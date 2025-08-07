Doi ani de închisoare pentru o jurnalistă georgiană

13:50

Începând de astăzi, plătim mai puțin pentru energia electrică. Deciziile ANRE de reducere a tarifelor la lumină pentru consumatorii casnici au fost publicate în Monitorul Oficial, deci au intrat în vigoare. Astfel, consumatorii de la Premier Energy vor plăti de astăzi cu 51 de bani mai puțin pentru un kilowatt oră, adică 3 lei și […]