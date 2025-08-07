La Bălți sunt sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru!
Subiectul Zilei, 7 august 2025 14:10
Municipiul Bălți face un nou pas concret în sprijinirea familiilor tinere. A fost lansată elaborarea Mecanismului de implementare a politicilor pentru susținerea acestora în perioada 2025–2028, în conformitate cu Planul de acțiuni privind susținerea familiilor din municipiul Bălți. Acesta urmează a fi supus consultărilor publice, pentru ca opiniile tuturor celor interesați să fie luate în
• • •
Acum 10 minute
14:10
La Bălți sunt sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru! # Subiectul Zilei
Municipiul Bălți face un nou pas concret în sprijinirea familiilor tinere. A fost lansată elaborarea Mecanismului de implementare a politicilor pentru susținerea acestora în perioada 2025–2028, în conformitate cu Planul de acțiuni privind susținerea familiilor din municipiul Bălți. Acesta urmează a fi supus consultărilor publice, pentru ca opiniile tuturor celor interesați să fie luate în
Acum 30 minute
13:50
Un băiat din raionul Cahul a dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi # Subiectul Zilei
Un băiat din raionul Cahul este căutat cu disperare de familie și autorități, după ce a dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, minorul a plecat de acasă în seara zilei de 5 august, în jurul orei 20:00, și de atunci nu a mai fost văzut. Minorul are aproximativ 1,69 metri înălțime, ochi albaștri
Acum o oră
13:20
Rusia acuză o „încălcare gravă a legii” în condamnarea lui Guțul și cere implicarea ONU # Subiectul Zilei
Avocata pentru drepturile omului din Rusia, Tatiana Moskalkova, s-a adresat Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, cu un apel pentru protejarea drepturilor bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Informația a fost publicată de Vedomosti, citând canalul de Telegram al Tatianei Moskalkova, scrie Novosti24.md. „Consider că pronunțarea unei sentințe dure de condamnare împotriva șefei aleasă legitim a
Acum 2 ore
12:50
În noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, au fost depistate tăinuite 400 de pachete de țigări și 120 de pachete de tutun fără timbru de acciz într-un autocar de rută neregulată Moldova-Anglia Documentat pe caz este șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani. În
12:40
IGP investighează o campanie de intimidare împotriva judecătoarei care a pronunțat sentința în cazul Guțul # Subiectul Zilei
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a inițiat o anchetă după ce judecătoarea care a pronunțat sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost ținta unor amenințări repetate și acțiuni de intimidare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că solicitarea
Acum 4 ore
12:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților
12:10
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # Subiectul Zilei
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important" de la
Acum 6 ore
09:50
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger" au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000
Acum 12 ore
03:30
Un tribunal georgian a condamnat-o, miercuri, pe jurnalista Mzia Amaghlobeli la doi ani de închisoare – a anunțat agenția sa media, Batumelebi, preluată de cele internaționale. Cazul e prezentat de organizațiile non-guvernamentale din Georgia drept o ilustrare a represiunii crescânde exercitate de guvern asupra vocilor defavorabile. Jurnalista, cunoscută pentru criticile sale la adresa autorităților din republica
03:30
La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor # Subiectul Zilei
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară". Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și
Acum 24 ore
17:40
„Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS # Subiectul Zilei
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat miercuri, 6 august, candidatura lui Andrei Năstase pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Curaj, Demnitate, Credință!", Năstase propune un program electoral care include reducerea numărului de deputați și ministere, o justiție independentă, pedepse mai aspre pentru corupție și sprijin extins pentru cetățeni și diaspora, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md.
17:20
Stoianoglo: „Războiul din Ucraina a devenit alibiul propriului eșec economic și social” al PAS # Subiectul Zilei
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o
16:20
ULTIMA ORĂ! Un ucrainean, acuzat în Moldova de viol, a fugit chiar din sediul Judecătoriei Cimișlia # Subiectul Zilei
Poliția din sudul Moldovei este în stare de alertă, după ce ieri, 5 august, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a fugit chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia, transmite PulsMedia.MD. Ar fi vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 22 de ani, care este deținut fiind învinuit într-un dosar penal pentru viol, soldat cu
16:00
Peninsula Kamceatka din Rusia se confruntă cu o intensificare spectaculoasă a activității vulcanice, după cutremurul cu magnitudinea de 8,8 produs pe 29 iulie, scrie ABC News, citând Institutul de Vulcanologie și Seismologie al Filialei din Extremul Orient a Academiei Ruse de Științe (RAS). Pentru prima dată în aproape trei secole, șapte vulcani au erupt simultan
16:00
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # Subiectul Zilei
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem
15:00
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro # Subiectul Zilei
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri
Ieri
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis miercuri, 6 august, un Cod Galben de instabilitate atmosferică valabil în intervalul 13:00 – 22:00. Potrivit meteorologilor, în nordul și centrul R. Moldova se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m2), grindină și vijelii cu rafale de până la 17–22 m/s.
