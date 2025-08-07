Plăți instant între firme: MIA „Business-to-Business”, lansată în scurt timp pe piața din R. Moldova

11:20

Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Produsele moldovenești exportate în Statele Unite sunt supuse de acum unei taxe de 25%, într-un val de măsuri comerciale ce marchează cel mai ridicat nivel al taxelor de import din ultimul secol în SUA. Potrivit Centrului de politici publice Budget Lab de la Yale, rata medie a acestor tarife va ajunge la 18,3% – cel mai înalt nivel înregistrat din 1934, notează AP.