Scumpiri la fructe și legume: pomușoarele, de două ori mai scumpe decât în 2024

Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat avansuri de peste 1 000 000 de lei de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi promis servicii de intermediere printr-o companie deschisă în Ucraina, informează Poliția Republicii Moldova.