul privind Rețeaua de observare și control pentru a reduce riscurile de poluare în cazuri excepționale # Moldova1
R.Moldova își consolidează capacitatea de răspuns în fața situațiilor de urgență, precum accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. În ședința din 6 august, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind Rețeaua Națională de Observare și Control al Factorilor de Mediu, ceea ce presupune o mai bună coordonare între laboratoare și instituții specializate.
17:10
Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.Anunțul a fost făcut pe sursele oficiale ale clubului din nordul Irakului. Cedric Ngah a jucat în ultimele 6 luni la Petrocub Hâncești, iar antrerior a mai evoluat în Republica Moldova la Sfântul Gheorghe Suruceni, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău.Ngah a jucat în preliminariile Ligii Conferințelor UEFA cu Petrocub, fiind titular în 3 din cele 4 partide în primele două runde: cu FC Birkirkara și Sabah Baku.
17:10
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a purtat discuții cu Vladimir Putin despre conflictul din Ucraina # Moldova1
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, o întrevedere de aproximativ trei ore cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina, aflat în al patrulea an de la declanșarea invaziei pe scară largă.
17:00
Autoritățile din Elveția vor sprijini Chișinăul în eforturile legate de identificarea, gestionarea și recuperarea activelor provenite din activități ilicite. La această înțelegere au ajuns, pe 5 august, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, și expertul Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) al Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția, David Mattan.
17:00
Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.Anunțul a fost făcut pe sursele oficiale ale clubului din nordul Irakului. Cedric Ngah a jucat în ultimele 6 luni la Petrocub Hâncești, iar antrerior a mai evoluat în Republica Moldova la Sfântul Gheorghe Suruceni, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău.Ngah a jucat în preliminariile Ligii Conferințelor UEFA cu Petrocub, fiind titular în 3 din cele 4 partide în primele două runde: cu FC Birkirkara și Sabah Baku.
16:40
Pasiunea pentru prăjituri, transformată în afacere, la Chișinău: povestea unei antreprenoare care a beneficiat de granturi oferite de ODA # Moldova1
Din pasiune pentru dulciuri și cu rețete moștenite din familie, Maria Macari a reușit să transforme o idee într-o afacere gustoasă. Astăzi, în laboratorul ei prind viață mii de prăjituri și torturi create cu migală, inspirație și multă muncă. Prin granturile pe care le-a accesat, antreprenoarea a dotat spațiul de producere cu echipamente moderne și continuă să îndulcească zilele celor care îi trec pragul.
16:10
Ultimul atac rusesc asupra Ucrainei nu a afectat aprovizionarea cu gaze a R. Moldova, dar aprovizionarea cu energie electrică ar putea fi în pericol # Moldova1
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Totuși, în acea zonă se află linia de înaltă tensiune prin care R. Moldova importă energie electrică din România, iar Rusia ar putea să ne lase fără energie electrică în preajma alegerilor, avertizează experții.
16:10
ELECTORALA 2025 // Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Andrei Năstase, înregistrați oficial în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldova1
Procesul de înregistrare a concurenților electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie este în plină desfășurare. La ședința din 6 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat noi înscrieri în cursă, atât din partea formațiunilor politice, cât și a candidaților independenți.
15:50
Uzina care va transforma resturile animaliere în făină proteică și ulei tehnic va fi dată în exploatare până la finele anului # Moldova1
Resturi animaliere aruncate pe câmp, în păduri sau chiar în râuri – o imagine tot mai prezentă în Republica Moldova. Fenomenul capătă amploare inclusiv de cauza lipsei unei infrastructuri pentru colectare și procesare, iar autoritățile recunosc: e greu de intervenit.
15:40
Guvernul schimbă modul de acordare a plăților sociale: accent pe digitalizare și echitate # Moldova1
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.