13:00
O tânără a ajuns ajuns la spital după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de către un biciclist. Totul s-a întâmplat ieri-seară pe strada Constantin Brâncuși din Capitală. „Potrivit informațiilor primare obținute de la fața locului, un bărbat în timpul deplasării cu o bicicletă, a tamponat la trecerea pentru pietoni, o minoră în
12:30
Fraudă la drumuri: 53 de percheziții și 5 reținuți într-un dosar de spălare de bani # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației
12:10
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # Subiectul Zilei
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind
11:00
O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia # Subiectul Zilei
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del Carlino, moartea a avut loc
09:10
Începând din 26 octombrie 2025, pasagerii aeroportului din Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct din R. Moldova către capitala Bulgariei, Sofia, a anunțat miercuri, 6 august, Aeroportului Internațional „Eugen Doga". Astfel, zborurile vor fi operate de 4 ori pe săptămână, în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică. ,,Această nouă legătură aeriană facilitează călătoriile directe între R. Moldova
5 august 2025
18:10
ALTERNATIVA critică guvernarea: „Integrarea europeană a fost transformată într-un instrument al dezbinării” # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat public marți, 5 august, cei patru piloni principali pe care își fundamentează viziunea pentru un viitor „demn și suveran" al Republicii Moldova. Potrivit declarației politice, formațiunea își propune să restabilească încrederea cetățenilor în viitorul european al țării, dar într-un mod „echilibrat, liber și fără impuneri ideologice". 1. Moldova europeană, în care
17:40
O dublă crimă șocantă a avut loc marți, 5 august, în județul Teleorman din România. Un bărbat și-a ucis mătușa și unchiul și și-a rănit grav vărul, care acum se află în comă. Apelul la 112 a fost efectuat de către un vecin. Acesta a anunțat Poliția că un bărbat și-ar fi omorât rudele. Polițiștii ajunși
17:10
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare", a criticat dur sentința de 7 ani de închisoare primită de bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzând un proces motivat politic. Furtună a atras atenția asupra Art. 89 din Codul penal, care permite amânarea executării pedepsei pentru mamele cu copii sub 8 ani, subliniind că ignorarea acestei prevederi reprezintă
16:30
Moldova a devenit cel de-al 107-lea membru al Alianței Solare Internaționale, relatează Logos Press. Documentul de ratificare în acest sens a fost înmânat ambasadorului Republicii Moldova în India, Anna Taban, la 4 august. Alianța solară internațională (ISA) este o organizație globală lansată de India și
15:50
În perioada 28.07.2025-03.08.2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 14739 de chemări. Din numărul total de chemări, 430 nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. Pe parcursul săptămînii, echipelede medici au fost chemate pentru pacienți cu următoarele urgențe medicale: cardiovasculare, neurologice, respiratorii, traumatologice și infecțioase. În perioada de raportare, au mai fost recepționate 136 […] Articolul Șapte persoane au făcut șoc anafilactic de la venin de albine apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 5 august, o nouă avertizare meteo de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de miercuri, 6 august 2025, în sudul Republicii Moldova. Potrivit prognozei, temperaturile maxime vor oscila între +33 și +35°C, niveluri care pot afecta activitățile zilnice și sănătatea anumitor categorii ale populației. Codul galben indică […] Articolul Atenție la căldură! Cod galben de caniculă în sudul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui cuplu acuzat de săvârșirea unui dublu omor, comis în vara anului trecut, în capitală. Cei doi — o femeie de 36 de ani și concubinul ei de 33 de ani — au fost recunoscuți vinovați și condamnați la pedepse privative de libertate: 17 ani pentru bărbat și 18 […] Articolul 17 și 18 ani de închisoare pentru un cuplu acuzat de dublă crimă apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, și-a aflat astăzi, 5 august, sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Ea a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Aceasta a venit însoțită de copilul ei. Înainte de ședința de astăzi, poliția a format un cordon în fața sediului instanței. Peste drum, simpatizanții bașcanei protestează. La ședința […] Articolul Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
În ultimele zile, au fost înregistrate peste 30 de cazuri de înec, unele dintre ele soldate cu pierderi de vieți omenești. Printre victime sunt adulți, tineri, adolescenți și copii. Reprezentanții Serviciului 112 atenționează că aceste tragedii s-au produs în lacuri, iazuri din localitate și râul Nistru – zone neamenajate și adesea periculoase, transmite Știri.md. Așadar, pentru […] Articolul Peste 30 de cazuri de înec, raportate într-o singură săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai multe tranșe, […] Articolul Avocat, reținut de CNA pentru trafic de influență și 57 000 euro primiți ilegal apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 august 2025
16:40
Ihor H. a fost acuzat în iulie că a deteriorat un puț de apă adânc, prin scoaterea unei supape din instalație, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu apă a orașului. Acum, anchetatorii susțin că același bărbat a încercat să pătrundă într-o altă instalație de alimentare cu apă. Un martor a povestit că l-a […] Articolul Un ucrainean a fost arestat pentru sabotarea alimentării cu apă în Polonia apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
O judecătoare din nordul țării este acuzată că a falsificat cel puțin două procese-verbale de contravenție, folosind ilegal datele unei avocate din Bălți. Avocata Iana Lichii din Bălți a descoperit, anu trecut, că figurează în sistemul MPass cu două contravenții pentru depășirea limitei de viteză, fiind penalizată cu opt puncte. Avocata a constatat că ambele […] Articolul O judecătoare și doi polițiști, acuzați de falsificarea unor acte apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Ion Ceban acuză PAS de campanie de denigrare: „Toate tunurile lor sunt puse pe mine” # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de o campanie extinsă de denigrare împotriva sa. Într-o postare video, Ceban a afirmat că PAS distribuie pliante defăimătoare și că imaginea sa este discreditată constant în mass-media. Potrivit lui Ceban, atacurile politice sunt o încercare a PAS de a masca […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de campanie de denigrare: „Toate tunurile lor sunt puse pe mine” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Consiliul de Administrație al ANRE a decis retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și revocarea obligațiilor de serviciu public ale acesteia. Începând cu 1 septembrie 2025, S.A. „Energocom” va prelua rolul de furnizor, inclusiv pentru cei circa 800.000 de consumatori deserviți anterior de Moldovagaz. Trecerea se face în contextul eforturilor autorităților de a […] Articolul ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Procuratura Cimișlia anunță despre obținerea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 36 ani, anterior condamnat, care va petrece următorii 16 ani în închisoare pentru violență în familie, soldată cu decesul victimei. Conform învinuirii înaintate de procurorul da caz, la data de 14 mai 2023, inculpatul se afla […] Articolul 16 ani de închisoare pentru violență în familie soldată cu moartea fratelui apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți # Subiectul Zilei
Un proiect unic pentru municipiul Bălți a fost finalizat cu succes – blocul locativ din centrul orașului a fost reabilitat termic. Acest proiect-pilot marchează începutul unei noi etape în eficientizarea energetică a fondului locativ din Bălți și poate deveni un exemplu pentru alte orașe din Republica Moldova. Mai mult, primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru) consideră […] Articolul Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc luni, 4 august, în Oceanul Pacific, în zona Insulelor Kurile de Nord. Potrivit Oxu.Az, această informație a fost comunicată agenției Interfax de către filiala din Sahalin a Serviciului Geofizic Unificat al Academiei Ruse de Științe. „Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 a fost înregistrat luni la ora […] Articolul În apropierea Insulelor Kurile de Nord a avut loc un cutremur apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) # Subiectul Zilei
Grădinița creșă numărul 10 din orașul Rîșcani se pregătește să deschidă, din toamnă, noi grupe pentru copii. Mai exact, este vorba de grupe-creșă, unde vor putea fi înmatriculați copilașii de la șase luni. Potrivit primarului orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, instituția de educație timpurie devine, astfel, prima din raion care oferă […] Articolul Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul țării # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean în vârstă de 66 de ani, originar din regiunea Damasc, Siria, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocheriei în proporții deosebit de mari, în temeiul art. 190 alin. (5) din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit actului de învinuire susținut de procurorul […] Articolul Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
CNA investighează un dosar de corupere și trafic de influență legat de o licitație publică pentru un teren cu zăcăminte minerale # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale ce vizează un grup de persoane suspectate de corupere și trafic de influență în legătură cu procedura unei licitații publice privind darea în arendă a unui teren de 27 ha care conține zăcăminte de substanțe minerale. Printre persoanele […] Articolul CNA investighează un dosar de corupere și trafic de influență legat de o licitație publică pentru un teren cu zăcăminte minerale apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Proiect de canalizare de 10 milioane, sub ancheta CNA – trei persoane cercetate pentru corupere activă # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza activităților din săptămâna precedentă, anunțând că ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar privind darea în exploatare a unui proiect de canalizare, în valoare de 10 milioane de lei, în satul Bilicenii Vechi. Proiectul ar fi fost recepționat fără verificarea calității și volumului lucrărilor. În acest caz, sunt […] Articolul Proiect de canalizare de 10 milioane, sub ancheta CNA – trei persoane cercetate pentru corupere activă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate # Subiectul Zilei
Ai trăit o iubire care părea desprinsă dintr-un film? A fost intensă, interzisă, neașteptată sau pur și simplu te-a schimbat pentru totdeauna? Acum ai șansa să o vezi pe marele ecran. Proiectul „Chișinău, I love you!” lansează campania de colectare a celor mai emoționante, neașteptate sau nebunești povești de dragoste trăite în capitală. Cele mai […] Articolul Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 4 august, pe Sfânta Maria Magdalena și pe marele Mucenic Foca. Maria Magdalena s-a născut și a crescut într-un sat de pescari, Magdala. În Evanghelia după Luca, ea este menționată ca prima femeie vindecată de Iisus Hristos. De atunci, l-a însoțit pretutindeni, chiar și în timpul patimilor. Maria […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc pe Sfinții Foca și Maria Magdalena apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 august 2025
14:10
Un fost ministru și alți zece acuzați au fost arestați vineri în Serbia, în cazul legat de prăbușirea în noiembrie anul trecut a acoperișului gării din Novi Sad, incident soldat cu 16 morți și care a alimentat protestele opoziției pro-occidentale împotriva președintelui Aleksandar Vucic. Potrivit Parchetului, persoanele arestate au avut responsabilități legate de lucrările de […] Articolul Serbia: 11 arestări în ancheta asupra tragediei din gara Novi Sad apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Renato Usatîi: Să țineți minte, PAS, că pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar voi veți fi spălați și aruncați în canalizare! # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o reacție după ce în spațiul public a apărut un video, în care liderul PAS Igor Grosu recunoaște că face presiuni asupra primarilor din Moldova. ”Toată țara a văzut că avem un nou ”blatnoi” la putere – Igor Grosu, alias ”santehnic”, a declarat Renato Usatîi într-un live […] Articolul Renato Usatîi: Să țineți minte, PAS, că pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar voi veți fi spălați și aruncați în canalizare! apare prima dată în Subiectul Zilei.
1 august 2025
16:30
Denis Șova: „PAS nu vede bârna din propriul ochi, dar acuză primăria de politizare” # Subiectul Zilei
Acuzările reciproce dintre primar și autoritățile centrale s-au transformat într-un ping-pong fără sens, care afectează locuitorii. PAS îl acuză pe Ceban de politizarea primăriei, dar „nu vede bârna din propriul ochi” și de aproape șase luni derulează, practic, o campanie electorală în toată țara. Despre aceasta a vorbit Denis Șova, consilier municipal Chișinău din partea […] Articolul Denis Șova: „PAS nu vede bârna din propriul ochi, dar acuză primăria de politizare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Pe parcursul lunii iulie, Geniștii Armatei Naționale au executat nouă misiuni de deminare, în cadrul cărora au depistat și nimicit 54 de obiecte explozive și 104 cartușe. Potrivit Ministerului Apărării, echipele de geniști au intervenit în municipiul Chișinău, precum și în localități din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Căușeni, Ungheni, Hâncești, Edineț și Călărași, transmite subiectulzilei.md cu […] Articolul Geniștii au distrus 54 de obiecte explozive doar în iulie apare prima dată în Subiectul Zilei.
